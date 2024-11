Dans The Bridge Curse 2: The Extrication , nous sommes emmenés à l'Université Wen Hua, un lieu entouré de nombreuses légendes de fantômes et de créatures surnaturelles. L’une de ces histoires implique même une vidéo montrant une femme capturée par un fantôme dans un ascenseur. L'intrigue commence avec un journaliste envahissant le campus à la recherche de réponses à ces mystères. Le début du jeu se déroule lentement, présentant progressivement au joueur certains aspects de l'intrigue à travers des documents disséminés sur les lieux et des conversations occasionnelles avec un agent de sécurité. The Bridge Curse 2: The Extrication utilise bien ces éléments narratifs pour fournir des informations sur le passé de l'université, s'adressant à la fois aux fondateurs et aux classes précédentes et, plus tard dans la campagne, révélant des conspirations et des hantises liées au lieu. Bien que le jeu réussisse lors de la construction de cette tradition facultative, le récit central laisse à désirer à certains moments. L'histoire est marquée par de longues scènes de dialogue entre les personnages, qu'il s'agisse des interactions du journaliste ou des trois autres personnages jouables, qui composent une équipe de tournage cherchant à enregistrer un film. Malheureusement, une grande partie de ce dialogue finit par être superficielle, se concentrant uniquement sur les objectifs immédiats des personnages, sans réellement faire avancer l'intrigue de manière significative. Ces dialogues, pour la plupart, ne servent qu'à indiquer au joueur le prochain objectif à accomplir ou l'emplacement d'une nouvelle énigme. D'un autre côté, le jeu réussit en utilisant les messages et les appels téléphoniques que les personnages reçoivent tout au long de l'intrigue. Ces moments contribuent à développer l’histoire et offrent au joueur une compréhension plus claire des événements.Bien que The Bridge Curse 2: The Extrication manque de profondeur dans la majeure partie de son récit, à un certain moment de la campagne, un changement important se produit. L'intrigue, jusqu'alors simple et prévisible, surprend en apportant un bref moment d'excellence. Vers la moitié du jeu, le joueur découvre la ballerine, l'une des nombreuses hantises auxquelles il faut faire face. Contrairement aux fantômes rencontrés jusqu'à présent, l'histoire de la Ballerine est incroyablement développée, le titre incluant même des flashbacks pour contextualiser le comportement de l'entité. Cette construction soignée culmine dans un combat de boss extrêmement créatif qui non seulement m'a impressionné mais m'a aussi laissé un sentiment doux-amer car, après ce moment, le jeu revient à son niveau moyen jusqu'à la fin. Bien que le jeu ne soit pas particulièrement effrayant et utilise des sauts prévisibles, des moments comme la Ballerine et les documents intéressants disséminés dans la scène montrent qu'il y a de bonnes idées dans The Bridge Curse 2: The Extrication . Le problème est que le titre est incapable de maintenir ce niveau de qualité constant tout au long de la campagne, passant beaucoup de temps sur des scènes qui ajoutent peu à l'intrigue centrale.Un autre point faible de The Bridge Curse 2 : The Extrication est l'exploration. Bien que dans certaines parties le jeu offre un environnement relativement ouvert, permettant au joueur d'explorer des pièces et des étages à la recherche de documents, il n'y a pas grand-chose d'autre au-delà. Bien sûr, il y a les énigmes, que nos aborderons plus tard, mais à part ça, se promener dans les couloirs universitaires transmet rarement le sentiment de tension qu'un jeu d'horreur devrait procurer. Cela est dû en grande partie à la façon dont le joueur interagit avec l'environnement : en utilisant la lampe de poche pour trouver des indices cachés, repousser les fantômes et débloquer de nouvelles zones. Le rythme de progression reste inchangé tout au long du gameplay, ce qui rend vite l'exploration répétitive. Le mécanisme consistant à se cacher des fantômes, que ce soit sous les tables ou dans l'ombre, perd également rapidement de son impact, puisqu'aucun nouveau défi n'est introduit qui puisse rendre l'expérience plus engageante ou plus stimulante. Le seul répit est le segment Ballerine, qui apporte une nouvelle dynamique de confrontation. Cependant, le fait que cela n'arrive qu'une seule fois au cours de la campagne laisse un sentiment de déception, car le potentiel d'augmentation du niveau de tension et de variété du gameplay finit par être sous-utilisé.L'une des plus grandes surprises de The Bridge Curse 2: The Extrication a