Breath of Death VII (il n'y a pas de numéros 1 à 6) se déroule dans un monde où tous les habitants ont péri et où chacun est dans divers états de mort-vivant. Nous suivons DEM, notre protagoniste, alors qu'il se lance dans une quête pour vaincre le mal, en collectant des compagnons, des compétences et du butin tout au long du chemin. Si vous avez déjà joué à des JRPG, vous savez comment ça se passe. Vous parcourez le monde extérieur et les donjons en vous lançant dans des batailles aléatoires. Sauf que celui-ci est un peu différent. L'un des PNJ vous informe que lorsque vous avez beaucoup combattu dans une zone, les ennemis commencent à vous éviter. Mais vous pouvez initialiser un combat à tout moment dans le menu. Cela simplifie le processus de gain d'expérience tout en vous permettant de vous déplacer sans entrave dans les zones que vous avez déjà visitées. Cela en soi constitue une grande amélioration. Après chaque combat, vous gagnez un peu de PM et vos alliés se régénèrent et retrouvent leur pleine santé. Ce genre d'amélioration permet d'ignorer la tendance à garder cette « super potion de quoi que ce soit » pour quand vous en ave vraiment besoin. En fait, cela finit par faire des PM votre seule ressource limitée et même celle-ci se régénère lentement. Les combats aléatoires sont simples et vous pouvez gagner en écrasant l'option d'attaque. Il y a un niveau de profondeur dans les mécanismes lorsque vous combattez des groupes plus importants et des ennemis plus coriaces.Comme son nom le suggère, Breath of Death VII: The Beginning: Reanimated est une version remaniée du classique Breath of Death VII (2010), avec des graphismes en pixels plus attrayants parmi d'autres améliorations. Le monde en lui-même semble assez grand. Il y a environ dix donjons et trois villes. Vous ne pourrez pas voyager sur les océans ou visiter des terres lointaines, mais les donjons sont les vraies cartes. Il y a principalement des zones souterraines, une prison et les ruines de villes géantes. L'histoire post-apocalyptique du jeu parodie d'autres grands du genre de manière légère. Le chef de votre groupe est un squelette silencieux (mais pensant), une princesse guérisseuse fantôme, une vampire nerd et un prince zombie. Ils sont tous puissants à leur manière. Au combat, deux des personnages peuvent unir leurs forces pour de grandes attaques. Le seul problème est qu'ils doivent tous les deux être en vie pour les faire. Avec des ajouts comme des attaques d'équipe et un système de combo pour augmenter les dégâts, le système de combat reste très rétro, avec des batailles aléatoires qui peuvent sembler un peu trop fréquentes mais qui sont équilibrées par leur rythme rapide. L'histoire principale dure environ quatre heures, avec des modes supplémentaires disponibles pour la rejouabilité. Dans l'ensemble, c'est solide et à un prix raisonnable ... mais toujours pas traduit en français et rien que ça, c'est un non catégorique pour plus d'un joueur.Si vous ne voulez pas vous impliquer dans un RPG long, Breath of Death VII pourrait être pour vous. Avec des sauvegardes à tout moment, un bon humour et le remplissage de vos PV après chaque bataille, cela en fait un jeu facile. En revanche, l'absence de traduction française sera un véto pour beaucoup.