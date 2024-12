Après avoir essayé Tomb Raider I-III, l'éditeur de logiciels Aspur nous propose encore une fois une entreprise nostalgique, mais cette fois il ne s'agit pas de quelque chose de simplement "technique". Les fans - les plus âgés - réclament depuis un certain temps le retour de Raziel sur la scène (et nous n'avons pas dit Kain, bien sûr) . Il y a quelque temps, l'espoir de la communauté a été ravivé grâce à un questionnaire sur le thème de la saga et de ses personnages, et le train de l'imagination avait déjà démarré à grande vitesse. Remake ? Nouveau chapitre ? Remasterisé ? Finalement, le troisième a gagné, avec une édition qui ne se limite pas à faire les "devoirs" assignés concernant la redéfinition graphique de l'aventure - en tenant compte du contexte et des personnages - et tous les composants techniques liés au but (secteur audio , commandes et quelques zones de jeu mineures). Aspyr fait ressortir quelque chose d'autre, quelque chose que personne n'avait jamais vu ou ressenti auparavant. Mais avant de vous dévoiler le contenu de ce coffre au trésor magique, concentrons-nous sur la partie technique de cette opération de remasterisation. Legacy of Kain : Soul Reaver 1 & 2 Remastered offre la possibilité d'apprécier "sans filtres" l'amélioration graphique entre la version de base et le sujet actuel de notre test (avec des "switches" en temps réel). Les aspects qui attirent le plus l'attention concernent, pour ainsi dire, la résolution des textures, le niveau général de détail (sans crier au miracle) et la profondeur chromatique (les couleurs, bien que sur le ton "terne", semblent s'ouvrir avec une pente plus importante). Le volet éclairage semble également actualisé, avec une gestion de l'occlusion ambiante qui ne crée pas de « lourdeur » sur le plan visuel.Si d'une part le front artistique est celui qui semble avoir retenu le plus l'attention des développeurs, le gameplay traîne sur les gloires du succès original. Mis à part quelques changements dans la gestion de la caméra, les mécanismes de jeu (ils incluaient la boussole... mais était-ce nécessaire ?!) et la disposition des commandes ont été arrêtés il y a près de 25 ans. Un quart de siècle est un délai assez suffisant pour constater la grandeur d'un jeu et donner à son créateur la juste reconnaissance. Mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et les signes du temps sont malheureusement tous visibles. Malgré cela, les deux chapitres sont encore appréciés aujourd'hui en raison de leur approche pas parfaitement linéaire, avec un jeu de plateforme stratégique qui sourit aux séquences d'action mais sans trop se livrer à l'action pure. Chaque ennemi doit être affronté de la bonne manière et le décor ne subit pas passivement l'action, loin de là. Le composant plateforme est souligné par la présence d'un double plan, le matériel et le spirituel. Tout cela, sans considérer que les énigmes sont toutes servies dans leur version originale (et sacrément complexe). Histoire de comprendre ce qu’on aimait dans un jeu vidéo et que, visiblement, on a oublié.Le cœur battant de Soul Reaver est sans aucun doute son récit. Les événements nous voient donc assumer le rôle désastreux d’un vampire, le Raziel déjà abondamment mentionné. Il est également lieutenant de son maître, qui est Kain, le protagoniste de la saga Blood Omen. Eh bien, Raziel fait ses débuts à l'écran en commettant une seule erreur, celle d'" évoluer " devant son maître, en affichant fièrement ses ailes qui sont perçues comme un affront par son maître. Maître qui décide de le faire exécuter, lui brisant les ailes et le jetant dans l'abîme de la mort. Ici, entre souffrances atroces et temps infini, Raziel se consume mais ne disparaît pas, son existence ne cesse pas. Un nouveau « maître » étend en effet son regard sur Raziel, faisant de lui son faucheur d'âme personnel et garantissant sa survie dans le monde des morts. Non seulement cela, Raziel obtient également plusieurs avantages, qui se révèlent encore plus valables qu'il ne le pensait et avec un potentiel encore à révéler. On s'arrête ici au récit, pour éviter de gâcher ce qui est certes une intrigue très linéaire mais aussi résolument captivante et bien écrite. L'intrigue explore les thèmes de la rédemption, de la vengeance et de l'identité dans un décor gothique plein de mystère.L'écriture, remastérisée pour cette édition, conserve tout son charme d'origine, et chaque dialogue nous ramène à une époque où les jeux pouvaient rivaliser avec les meilleurs romans fantastiques. Le récit de Soul Reaver 2 , cependant, élargit l'univers de la série, nous emmenant à travers des chronologies entrelacées. Ici, Raziel affronte directement Kain dans une confrontation qui oscille entre philosophie et brutalité. L'influence des choix des personnages sur le destin du monde est palpable, et la tension narrative reste vive jusqu'à la fin. Le remaster parvient à faire briller encore plus ces éléments, grâce à un travail de nettoyage sur le doublage et les textes, offrant également une excellente localisation français ( un plus non négligeable, ndlr ). L'entrelacement des deux titres remasterisés crée un continuum narratif qui fonctionne parfaitement même pour ceux qui abordent la saga pour la première