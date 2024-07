Développé par DigitalZeon, Last Night of Winter a fait ses premiers pas sur les ordinateurs personnels en 2022 et il arrive enfin sur consoles. Dans le jeu, nous jouons le rôle d'un mort qui, privé de mémoire, se réveille enfermé dans une prison. Tout semble lié à une malédiction dont la solution attend dans la plus haute tour de la ville visitée. Cependant, avant d'atteindre l'héritier du trône, nous devrons nous battre pour l'acceptation de la garde royale. Le Soulslike est souvent confondu avec le niveau de difficulté. Tout jeu proposant des combats légèrement plus difficiles tente de se tromper lui-même, et pire encore, les joueurs, en catégorisant son jeu de la mauvaise manière. Les Souls ont leurs propres caractéristiques. Les combats doivent être équitables pour les deux camps (à la fois le joueur et l'IA), l'accent est mis sur l'endurance, un système de mise à niveau spécifique, la punition en cas d'échec et des feux de joie qui guérissent et réapparaissent tout le monde autour d'eux. Last Night of Winter tente de s'adapter à ces règles. La plupart des composants semblent être en place. Nous parcourons un monde mystérieux, nous le connaissons peu, les combats nous obligent à esquiver/rouler, et les points de contrôle en forme de points d'eau ont les influences évoquées ci-dessus. Cependant, le système de développement des personnages implique l'utilisation d'objets acquis, et la peine de mort n'est pas si brutale. Néanmoins, la simple existence de ces fonctionnalités n’est pas une garantie de succès. Last Night of Winter, bien qu'il propose différents types d'armes, possède un système de combat plutôt médiocre. Nous nous attendons minutieusement à ce que nous roulions facilement, sans craindre les attaques de spam insensées. Les pertes de HP ne sont pas si douloureuses, vous pouvez donc librement prendre quelque chose dans votre assiette dès le début. Qu'il suffise de dire que nous avons éliminé le premier grand boss en échangeant simplement des coups - une mauvaise première impression pour un âme Souls. L'endurance devrait être un peu plus paresseuse avec sa régénération et ne pas permettre des pratiques similaires.La réapparition des ennemis est également controversée, car ils peuvent revenir dès que l'on quitte une zone donnée. Quelque chose à améliorer. Le monde de Last Night of Winter se compose de pièces plus petites. Si votre soif de connaissance vous mène à une autre, sur le chemin du retour, vous risquez de rencontrer une vague d'ennemis que vous avez déjà vaincus. Certains étaient là, d'autres non, on ne sait pas tout à fait comment cela fonctionne - au hasard ? Nous avons l'impression que la totalité des errants ne reviendront pas, mais ceux qui constituent une arène fermée (bloquant notre sortie et devant se battre) le feront. La conscience du retour possible d’une vague ennuyeuse décourage l’exploration. De nombreux bloqueurs environnementaux s'ajoutent à l'échange de coups - tirer le levier n'est guère un casse-tête. Eh bien, vous devrez abuser du rouleau en changeant de plateforme, et certaines choses peuvent être facilitées avec les compétences acquises. Normalement, nous serions réticent à accepter de telles choses dans un Soulslike, mais comme celui-ci a des bases assez ennuyeuses, un tel rafraîchissement a du sens. Le jeu lui-même tente d'intriguer avec son histoire, et ici beaucoup dépend de notre approche. Si l'on prend en compte l'ampleur de la production, on peut même aimer cette aventure pour retrouver ses souvenirs et briser la malédiction. Rien de compliqué, mais un complément tout à fait acceptable pour un petit budget. Au début, le monde qui nous entoure ne sera qu’entouré de mystère. À chaque conversation ultérieure, cela commencera à prendre un peu de couleur. Malheureusement, la création de l’environnement elle-même ne prendra jamais de couleur. Ici le budget restera impitoyable et tout sera très plat. Plus sans vie que notre protagoniste osseux. Habituellement, en entrant dans une zone donnée, nous devons supposer que les actifs seront copiés et nous serons accompagnés d'un sentiment constant de déjà-vu.Last Night of Winter ressemble exactement à ce à quoi vous pourriez vous attendre lorsque vous voyez errer sur les boutiques numériques. Personne ne sera trompé. Cependant, les allusions occasionnelles à quelque chose de mieux seront torpillées par les imperfections des fondations semblables à un Souls qu'ils voulaient mettre en œuvre ici. C'est juste une petite tentative, parfois mignonne mais vite oubliable.