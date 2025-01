Sept mois après l'incroyable lancement de Stellar Blade, nous reparlons ici d'EVE grâce au lancement du dernier DLC. Dès le début, le titre de Shift Up avait été comparé à plusieurs reprises à la série NieR et, en particulier, EVE à la belle protagoniste de NieR Automata, 2B. Après avoir même reçu une bénédiction de Yoko Taro, pourquoi ne pas accoucher d'une collaboration entre les deux jeux vidéo ? Stellar Blade x NieR Automata n'aura pas d'histoire autonome, de nouveau menu, etc., mais sera déjà entièrement intégré à l'aventure principale d'EVE. Le contenu supplémentaire apparaîtra dès votre arrivée dans les Wastelands, sous la forme d'Emil, un personnage clé de NieR. En arrêtant sa course imparable, il deviendra une boutique prête à vendre de nouveaux articles cosmétiques qui donneront à EVE, Lily et Adam l'apparence des personnages du titre de Yoko Taro. La monnaie utilisée par Emil sera composée de Stellar Tears, la fusion des canettes bien-aimées Stellar Blade et des Lunar Tears de NieR . Ces objets seront heureusement dispersés uniquement entre les Terres Désolées et le Vaste Désert. En les collectionnant, vous pourrez débloquer de nouvelles tenues fantastiques pour EVE et compagnie. Le DLC comprend au total quatre nouvelles tenues pour EVE (2B, A2, YoRHa Uniform 1 et Unofficial Formal Uniform), deux tenues pour Adam (Emil's Head et Pod 045 pour le drone) et une tenue pour Lily (l'uniforme YoRHa No.9 Model S). Pour EVE ces tenues seront interchangeables à volonté et une véritable beauté pour tous les fans de NieR Automata. De plus, chacun d’eux inclura la version « autodestruction ». Le mode photo fait également partie de la dernière mise à jour , qui permettra de poser les personnages et de s'amuser encore plus avec l'environnement de jeu. Attention : avec l'arrivée de certaines fonctionnalités de NieR Automata dans Stellar Blade, EVE réagira de manière bien particulière si vous essayez de jeter un oeil sous sa jupe !La question essentielle de ce DLC est sans doute de savoir s'il vaut réellement les dix euros de l'achat . C’est malheureusement une question à laquelle il est difficile de répondre. Stellar Blade x NieR Automata n'ajoute pas réellement de nouvelles histoires ni de contenu de gameplay concret à sa version de base, mais le processus de collecte de Stellar Tears pour débloquer de nouvelles tenues pourrait être considéré comme une véritable mission secondaire . Les fans de NieR se lanceront sûrement dans la quête dont Emil a besoin pour débloquer toutes les tenues, mais les joueurs occasionnels préféreront probablement investir leur temps et leur argent ailleurs, pour des raisons évidentes également. Cependant, il faut dire que ce DLC pourrait être une raison valable pour revenir jouer à Stellar Blade, dont on se souvient est un véritable fleuron parmi les titres PlayStation 5 ! Comme vous pouvez déjà l'imaginer, ce contenu supplémentaire ne présente ni la coupe Platinum ni aucun trophée supplémentaire à sa version de base.Le DLC Stellar Blade x NieR Automata n'ajoute rien à l'histoire de base du titre mais c'est certainement un bon moyen de rejouer l'aventure EVE. L'ajout des Star Tears et des nouvelles tenues vaut vraiment la peine pour les fans et les nouveaux arrivants de se plonger dans ce nouveau contenu supplémentaire.