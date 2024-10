Dead Rising Deluxe Remaster

Dead Rising vous place dans la peau de Franck West, un journaliste parti à la recherche du scoop du siècle dans la ville de Willamette dans le Colorado. Après un survol des lieux en hélicoptère et le temps de prendre quelques clichés, on découvre en effet une ville aux mains de milliers de Zombies, placée en quarantaine. Vous n'êtes pas le bienvenue et l'hélico est bientôt pris en chasse par les autorités. Ne voulant pas passer à coté d'un tel évènement, Franck demande à être largué sur le toit du centre commercial de la ville. Malheureusement pour lui, la situation va vite se gâter, et le temps de réaction sera bref. Vous disposez en tout et pour tout de 72 heures pour mener votre investigation et survivre. Le centre commercial sera bientôt pris pour cible et il faudra avancer dans des lieux pour le moins dangereux. L'originalité de ce jeu d'action, c'est que vous évoluez en toute liberté et que vous pouvez donc aller visiter les divers magasins présents au sein la galerie marchande. Ce sera l'occasion d'acquérir des armes, de la nourriture, des vêtements, et faire avec les moyens du bord pour éliminer les morts-vivants. Au fil de la progression vous rencontrerez de multiples personnages et il faudra faire un choix : Soit prendre les photos les plus horribles pour booster votre carrière de journaliste, soit sauver les survivants. Naturellement la fin du jeu s'en verra modifiée. Barricadé dans les espaces offerts par le centre commercial de la ville, le reporter indépendant va devoir prendre des décisions dont certaines sont difficiles et inévitables. Les cas peuvent être résolus dans l’ordre que nous jugeons le plus approprié, mais les demandes constantes d’aide nous obligent à nous glisser dans les quêtes secondaires comme si le lendemain n’existait pas. Eh bien cette confusion, qui peut-être au moment de sa sortie était considérée comme une chose négative, nous la considérons aujourd'hui comme extrêmement fonctionnelle du côté immersif. L'angoisse du temps qui passe est en effet l'un des éléments qui rendent ce titre unique en son genre.Sorti en septembre 2006 sur Xbox 360, Dead Rising fut le premier jeu de Capcom utilisant pleinement les capacités de la console de Microsoft. A l'époque, on appréciait le graphisme et la constance du moteur 3D et de la swarm technology, qui permettaient un affichage de centaines de zombies en même temps à l’écran, sans ralentissements. Dix ans plus tard, Capcom proposait déjà un remaster sur PS4 et Xbox 360, mais avec un travail de ravalement réduit à sa plus simple expression : L'éditeur avait juste monté la résolution en 1080p et le frame rate à 60fps. En 2024 avec Dead Rising Deluxe Remastered, il s'agit d'une opération nostalgique , loin du concept de remake qui, comme le terme lui-même le rappelle, implique l'ensemble du jeu avec un remake qui touche tous les secteurs. Mais Capcom ne s'est pas limité à faire des devoirs artistiques et a ensuite rafistolé tous les aspects qui minaient l'expérience originale. Les développeurs offrent même la possibilité de jouer avec un nouveau mode, en plus du mode classique (et il y en a aussi d'autres à découvrir) . Un mode qui propose des points de contrôle automatiques, en plus des sauvegardes classiques, une interface utilisateur améliorée (et nettement plus claire) et de nouvelles fonctions d'accessibilité. Trois petites choses, qui deviennent grosses comme un rocher lorsque les hordes de zombies commencent à devenir de plus en plus coriaces, on retrouve la possibilité de tirer en mouvement (un aspect exclu dans la version 2006), une plus grande interaction avec les PNJ (qui désormais enfin parler notre langage) et une IA renouvelée en général (même si les zombies ne brillent pas pour l'intelligence) .Net de ces améliorations, qui bien que minimes contribuent - et pas peu - à l'expérience, le gameplay de Dead Rising Deluxe Remaster ne parvient pas à masquer les signes du temps. Des mouvements exagérément en bois, des animations très vieillottes, des temps de chargement qui « cassent » le continuum expérientiel. Bien sûr, c’étaient des époques différentes, et en 2006 voire en 2016 , nous ne considérions pas cela comme des défauts, c’était une chose tout à fait naturelle. Pourtant, près de 15 ans plus tard, la comparaison avec le temps semble sourire à Frank West & Co. Toutefois, les possibilités de mouvements s'avèrent nombreuses et vous êtes presque libre de tout. Certains véhicules sont mêmes présents pour échapper à la meute, et il faut savoir le jeu est aussi très exigeant, pour le moins difficile et très gore. Mais vous aurez la possibilité de faire des sauvegardes multiples. Pourtant le plus grand changement de Dead Rising Deluxe Remaster vient de son moteur 3D qui est désormais le RE Engine. Dans les endroits fermés, il montre son meilleur, dans les espaces ouverts, il laisse place à d'autres aspects, comme les reflets sur les plans d'eau et les murs lisses. Même si nous avons répété à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une édition "restaurée", le travail effectué dans les cinématiques est incroyable. Les personnages, en plus d'être mieux définis, montrent des expressions faciales qui les caractérisent d'une toute nouvelle manière. Les visages « plats » de 2006 ne sont plus qu’un lointain souvenir, mais ils ne sont pas les seuls à rester dans l’oubli.Même les environnements du centre commercial - internes et externes - sont accros à la puissance du RE Engine, qui leur confère une richesse de détails et une meilleure définition. Nous en prenons conscience, non seulement dans les moments de tranquillité, mais aussi lorsque nous entrons en contact avec des mangeurs de viande et que nous leur jetons « n'importe quoi » juste pour rentrer chez nous. Les effets spéciaux tels que les éclaboussures de sang, les explosions, les retours de flammes et la destruction d'objets scéniques (et non scéniques) regorgent de détails sans précédent . La règle 4K et 60fps est totalement respectée. Le jeu se révèle solide dans toutes les phases et la fluidité retrouvée contribue à « huiler » les mouvements du bon vieux Frankie. Qui n'aime pas les shots, on s'en souvient, mais se déplace de pièce en pièce avec un jogging agréable et sain. Maudits choix de conception. Côté son, les musiques savent se faire discrètes, les doublages français s'en sortent efficacement, et la présence constante de bruits et autre cris ne ferra pas relâcher la tension, surtout qu'il y aura de quoi faire avant de boucler l'aventure. Frank gagne petit à petit en puissance en fonction des points de prestige qu'il récolte à chaque action accomplie. A la clé de nouvelles aptitudes physiques, des attaques spéciales renforcées ou encore une plus grande place dans l'inventaire. A noter qu'une édition physique du jeu sera disponible en novembre 2024.Dead Rising est ressuscité après presque 15 ans et est en pleine forme. C’est une opération nostalgie qui a extrêmement bien réussi. Vifs applaudissements pour le RE Engine, qui s'avère être l'un des moteurs graphiques les plus performants de cette génération. Il y a des signes de vieillissement, mais ceux-ci font aussi partie de l'expérience.