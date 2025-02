Deel franchit le cap des 800 millions de dollars de revenus récurrents annuels et accueille de nouveaux investisseurs

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Francis deSouza, ancien PDG d’Illumina et ancien membre du conseil d’administration de la Walt Disney Corporation.

Todd Ford, membre expérimenté de conseils d’administration et co-président et directeur financier de Coupa Software.

La HRTech Deel qui accompagne le développement des entreprises à l’international en gérant l’onboarding, la compliance et la paie en quelques clics, annonce aujourd’hui avoir atteint un chiffre d’affaires annuel de 800 millions de dollars en décembre 2024, soit une croissance de 70 % sur un an. Rentable depuis plus de deux ans, Deel confirme son statut d’entreprise SaaS à la croissance parmi les plus rapides.Par ailleurs, Deel annonce l’arrivée de nouveaux investisseurs de référence, dont General Catalyst et un investisseur souverain, qui ont acquis près de 300 millions de dollars en actions secondaires auprès des premiers investisseurs de l’entreprise. Ces investissements témoignent du dynamisme de Deel et de la confiance accordée par des acteurs majeurs à sa vision long terme.Depuis sa sortie de Y Combinator en 2019, Deel est passée d’une simple solution d’embauche à une suite complète de produits facilitant radicalement la gestion des salariés à l’international. Sa plateforme innovante est désormais une solution tout-en-un et un véritable référentiel pour les entreprises, intégrant un SIRH, la paie, la conformité, les avantages sociaux, l’évaluation des performances, et bien plus encore, dans plus de 150 pays.En prévision de son avenir, Deel accueille également deux nouveaux membres indépendants au sein de son conseil d’administration :, ajouteForte de 5 000 employés en full-remote, répartis dans 120 pays, Deel continue ainsi d’imposer son modèle de gestion RH simplifiée, en mettant à disposition des entreprises des solutions toujours plus adaptées aux exigences du travail à distance et de la mondialisation des talents.