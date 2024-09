Avec une campagne kickstarter fructueuse, Mika and the Witch's Mountain arrive sur Nintendo Switch offrant une aventure courte, bien faite et honnête de la très charismatique apprentie sorcière Mika, sur le point de commencer sa première leçon à la école de magie. Lors de la première tâche cependant, elle casse son balai en tombant du mont Gaun et commence ainsi sa véritable leçon : devant accumuler de l'argent pour payer la réparation du balai, Mika accepte de faire quelques petits boulots de coursier pour les insulaires. Au cours des deux premiers jours de notre aventure, nous apprendrons les différentes mécaniques de jeu : le but principal des missions est de collecter et de livrer différents objets autour de l'île, que ce soit à pied ou sur notre balai. La carte du jeu est structurée de manière à être de bonne taille pour permettre des traversées suffisamment longues pour nous permettre de profiter du panorama coloré et suffisamment petite pour ne pas rendre le voyage ennuyeux, profitant des différents courants de vent pour se déplacer. De plus, nous devons faire attention à ne pas abîmer le contenu de nos colis, qui nous seront confiés avec certaines conditions pour éviter d'être détruits, comme ne pas trop entrer en collision, ne pas les mouiller ou les livrer dans les délais. Et en attendant, nous découvrirons les différents lieux et les différents habitants de l'île du Mont Gaun, qui proposent également de nombreux designs différents aux mille couleurs, avec des illustrations bien réalisées et des dialogues qui font ressortir leurs personnalités . Dommage seulement pour quelques trébuchements, comme certaines phrases couvertes par l'artwork ou ces dernières qui, avec les effets audio, ne coïncident parfois pas très bien avec les tons exprimés lors du dialogue.Au fur et à mesure que nous nous adaptons aux quelques commandes de vol et que nous nous habituons à un léger retard dans le contrôle de la caméra, le troisième jour sera arrivé, avec diverses situations d'intrigue que nous n'avons pas envie d'exposer pour vous permettre de le découvrir, étant donné que le jeu est très court (sachez simplement que tous les habitants ne sont pas aussi gentils et amicaux que les autres). Bref, entre deux missions, nous commencerons à remarquer des objets disséminés sur la carte avec lesquels interagir : ceux-ci varieront entre les objets perdus par certains habitants, dans des "missions secondaires" où il faudra ramener l'objet perdu à son propriétaire sans savoir qui il est hormis quelques indices dans la description, et quelques statuettes à collectionner qui feront office de monnaie à débloquer en interagissant avec une fontaine secrète. Mais aussi de nouveaux costumes et pendentifs adorables, des vases à casser en tombant dessus pour récupérer des cartes de tarot ou des stations magiques pour débloquer des raccourcis ou des pistes esthétiques pour notre balai. Ces objectifs secondaires, dispersés sur l'île, feront qu'à chaque fois que nous devrons faire un voyage pour effectuer une livraison, nous nous retrouverons souvent à chercher d'autres choses à faire, afin de ne jamais nous ennuyer et de récompenser le joueur. dans son exploration qui découvrira également des mécaniques optionnelles non expliquées par le jeu.Mika and the Witch's Mountain offre une direction artistique très mignonne. Le jeu ressemble beaucoup aux productions des années 2000 mais avec un visuel actuel. Le jeu est visuellement époustouflant, pour un si petit monde et une histoire courte, il offre une expérience très unique. Avec des énigmes, de l'aventure, des secrets et de l'exploration tout au long de la petite île. Beaucoup de PNJ avec leurs propres personnalités et des livraisons spéciales. L'histoire est basique, mais fournit suffisamment de support pour faire avancer le gameplay. Le joueur n'est jamais vraiment perdu, car le jeu propose un système de tracking qui garde toujours en mémoire votre prochain objectif immédiat. Bien que facile, le jeu propose un peu de challenge avec son système de traversée. Dans l'ensemble, c'est une expérience relaxante et agréable. La durée est d'environ six heures, extensible dans la recherche de collectibles et de missions secondaires. L'intrigue, comme mentionné précédemment, est également très simple et directe avec le parcours de maturation de Mika, mais non moins agréable (avec des dialogues également traduits en français) et dosée juste comme il faut pour donner une raison au gameplay et à son monde d'exister et d'être apprécié. Malheureusement, le jeu n'est cependant pas exempt de quelques problèmes techniques, il y a en effet des bugs graphiques dans les textures de l'eau et certains écrans, ce qui pourra sans doute être résolu facilement via un patch. De plus, l'équipe de développement travaille déjà sur la fourniture de nouveaux contenus tels que des mini-jeux et des missions secondaires supplémentaires.Simple et relaxant sont les adjectifs parfaits pour décrire Mika and the Witch's Mountain. Le jeu offre une aventure courte mais agréable dans sa simplicité.