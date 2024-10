Cirque Du Soleil lance une nouvelle expérience interactive, exclusive à la Belgique, en collaboration avec Imagien

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le Cirque du Soleil s'associe à Imagien pour porter sur la scène numérique son spectacle de renommée mondiale KURIOS : Cabinet de curiosités avec une expérience interactive exclusive. Les spectateurs pourront vivre l'expérience du Cirque du Soleil d'une façon totalement inédite. Cette offre à la carte, présentée en première mondiale en Belgique, a été filmée lors des spectacles live KURIOS : Cabinet des Curiosités à Bruxelles en 2023.Un an après que l'emblématique KURIOS : Cabinet des Curiosités a installé son chapiteau à Knokke et à Bruxelles, cette expérience interactive exclusive donne aux spectateurs accès à des aspects cachés du Cirque du Soleil, habituellement gardés dans les coulisses. Grâce à son format innovant, le public peut vivre le spectacle en temps réel tout en explorant simultanément les coulisses, le tout dans le confort de son foyer.Les spectateurs peuvent contrôler la façon dont ils explorent le Cirque du Soleil comme jamais auparavant. À l’aide de plusieurs appareils, les membres du public peuvent basculer facilement entre différentes vues, choisir de suivre différents personnages, explorer différents lieux du chapiteau ou plonger dans les coulisses pour découvrir la magie cachée du spectacle. Ce format unique permet à chaque spectateur de personnaliser son parcours, offrant un niveau d'accès et d'immersion sans précédent. Au cours des 30 premières minutes, par exemple, vous pourrez interagir avec les artistes, visiter le département des costumes ou assister en exclusivité aux préparatifs dans les coulisses.Le format numérique du spectacle fera ses débuts en Belgique. Les images ont été enregistrées en 2023 lors du passage de la tournée à Bruxelles. Ce spectacle marque la première collaboration d'Imagien avec le Cirque du Soleil. Grâce à cette technologie innovante, Imagien et le Cirque du Soleil continuent de repousser les limites du divertissement en direct, offrant une expérience inégalée alliant harmonieusement art, technologie et interaction sociale.Le spectacle sera disponible pour des visionnements uniques et exclusifs les jeudi 17 et dimanche 20 octobre.Cirque du Soleil KURIOS sur Parallel!Jeudi 17 octobre, 20:00Dimanche 20 octobre, 18:30Visionnement à la carteLes spectateurs peuvent acheter leur accès pour 19 euros au https://www.event.imagien.com/fr//kurios