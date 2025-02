ESET : Prix du Produit de l'Année 2024 d’AV-Comparatives

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

En 2024, AV-Comparatives a soumis 16 produits de sécurité consommateur pour Windows à des tests rigoureux, évaluant leur capacité à protéger contre de réelles menaces Internet, à identifier les récents programmes malveillants, à se défendre contre les attaques ciblées avancées et à fournir une protection sans ralentir le PC. ESET HOME Security Essential s'est distingué et a reçu la plus haute distinction Advanced+ dans les sept tests effectués durant toute l’année.Le rapport de synthèse 2024 d'AV-Comparatives explique : «les reviseurs ont été impressionnés par l'interface utilisateur claire et intuitive, conçue pour les utilisateurs non expérimentés, ainsi que par les nombreuses options de personnalisation et d'analyse pour les utilisateurs expérimentés. »Alors que la majorité des fournisseurs rendent le renouvellement automatique obligatoire, le rapport souligne que, de manière particulièrement louable, ESET fait partie de ceux qui n'imposent pas le renouvellement automatique. De plus, le rapport souligne qu'ESET HOME Security Essential est un produit bien conçu et facile à utiliser, qui fournit des paramètres par défaut sûrs et des fonctionnalités essentielles accessibles à tous les utilisateurs.Andreas Clementi, fondateur et PDG d'AV-Comparatives, a commenté cette reconnaissance : « Les performances d'ESET tout au long de nos tests 2024 ont été continuellement solides, obtenant des notes élevées dans plusieurs catégories. Les récompenses reflètent la fiabilité du produit en protection contre les maliciels, en facilité d'utilisation et en performances système. ESET HOME Security Essential a prouvé son approche bien équilibrée, offrant une sécurité efficace sans imposer une charge significative au système, ce que de nombreux utilisateurs apprécient. »« Nous sommes honorés d'être le Produit de l'année 2024 d’AV-Comparatives. Cela témoigne de notre engagement à fournir des solutions sécuritaires performantes et technologiquement avancées, protégeant la vie numérique de nos clients sans compromettre les performances de leurs appareils. Nous continuons d'innover et d'améliorer nos produits pour répondre aux besoins réels des utilisateurs en matière de cyber-sécurité et de confidentialité, pour qu'ils profitent pleinement de leur potentiel et de leur technologie dans un monde numérique sécurisé », a déclaré Maxime Mutlet, responsable marketing chez ESET BeLux.ESET HOME Security pour Windows, conçu pour offrir une protection haute performance avec un faible impact sur système, utilise des technologies multicouches qui vont au-delà des capacités antivirus de base.À propos d'ESETESET fournit une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a toujours une longueur d'avance sur les cyber-menaces connues et émergentes et sécurise ainsi les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, ses solutions et services cloud-first, basés sur l'IA, sont très efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteurs. Une défense en temps réel 24h/24 et 7j/7 et un support local solide, assurent la sécurité des utilisateurs et le fonctionnement sans interruption des entreprises. Un environnement numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité. ESET s'engage dans une recherche de classe mondiale et une puissante surveillance des menaces, soutenues par des centres de R&D et un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, visitez www. www.eset.com ou suivez ESET sur LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.