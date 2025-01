Certes, le genre pirate peut sembler assez négligé par l’industrie du jeu vidéo depuis des années. À quelques exceptions près, la plupart des tentatives n'ont pas abouti, Sea of Thieves de Rare étant de loin l'expérience de pirate la plus authentique que nous ayons vue. Flint : Treasure of Oblivion est la tentative de Savage Level de proposer une histoire originale aux vagabonds des sept mers. En fait, il a recruté plusieurs pirates notoires pour y parvenir. Au centre de tout cela se trouve évidemment James Flint, un personnage que nous avons rencontré à plusieurs reprises dans divers médias. Du roman acclamé Treasure Island à l'étonnante série télévisée Black Sails, le capitaine est désormais l'une des figures les plus reconnaissables du genre pirate. Notre jeu commence avec Flint et son bras droit, Billy Bones, naufragés et secourus par un autre navire qui, à la première escale, les amène en prison. Là, nos protagonistes apprennent l'existence d'un trésor légendaire, ils s'échappent et commencent à recruter un vaste équipage à la recherche du butin. L'équipage est composé de nombreux marins de second ordre, ainsi que de pirates célèbres comme Mary Read et Anne Bonny. En fait, chaque membre de l’équipage est pleinement utilisable, comme nous l’analyserons ensuite. Disons ici que le jeu se développe dans une perspective isométrique, l'histoire se déroulant principalement à travers des panneaux bien conçus, que l'on retrouverait dans une bande dessinée. Les cinématiques traditionnelles font des apparitions très sporadiques et ne constituent à aucun moment un dispositif narratif clé. Les visuels choisis pour les panneaux sont vraiment beaux et tout à fait en adéquation avec le style général du jeu, qui a souvent un caractère plus comique. À partir de là, le jeu se déroule dans une variété d'endroits, depuis le pont d'un navire et les cachots de prison, jusqu'aux villes densément peuplées, et tous sont conçus avec soin, les personnages humains ayant une texture cel-shading appropriée, de sorte que ils se démarquent de l'environnement.Une mention spéciale mérite la plus grande authenticité de l'expérience, avec le climat de l'époque capturé de la meilleure façon possible. N'imaginez pas que nous avons affaire à un RPG étendu, qui offre une liberté totale au joueur, puisqu'il s'agit en fait d'une expérience complètement linéaire. En dehors du combat, les choses que vous devez faire sont spécifiques et impliquent généralement la recherche de personnages et la recherche d'argent et d'équipement, que vous pouvez ensuite « investir » dans votre équipage. Chaque pirate a son propre niveau, des capacités spéciales et des emplacements spécifiques, dans lesquels peuvent s'insérer des équipements, comme des épées, des couteaux ou une armure supplémentaire. La personnalisation de l'équipage est laissée au joueur, et plus tôt vous réaliserez à quel point une bonne gestion de l'équipage est importante, meilleures seront vos chances au combat. Certes, le jeu ne fait pas un gros effort pour expliquer ses mécaniques, tout en nous rappelant fréquemment de lire les longs tutoriels, ce qui n'est évidemment pas la meilleure méthode d'apprentissage. Nous avons passé plusieurs heures « perdus » à chercher quoi faire avec le nouvel équipement, à essayer de comprendre pourquoi notre niveau de pirate stagne et pourquoi nous sommes constamment désavantagés dans les batailles. Nous avons senti que Savage Level se tirait une balle dans le pied, puisque les spécificités du genre limitent déjà l'audience potentielle du titre, et le manque d'explication des systèmes disponibles nuit encore plus à l'image du jeu, surtout pour quelqu'un qui n'est pas en contact avec des mécanismes similaires.Pour la fin nous avons laissé la partie la plus chronophage de l'expérience, qui n'est autre que la bataille. Le combat au tour par tour du titre est complété par un système de dés, comme dans un autre jeu de société. Bien qu'il n'y ait pas suffisamment d'indications sur le moment où les chances de lancer un bon jet augmentent, le système fonctionne la plupart du temps, et nous pouvons également améliorer la capacité de chaque pirate à lancer un bon jet, ce que nous avons également appris tardivement, car ce n'est jamais le cas. expliqué. Chaque pirate peut se déplacer dans l'espace, comme s'il effectuait des mouvements sur un échiquier, puis attaquer avec l'équipement que nous lui avons attribué. Les ennemis, quant à eux, ne font preuve d'aucune pitié et nous avons vu le jeu à l'écran à plusieurs reprises. La bonne approche stratégique est la clé de voûte de nos efforts, et nos choix au cours de la bataille sont cruciaux. Bien sûr, tout n’est pas rose, car il y a des enjeux importants dans la bataille. Tout d'abord, la prise en main n'est pas idéale, ce qui est probablement dû au mappage du contrôleur, le jeu semblant avoir été conçu principalement pour PC, comme en témoigne l'étrange combinaison de touches requise pour certaines actions. Passer d’un personnage à l’autre est parfois pénible, tandis que choisir la bonne commande semble tout aussi difficile. La situation est compliquée par la caméra, qui ne répond pas toujours aux exigences de l'espace où se déroule la bataille. On voit la caméra « tomber » sur les obstacles, alors qu'elle n'aide pas particulièrement à la bonne perception de la profondeur et ne permet rarement de comprendre exactement où se trouve un adversaire.Flint : Treasure of Oblivion est un jeu qui semble faire moins que ce qu’il pourrait réellement faire. Le titre possède pas mal de systèmes remarquables, mais il les cache derrière des tutoriels très incomplets, obligeant le joueur à lire un tas de parchemins pour comprendre les mécaniques. Avec ces données, l'audience potentielle du jeu semble assez limitée et les développeurs devraient intervenir avec des correctifs qui rendront l'expérience plus accessible aux nouveaux arrivants.