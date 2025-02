Infinite Inside est un jeu de réalité virtuelle à la première personne dans lequel les joueurs se retrouvent immergés dans une chaîne de mondes enchanteurs, des lieux oniriques où d'anciens fragments du passé se nichent au plus profond d'une combinaison d'énigmes environnementales et d'autres phénomènes mystérieux. C'est dans cet archipel fascinant de vastes espaces ouverts - une tapisserie de civilisations anciennes qui, grâce au pouvoir d'un artefact connu sous le nom de Plinth, sont accessibles à ceux qui possèdent ledit bibelot - que vous, armés des connaissances inépuisables pour relier les points et formuler des théories plausibles, êtes capables de démêler les indices pour illustrer davantage son importance dans le domaine. Pas grand-chose à signaler là-dedans, pour être honnête. En termes simples, il y a un socle, un portail et toute une série de royaumes magiques et d'énigmes cryptiques à résoudre avec un marteau et un ciseau. Infinite Inside n'est certainement pas le genre de jeu qui prend l'habitude de vous tenir par la main pendant que vous façonnez les instruments qui vous permettront de résoudre les problèmes qui se présentent à vous. En fait, il vise à se diriger vers une autre extrémité du terrain, un terrain qui, si vous n'êtes pas familier avec les tropes saisonniers des mécanismes et des énigmes déconcertantes, peut être un peu difficile à comprendre. Le fait que le jeu adopte également un système de navigation traditionnel par capture et téléportation signifie que vous n'avez pas le contrôle total de vos actions, mais plutôt un ensemble spécifique d'outils que vous devez assembler dans le bon ordre pour progresser plus profondément dans le nexus. Et cela, assez ennuyeux, nous amène à notre premier obstacle : le manque de contexte et de conseils.Bien sûr, il ne vous faudra pas longtemps pour comprendre quel est votre but dans ce monde particulier : localiser des éclats (autrement appelés fragments qui ont le pouvoir de déverrouiller diverses clés et autres portails) et percer les secrets de la dimension onirique qui existe dans le soi-disant Socle. Il y a un peu plus que cela, remarquez bien ; il s'agit également de déchiffrer le sens d'une société secrète, une société qui fonde toute son existence sur l'idéologie de l'Ordre et du Chaos, deux forces opposées qui, selon le développeur, doivent être maintenues et maintenues pour établir un bon équilibre. Certes, peu de choses vous sont rendues évidentes dès le départ, mais une grande partie devient plus claire à mesure que vous commencez à creuser plusieurs de ses couches. Et c'est très bien, car le jeu est plus centré sur les énigmes que sur l'histoire. Infinite Inside contient cinq mondes uniques à parcourir, chacun comportant une série d'énigmes à débloquer, des secrets à localiser et des moments de l'histoire à résoudre. Pour la plupart, les objectifs de chacune de ces dimensions originales tournent autour de l'une des deux choses suivantes : localiser des éléments de décor provenant d'une sorte de tour ou de structure en pierre mouvante, et façonner des clés à partir de la carcasse d'un plan d'un autre monde pour débloquer (vous l'avez deviné) plus de zones et d'énigmes à explorer. Il s'agit d'une boucle de jeu relativement simple qui n'implique pas énormément d'interaction, mais elle dépend également de plusieurs facteurs, comme la plateforme que vous utilisez, par exemple.Infinite Inside a pour objectif de transformer toutes les fioritures de votre maison en un espace de travail à la fois magnifique et inquiétant, principalement basé sur des blocs et parsemé de cubes anciens, d'engrenages et d'autres instruments augmentés. Quant à savoir s'il existe ou non une différence majeure entre la version VR originale et sa cousine augmentée, c'est une autre affaire. Le fait est que, hormis l'étrange effet visuel, le jeu lui-même fonctionne toujours exactement de la même manière. Il n'y a donc guère de raison de s'inquiéter lorsqu'il s'agit de prendre une décision. Infinite Inside est un véritable plaisir à jouer, et c'est grâce à sa capacité à réduire les fréquents épisodes de mal des transports et à rendre les gestes et animations subtils fluides et engageants que le jeu est d'autant plus satisfaisant à regarder se dérouler. Outre les gestes de base consistant à écraser, presser et ouvrir la paume de la main, le jeu vous permet également de tirer pleinement parti d'un large éventail d'objets du monde réel sur un plateau virtuel, ce qui, vous le savez, est toujours un excellent moyen de transformer même les structures les plus rudimentaires en décors ludiques et interactifs. Le fait que beaucoup de ces objets intrigants soient également accompagnés d'une bande-son élégante et charmante, accroît son attrait pour un public encore plus large. Et sur ce point, on ne peut pas tropsme plaindre, car il fait certainement des pieds et des mains pour établir une base véritablement solide.L'attention portée par Maze Theory aux détails dans l'archipel des casse-têtes intrigants est une joie en soi, vraiment. En plus de proposer une quantité généreuse de fonctionnalités de jeu intuitives et de pièces de puzzle à creuser, il présente également un sens fantaisiste de la subtilité et une expérience musicale quelque peu enchanteresse qui rend même les moments les plus banals immersifs et vivants. Dire qu'il s'agit d'un casse-tête parfait ne serait pas une description précise du jeu, car il est parfois décevant en termes de choix de conception et de manque général de gameplay dynamique. Mais encore une fois, pour un jeu VR qui, très franchement, a toujours le pouvoir de capturer le cœur battant d'une société en constante évolution, ce n'est rien de moins qu'une expérience exceptionnelle de bout en bout. Des balançoires et des manèges, vraiment.Infinite Inside ne propose pas exactement la collection la plus somptueuse de pièces de puzzle alambiquées ou de gadgets mécaniques, mais là où il manque de détails, il compense certainement par son design simple mais élégant et son gameplay gratifiant.