Commençons notre histoire dans Genso Manège, nous avons Emma, une fille qui après un accident impliquant ses proches, a fini par presque se noyer dans la Seine, et elle a été sauvée par la famille Vincent. Malheureusement, les seules choses dont elle se souvient sont son nom et le fait qu'elle est la fille d'une sorcière. En raison de son amnésie, Emma est incapable d'utiliser sa magie, la gardant secrète pour tout le monde, car c'est le moment où, eh bien, si vous découvriez une sorcière, vous alliez directement au bûcher. Un jour, Arnaud, le fils de la famille Vincent qui a adopté Emma, lui informe de l'existence d'un parc d'attractions appelé La Fove du Rêve qui est arrivé en ville pour une durée limitée. Curieuse, Emma décide de se rendre dans ce parc, où elle trouve un carrousel extrêmement similaire à la boîte à musique qu'elle avait reçue de son père il y a de nombreuses années. En touchant ce carrousel, une forte lumière frappe le parc, cependant, Emma ne peut pas comprendre ce qui a pu provoquer cela. Elle rencontre ensuite le directeur du parc, Hugo, qui l'informe d'une malédiction selon laquelle tous les employés du parc sont incapables de faire ne serait-ce qu'un pas hors des portes, avec une chaîne qui les maintient piégés. Selon Hugo, Emma est capable de les libérer de cette malédiction en éveillant la magie en elle. Déterminée, elle décide alors de se former tout en travaillant comme employée du parc. Genso Manège compte six itinéraires au total. Au début, seuls cinq routes sont disponibles, la sixième ne se déverrouillant qu'après avoir obtenu la bonne fin sur les cinq autres.Emma est une jeune femme au grand cœur qui aime lire et fantasmer. Enfant, elle a perdu sa mère, une sorcière, d'une maladie alors qu'elle avait six ans, et son père dans un accident alors qu'elle n'avait que dix ans. Après l'accident de son père, Emma a perdu la mémoire et ses pouvoirs magiques, et préfère rester à la maison en s'appuyant sur son ami d'enfance Arnaud pour un soutien émotionnel; Hugo est le directeur du Parc Rêve. Un homme gentil et gentleman. Comme il traite tout le monde de manière égale, il est difficile de savoir ce qu’il pense vraiment. Parfois, il fait preuve d’un entêtement qui fait qu’il est difficile pour les autres de savoir s’il est ou non en leur faveur sur certaines questions; Serge est le comptable du parc. Depuis qu'Hugo l'a aidé dans son précédent travail, il est devenu une personne qui ne va fondamentalement pas à l'encontre de ce que dit Hugo. Il montre rarement ses émotions, ce qui le rend effrayant pour certaines personnes. Il est strict avec lui-même et avec les autres; Crier est l'un des jongleurs du parc qui se produit près de la fontaine. Crier est préoccupé par sa petite taille et a un tempérament tsundere envers la protagoniste. Mystérieusement, il est le seul membre du parc qui n'est pas affecté par la malédiction; Luciole est le mécanicien du parc. Luciole quitte rarement sa tente, sauf lorsqu'elle est au travail, et mène une vie recluse. En raison d'un événement de son passé, il veut échapper à la réalité et vivre dans un monde de rêve, et s'oppose à l'entraînement magique d'Emma pour libérer la malédiction affectant le parc; Lyon est la mascotte. Calme et doux, Lyon se promène dans le parc dans son costume de lapin. Il est populaire auprès des enfants, mais pour une raison quelconque, il semble ne pas aimer les chats. Personne ne l’a jamais vu sans son costume de lapin, donc son âge et son apparence sont un mystère même pour les employés du parc; Enfin Arnaud est un journaliste qui vit avec sa mère, Alice, et son amie d'enfance, Emma. Il a une personnalité joyeuse et amicale et s'entend avec tout le monde. Il s'inquiète constamment pour Emma en raison de son amnésie, et après avoir commencé à se méfier d'Hugo, il a commencé à visiter fréquemment le parc pour des interviews (Remarque : Pour débloquer le parcours d'Arnaud, vous devez terminer le parcours d'Hugo).En plus de vos choix affectant votre fin , Genso Manège possède un mini-jeu très intéressant qu'ils appellent le « Système Éveil ». Ce mini-jeu se compose de deux parties. Dans le premier, vous avez 30 secondes pour collecter autant d'étoiles que possible. Faites simplement glisser votre doigt sur l'écran ou utilisez le pavé directionnel pour