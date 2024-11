Soyons réalistes, aller à l’église n’est pas exactement l’activité préférée de beaucoup. Mais parfois, il faut le faire. Cela inclut Dorothea Linde, une mère dont le fils Gabriel est en proie à des cauchemars concernant une vieille dame effrayante. Puisque le monde médical n'a aucune explication aux nuits blanches de Gabriel, elle se tourne vers la Source de l'Éternité, une secte dont les promesses de vie éternelle dans la Ville Éternelle semblent être la solution. Oui, c'est tiré par les cheveux. Ce n'est que lorsque Dorothea - par ses propres actions - perd son fils au profit de cette secte et doit continuer en exil, qu'elle est approchée par une étrange vieille femme qui prétend que son Gabriel peut encore être sauvé. Pour ce faire, elle doit se rendre à l'appartement de son père et, dans le sens le plus littéral du terme, faire des sacrifices pour voyager sous forme astrale vers un monde alternatif appelé The Unholy, où l'âme de Gabriel est retenue captive. Pour assurer sa survie dans la Ville éternelle corrompue et ses occupants ennemis, Dorothea doit mettre un masque et apprendre à gérer certaines émotions. Au cas où vous vous demanderiez « de quel genre d'intrigue de film B s'agit-il ? » alors nous avons des nouvelles décevantes pour vous ; l'intrigue est - outre les graphismes - l'aspect le plus intéressant d'Unholy, même si elle est remplie de clichés inutiles. Comme vous l'avez peut-être déjà lu lors de la sortie PC Unholy , les chances de faire mieux étaient assez élevés et une longue liste de défauts ne permet pas de donner notre bénédiction à Unholy.Croyez-le ou non, chaque jeu d'horreur de survie furtif se maintient ou échoue avec l'effet de furtivité, de survie et d'horreur. Une IA forte est souhaitable dans de tels cas, mais dans Unholy, personne ne fait d'effort pour faire fonctionner la matière grise. On mentionne les gardes armés qui se vantent ironiquement de « tout voir » mais se perdent complètement lorsqu'on les bouscule littéralement et qu'on rampe devant eux dans un casier déplacé, après quoi, après quelques pas, ils décident d'abandonner la recherche. Il en va de même pour les entités infectées par la Peste qui sont censées traquer Dorothea, mais qui sont plus ridicules qu'effrayantes en raison d'une IA terriblement mauvaise. De ce fait, le combat – si on peut appeler cela ainsi – ne démarre pas sous de bons auspices. Bien que l'idée de la catapulte de Dorothea et des cristaux d'émotion comme munitions - qui ont chacun une propriété spécifique - soit plutôt sympa, ils ressemblent parfois à une astuce obligatoire dont vous ne pouvez pas obtenir satisfaction. Attirer les ennemis avec un cristal de « désir » ne fonctionne parfois pas comme espéré car un ennemi ne peut pas contourner un obstacle et les cristaux de « tristesse » - qui créent une sorte d'écran de fumée - sont complètement inutiles à cause de cette mauvaise IA. Ajoutez à cela que l'assistance à la visée du contrôleur vous fait rater plus souvent que vous ne frappez et Unholy peut rapidement être résumé dans un livre de la Bible ; Lamentations de Jérémie.Encore une fois, à certains égards, c’est très regrettable. Duality Games semble avoir eu une vision en tête avec Unholy, mais il lui manque probablement les connaissances et les compétences nécessaires pour l'amener au niveau souhaité par les joueurs de 2024. Par exemple, il fait de son mieux pour impressionner graphiquement et réussit dans un premier temps à proposer un jeu d'horreur alléchant avec beaucoup d'ambiance, mais il perd rapidement ce même attrait avec une Ville éternelle sans inspiration, pleine de frustrations inutiles et d'éléments de gameplay qui ne sont pas satisfaisants. comme un mécanisme « sprint and slide » que vous n'utiliserez plus jamais après le didacticiel. Ils essaient sincèrement de ne pas rendre les choses trop monotones en incluant - bien que très simples - des énigmes dans Unholy, mais ici aussi, les commandes maladroites de la manette de jeu provoquent beaucoup d'irritation. Et oui, si vous devez également faire face à tout un tas de scénarios "du chat et de la souris" où le manque d'IA vous gêne dans leur mise en œuvre, alors Unholy ne propose pas exactement le défi que Duality aurait pu espérer. La seule forme de défi qui prédomine dans Unholy réside dans le manque de conseils lorsque vous, en tant que joueur, avez manqué une pièce du puzzle, car le "dernier souvenir de Dorothea" essaie de vous dire quel est votre objectif, mais ne l'indique pas toujours, ce dont vous avez besoin pour avancer. Et malheureusement, il y a de fortes chances que vous ayez oublié un élément clé et que vous passiez donc des heures à errer dans un niveau déprimant qui peut aussi vous retrouver avec un peu de malchance. Finalement, Unholy est comme une prophétie proclamée avec confiance à l’humanité, mais qui, après un examen plus attentif, s’avère n’être rien de plus qu’une illusion. Derrière le paradis promis se cache une ville en feu, que chaque adepte devra éventuellement traverser pour découvrir toute la vérité. Et c’est très ironique, nous pouvons le dire. Ceux qui arriveront à la cinématique finale d’Unholy comprendront finalement cette analogie mieux que quiconque.Unholy est un excellent exemple de studio qui a clairement de l'ambition, mais qui ne sait pas comment gérer certaines choses. Quiconque est tenté d'assister à une messe dans l'église de Duality Games le fait probablement à cause des promesses d'un paradis, pour finalement conclure qu'elle a des caractéristiques infernales. Graphiquement, Unholy peut encore rivaliser, mais l'absence de toute IA, un doublage douteux, un gameplay loin d'être fluide et une abondance d'aspérités ne peuvent masquer les défauts de l'encyclique d'Unholy.