fois. Les fans de longue date apprécieront l'attention portée à garder l'atmosphère et les rebondissements intacts, tandis que les nouveaux joueurs découvriront une narration dense et profonde, bien au-dessus de la moyenne des titres contemporains.Legacy of Kain : Soul Reaver 1-2 Remastered est un jeu d'action-aventure en 3D qui, comme prévu, a encore beaucoup à apprendre et se défend très bien malgré son âge. Nous parlons d'un titre plein d'idées ludiques, dont certaines sont très imaginatives et s'emboîtent de manière cohérente et qui ne vous lassent guère. De la conception des niveaux au système de compétences, en passant par les énigmes environnementales et les combats de boss eux-mêmes, tout dans Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered fonctionne aujourd'hui comme à l'époque, nous faisant rapidement voler notre temps, tout comme Raziel se nourrit des âmes des autres. Mais procédons dans l'ordre. Tout d'abord, il faut prendre en compte l'état de Raziel lui-même : il peut évoluer dans deux mondes (ou « plans existentiels » si vous préférez), le fantomatique et le matériel. Si l'accès au monde matériel est lié à des accès particuliers et nécessite la charge maximale des "âmes", inversement rien n'est requis et l'accès au monde spectral est immédiat et à notre totale discrétion. Il va sans dire que le passage entre les mondes est l'objet d'innombrables énigmes environnementales, à tel point que l'environnement lui-même, dans certains cas, est façonné différemment selon le monde à partir duquel on le vit.Discours similaire pour les types d'ennemis qui changent à mesure que le monde change, en plus de posséder certains atouts de combat et, malheureusement, de garantir un défi qui n'en vaut pas toujours la peine. Cependant, l'ingéniosité d'un titre demeure qui, au moins dans les premiers stades, nécessite une sorte de résolution d'énigmes pour même tuer les ennemis. Ceux-ci, en fait, étant des vampires ou en tout cas le fruit de la progéniture de Kain, ne peuvent pas être simplement matraqués à mort. La seule façon de s’en débarrasser est de dévorer son âme. Alors comment faire ? Simple, il suffit de les jeter à l'eau (ce qui dans cette saga a un effet mortel sur les vampires), dans le feu , de les empaler avec des armes à récupérer dans l'aire de jeu ou des piquets muraux et ainsi de suite. Autre histoire lorsque l'on entre en possession de l'emblématique Soul Reaper, une arme dévastatrice à gros plan qui est pourtant liée à notre même niveau d'âmes (qui est aussi notre barre d'énergie vitale qui, une fois terminée, nous jettera dans le monde fantomatique) .25 ans après sa première arrivée sur les plateformes de jeux de l'époque - on parle de la fin du cycle PS1 et du début de celui PS2 - les aventures de Raziel (à l'exception du dernier chapitre Defiance) ont encore quelque chose à raconter. Comme l’ont révélé ceux qui ont rendu tout cela possible, il est également juste de reconnaître certains mérites. Si aujourd'hui nous sommes là pour vous parler, une fois de plus, du retour bienvenu d'une icône du monde du jeu vidéo, il faut rendre hommage à tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en tout cela. Nous parlons de la communauté, divisée entre moddeurs, fanartistes, cosplayers et créateurs de contenu de toutes sortes et de tous types, qui ont fait tout leur possible ces dernières années pour entretenir le feu de l'intérêt, en espérant un retour à Nosgoth . En fait, c'est arrivé. Aspyr , en collaboration avec Crystal Dynamics , joue également un rôle important en ressuscitant des reliques de jeux vidéo véritablement inédites (et qui valent également le prix du billet) . Nous parlons des niveaux perdus, des parties du jeu éliminées du produit final et qui, pour des raisons évidentes, ont fini par être perdues (peut-être valait-il mieux les définir comme inconnues, étant donné qu'elles ne font surface qu'à cette occasion) .Ces niveaux ne peuvent être utilisés que dans la section Contenu Bonus, dans leur version originale (tant au niveau graphique que jouable). Une trouvaille intéressante, également en raison de son objectif extra-ludique. Jeter un coup d’œil à la façon dont les jeux vidéo naissent – et se développent – nous aide à comprendre le travail (et les sacrifices) des professionnels. Un hommage qui se célèbre également à travers le volet artistique, avec de nombreuses vidéos originales en FMV, des bandes-annonces de lancement et de présentation et des croquis préparatoires réalisés par les artistes de l'époque. La section Dark Chronicle est merveilleuse, elle propose une version concise et textuelle des scripts des deux aventures de Raziel (avec des lignes emblématiques) . Bon sang, on oubliait les bandes originales avec un baladeur dédié, strictement à écouter au casque (et peut-être un peu tamisé, histoire de créer de l'ambiance) .Aspyr a enfin compris comment relancer des projets qui, en raison des connexions spatio-temporelles évidentes, sont physiologiquement « trop » vieux. Elle ne s'est pas limitée à réaliser la tâche graphique technique mais a ajouté quelques joyaux qui ne passent certainement pas inaperçus. Un peu plus aurait pu être fait pour améliorer la qualité de vie côté gameplay, mais ce n'est pas grave. Raziel n'a besoin de rien d'autre pour nous divertir à nouveau... en attendant un remake !