déplacer un curseur et saisir chacun d'eux. À la fin de ces 30 secondes, si vous avez réussi à obtenir un tas d'étoiles, dans la phase deux, vous devez appuyer sur A lorsque l'ombre de l'étoile s'entremêle avec l'autre. À la fin de tout cela, une note de C à A est attribuée au joueur. Semblable aux jeux de rythme dans UtaPri, il est extrêmement important que vous obteniez le rang A. C'est parce qu'en plus du niveau d'amour entre les garçons, Emma a besoin d'augmenter son niveau d'Éveil, afin qu'elle puisse raviver la magie en elle. Maintenant, la chose la plus drôle à ce sujet est peut-être le fait qu'une fois que vous obtenez un rang A, le jeu vous donne la possibilité d'ignorer complètement ce mini-jeu. Au début, nous pensions que cela serait peut-être considéré comme si vous aviez échoué volontairement, ce qui dans l'UtaPri original était quelque chose que beaucoup faisaient pour obtenir toutes les mauvaises fins. Mais lorsque vous sautez le système Étoile, le jeu prend la note que vous avez obtenue précédemment et fait une sorte de copier-coller, comme si vous l'aviez terminé avec un rang A. Cela aide beaucoup, car ce mini-jeu apparaît plusieurs fois sur chaque itinéraire, ce qui peut être un peu répétitif. Cela vous permet de vous concentrer uniquement sur la manière de répondre correctement à chacun des gars. Et même si vous choisissez de ne pas le sauter, ne vous inquiétez pas, car le mini-jeu est extrêmement facile, surtout en mode portable avec l' écran tactile. Genso Manège avait juste le bon nombre de parcours, et chacun d'eux se concentre sur un aspect très important du passé d'Emma, mais sans submerger le joueur avec une tonne d'informations. Un facteur surprenant est qu’il n’y a pas de mauvaise fin, ou du moins, pas au sens traditionnel du terme. Il y a deux fins possibles, qui sont la fin Amour et la fin Rêve. La fin Amour n'est rien de plus qu'une fin heureuse normale. Maintenant, la fin du Rêve n'est pas pour les âmes sensibles, car elle a des thèmes assez lourds, et on pourrait la considérer comme la mauvaise fin du jeu. Cependant, les histoires sont très intéressantes, notamment sur la véritable identité de Rêve, et mettent également en évidence les souvenirs du protagoniste.Passons maintenant au point principal, qui concerne la qualité de la traduction. Dans l’ensemble, le texte est plutôt correct. Il y a cependant plusieurs moments où, malheureusement, un vocabulaire assez étrange est utilisé. La police utilisée souffre également de certaines limitations dont les traducteurs n'étaient probablement pas informés, avec des guillemets ayant un espacement très irrégulier, ou encore des moments où le texte finit par dépasser la limite de trois lignes de la boîte de dialogue. Vous pouvez également remarquer des défaillances audio dans certaines parties du jeu. La meilleure comparaison que l'on puisse faire est celle qui se ferait si un tourne-disque essayait de lire un CD très rayé. De plus, la boîte de dialogue a cet effet vraiment sympa lorsqu'elle doit disparaître pour afficher une partie de la scène. Dans l’ensemble, ce sont tous des problèmes assez mineurs, surtout si on les compare à d’autres jeux otome publiés par PQube dans le passé. Un autre détail qui vous surprendra est le fait que Genso Manège possède peut-être l'un des pires systèmes Love Catch qui soit. Au lieu d’un indicateur facile à remarquer, il s’agit d’une animation extrêmement cachée et très difficile à remarquer. Et le pire, c'est que, même après avoir regardé l'onglet Statut, vous ne verrez pas beaucoup de changement, car il n'est pris en compte qu'après certains discours. Malheureusement, c'est un problème qui est également présent dans la version japonaise. Ce qui nous a vraiment surpris, c'est le fait que le jeu dispose de 64 emplacements de sauvegarde rapide, qui sont effacés lorsque vous fermez et rouvrez le jeu. Ce n'est pas un problème, mais nous n'avons jamais eu à nous soucier de la fameuse "sauvegarde avant chaque choix", car un nouvel emplacement de sauvegarde rapide est créé pour chaque choix ou chaque fois que vous terminez une session Eveil System.Genso Manège est un excellent jeu otome. Malgré quelques erreurs de traduction et quelques problèmes de police, l'histoire est intéressante et les personnages ont un design merveilleux.