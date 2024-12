Everybody 1-2-Switch a été annoncé par surprise, même sans bande-annonce ni information précise sur ce à quoi on pouvait s'attendre. Pourtant nous sommes là pour vous en parler, après avoir eu l'occasion de tester une bonne dose de mini-jeux et de modes décidément intéressants. L’analyse d’un tel travail nous a cependant confronté à des obstacles assez inédits . Comparé à tout autre titre que nous avons eu l'occasion d'analyser, Everybody 1-2-Switch nécessite nécessairement la présence d'autres personnes et la manière dont chacun apprécie les jeux individuels est purement subjective. Nous admettons que nous avons eu beaucoup de difficultés à analyser l'œuvre, à la fois parce qu'il y a des défauts assez évidents , et parce que ces mêmes défauts disparaissaient souvent lorsque plus de monde jouait. Mais prenons un peu de recul pour mieux contextualiser le type d'expérience que vous pouvez attendre de Everybody 1-2-Switch : le titre, développé et édité par Nintendo, est un jeu de société qui opposera deux équipes de joueurs en compétition pour obtenir le maximum de points d'ici la fin du match. Le mode de jeu principal verra les utilisateurs s'affronter dans une série de petits jeux qui impliquent toujours l'utilisation du Joy-Con. L’équipe qui gagne obtient un point, et celle qui en obtient trois aura gagné le match. Les différences avec le précédent 1-2-Switch sont cependant nombreuses, à commencer par la quantité et la variété des mini-jeux, désormais bien plus élevés. La nouveauté la plus incroyable, cependant, est la possibilité de participer uniquement avec votre smartphone jusqu'à un maximum de 100 joueurs . Cette nouveauté (qui nous a beaucoup excités, soyons honnêtes) nous a ouvert l'esprit à une avalanche de possibilités : par exemple, nous pouvons prendre un projecteur et inviter toutes les personnes que nous connaissons à jouer à une énorme partie de Everybody 1-2- Switch, ce qui signifie que vous n'avez même plus besoin de Joy-Cons pour participer et vous amuser .Le mode smartphone présente quelques différences intéressantes en termes d'expérience, comme la possibilité de visualiser différentes interfaces sur l'écran de votre téléphone et donc d'interagir plus directement avec ce qui se passe sur Nintendo Switch. De même, il sera possible d'envoyer des emojis ou des messages qui apparaissent à l'écran, ce qui, même si sur le papier peut paraître peu, nous garantissons que lors d'une soirée entre amis, cela ouvre un monde d'idées pour rire. Il existe clairement des limites et des défauts flagrants dans la conception de l’expérience : comment pourrait-on un jour mettre une centaine de personnes dans une salle et, plus important encore, comment ne pas s’attendre à des problèmes de connexion ? De plus, nous avons rencontré quelques moments morts entre les phases dans lesquelles les joueurs sont invités à interagir entre un jeu et un autre, un détail qui risque souvent d'affaiblir la concentration et de réduire l'appréciation générale du jeu. Pour faire court, probablement la mascotte du titre, « Horace le cheval » parle beaucoup trop . Ce n'est pas un hasard si dans le menu principal il y a la possibilité de choisir le type de jeu par durée, d'un minimum de 20 minutes à un maximum de 60.Beaucoup ont pointé du doigt l'impossibilité de choisir des mini-jeux spécifiques tout de suite, étant donné que pour pouvoir en choisir un il faut d'abord l'avoir terminé dans le mode principal . Nous sommes d'accord que cela peut déplaire à certains, mais gardez à l'esprit qu'il n'est pas possible de jouer à Everybody 1-2-Switch seul, et si un ami vous demande de jouer à un jeu spécifique c'est qu'il l'a déjà essayé auparavant et, par conséquent , vous l'aurez déjà débloqué de la liste. Everybody 1-2-Switch n'est certainement pas un jeu parfait , soyons clairs. Notre travail ici est de faire une analyse exhaustive du travail, en effectuant un processus rétroactif au développement du jeu et en comprenant pourquoi Nintendo a fait certains choix. Cependant, nous souhaitons aller un peu au-delà des dogmes qui définissent si un jeu est « bon » ou non en se basant sur des aspects qui manqueraient définitivement dans Everybody 1-2-Switch. La question que nous nous sommes posée est légèrement, mais fondamentalement différente : Everybody 1-2-Switch est-il drôle ? Et la réponse est un « oui » retentissant et heureux . Pour cette raison, nous vous dirons de ne pas vous arrêter au vote, ni le nôtre ni celui des autres, mais d'écouter les histoires de ceux qui l'ont essayé, de leur demander s'ils se sont amusés, s'ils ont aimé les jeux, s'ils aimeraient exploitez-le peut-être en ajoutant une « pénalité supplémentaire » à l'équipe perdante (vous comprenez de quoi je parle). Ne pensez pas aux temps d'arrêt, à la mascotte trop bavarde ou aux petites incertitudes techniques, mais concentrez-vous simplement sur le plaisir . Faites-vous cette faveur et vous ne le regretterez pas.Everybody 1-2-Switch est un jeu de société respectable, parfait pour les parties occasionnelles avec vos amis ou votre famille. D'une part, il est vrai qu'il y a des temps d'arrêt qui risquent constamment de détruire l'attention des joueurs, les conduisant à s'ennuyer après une ou deux parties ; cependant, d'un autre point de vue, nous pensons que l'expérience packagée est l'une des plus amusantes et des plus particulières jamais vues sur Switch à ce jour.