été la qualité des énigmes, qui ont réussi à offrir juste ce qu'il fallait de défi. Étant donné que le mécanisme consistant à se cacher des menaces surnaturelles n’a pas réussi à m’impliquer pleinement, cet aspect du jeu a été un soulagement. Le titre propose une bonne variété d'énigmes, allant de la recherche et de la combinaison d'éléments pour découvrir des mots de passe sécurisés à l'assemblage de diagrammes révélant des objets cachés. À cela s’ajoute le traditionnel « emporter et apporter » des objets, nécessaires pour débloquer de nouveaux domaines de l’université. Certaines de ces énigmes obligent en fait le joueur à s'arrêter et à réfléchir un peu à la manière d'avancer, ajoutant ainsi une couche de complexité qui enrichit l'expérience.Un autre point fondamental du jeu est la façon dont les personnages font face aux hantises. Dans une perspective à la première personne, le seul outil disponible pour vous défendre est une lampe de poche, trouvée lorsque nous explorons des environnements sombres et oppressants. Bien qu'il soit possible de repousser les fantômes avec la lampe de poche, la stratégie la plus efficace pour progresser est de se cacher et d'avancer furtivement. Cependant, cette approche finit par limiter la diversité des interactions avec les créatures. L'accent excessif mis sur le « cache-cache » rend ces moments moins intéressants qu'ils pourraient l'être, puisque The Bridge Curse 2 : The Extrication n'offre pas d'alternatives significatives pour faire face aux menaces. Le manque de variété de ces mécaniques finit par compromettre une partie de la tension qui devrait être présente lors des rencontres avec des fantômes. The Bridge Curse 2 : The Extrication emmène les joueurs à explorer deux versions distinctes de l'Université Wen Hua : une version normale, où l'on retrouve des énigmes et des documents, et une version sombre et alternative, habitée par diverses hantises. Malheureusement, le jeu ne parvient pas à maintenir un rythme cohérent entre ces deux réalités. Alors que des jeux comme Silent Hill sont passés maîtres dans l'art d'équilibrer l'alternance entre les mondes réel et alternatif, ici les étirements en dehors de la dimension hantée deviennent fastidieux, en grande partie à cause du peu de dialogue pertinent entre les personnages. Même s’il est clair que l’objectif était peut-être de créer un équilibre dans le rythme, le résultat n’est pas efficace. De longues séquences de conversations sans réel impact sur l'intrigue et les sections répétitives de cachette et d'avancée dans le monde des créatures finissent par nuire au récit.Visuellement, The Bridge Curse 2: The Extrication fait du bon travail en présentant une variété d'environnements au sein de l'université, à la fois dans ses versions normales et hantées. Malgré la prédominance des scénarios sombres, le jeu parvient à maintenir le joueur immergé dans les lieux, notamment en utilisant le récit environnemental à travers des documents et des images interactives, qui contribuent à approfondir l'histoire de l'université. Il convient également de souligner le design des créatures, avec une attention particulière portée au premier fantôme, un fantôme avec la tête tournée en arrière et marchant à reculons, en plus de la ballerine déjà mentionnée et louée. La bande originale de The Bridge Curse 2: The Extrication est assez simple et, malheureusement, ne se démarque pas. Au niveau des sons ambiants et des effets liés aux monstres, le titre finit par être décevant. Le manque de variété dans le son des créatures est notable, car elles n'émettent qu'un grognement générique, ce qui ne contribue pas à les rendre vraiment menaçantes ou mémorables. Cet aspect aurait pu être bien mieux travaillé, avec des sons uniques pour chaque type d'envoûtement, augmentant la tension et l'immersion. De plus, le doublage anglais, bien que présent, ne convient pas toujours bien aux personnages. À de nombreux moments, il y a des problèmes de synchronisation labiale, qui brisent l'immersion. Cependant, un point positif est que le jeu est sous-titré en portugais brésilien, ce qui facilite la compréhension de l'histoire. Concernant les performances, l'expérience s'est déroulée sans problème à 60 FPS à tout moment et il n'y eu aucun problème de bugs ou de crashs.The Bridge Curse 2: The Extrication est une expérience qui n'atteint pas son plein potentiel, mais qui peut quand même en valoir la peine pour les joueurs qui aiment les bonnes énigmes et les moments de tension isolés. Tant que vous ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre d'horreur, le jeu peut offrir quelque chose à apprécier, à condition que le joueur soit conscient de ses limites.