SokoPenguin est un autre jeu Sokoban simple et bon marché, publié par EastAsiaSoft et développé par Vergiu. Vous contrôlez un pingouin sur une grille de tuiles et vous devez atteindre le point de sortie. Pour atteindre l'objectif, il faut cependant pousser avec précision des blocs pour dégager des chemins, construire des ponts et même des cellules d'alimentation pour ouvrir des portes. Il y a aussi un léger aspect Bomberman, car les bombes doivent être poussées pour détruire des rochers dans les étapes ultérieures. Fait unique, le pingouin peut également pousser plusieurs boîtes à la fois, ce qui entre en jeu tout au long de la campagne ; il n'est pas limité à déplacer un bloc à la fois. Mais pour résumer rapidement, oui, c'est un jeu de Sokoban simple. Rien à quoi vous n'ayez déjà joué auparavant et avec un niveau de difficulté très raisonnable. Au lancement du jeu, SokoPenguin intègre cent niveaux au total, mais le joueur n'a besoin de terminer que les soixante-quinze premiers pour débloquer tous les trophées, ce qui prend environ une heure. Aussi simple et direct que soit le gameplay et la présentation, nous n'avons que quelques reproches mineurs à faire. Tout d'abord, la musique se répète et devient exaspérante au niveau vingt. Il n'y a pas non plus de fonction de retour en arrière. Certes, le redémarrage se fait par simple pression sur un bouton, mais il aurait été agréable d'appuyer sur le bouton L1 pour revenir en arrière de quelques étapes au lieu de recommencer à zéro. Pour être honnête, ce jeu ne coûte que cinq dollars et a été créé par une très petite équipe.SokoPenguin est un nouveau jeu Sokoban simple à prendre en main et sans fioriture. Rien de bien nouveau sous le soleil, mais on a connu pire moyen de passer une heure devant la console.