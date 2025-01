Développé par le studio chypriote Nostra Games, The Exit Project: Backstreets n'est pas sans rappeler le titre The Exit 8. Vous êtes en effet bloqué dans un couloir où l'objectif n'est pas seulement de découvrir une sortie physique, mais aussi de déchiffrer le sens des distorsions perceptuelles et des textures cachées dans les détails. Sauf qu'ici vous n'êtes pas dans une station de métro (ou à bord d'un train comme dans Platform 8), mais dans une rue sombre et étroite où vous incarnez l'employé d'un restaurant qui souhaite rentrer chez lui ... sauf qu'il risque de tourner en rond car toute tentative d'avancer ou de reculer nous ramènera au même point de départ ... ou presque. La ruelle est normale au début, mais une fois que vous avez franchi la première porte, vous devrez vérifier si quelque chose est différent de ce dont vous vous souvenez. Chaque répétition semble identique à la précédente, mais quelque chose change imperceptiblement. Chaque mur, chaque porte, chaque écriture semble avoir un message caché, nous invitant à regarder autour de nous, à remarquer les différences subtiles, à saisir l'anomalie qui pourrait révéler un indice vers la sortie. Si vous repérez quelque chose d'anormal, vous devez repartir par là où vous êtes venu, exactement comme dans The Exit 8. Il faut obtenir dix fois de suite la bonne solution pour sortir de la boucle, mais en cas d'erreur, vous revenez au point de départ ! Une fois le jeu terminé, ce qui peut prendre une demi-heure si vous jouez bien, il est écrit "à suivre", on peut donc imaginer que le cauchemar de l'ouvrier va continuer. Le titre est globalement plutôt réussi graphique, avec un emballage soigné et un niveau de détails suffisant pour pouvoir bien déceler les moindres changements.The Exit Project : Backstreets est un titre qui nous replonge dans une boucle apparemment sans fin et qu'il faut casser en cherchant les anomalies sur son chemin. Ce n'est pas une expérience psychologique intense mais le jeu fait bien le job, surtout à ce prix de vente.