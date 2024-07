Pourquoi les mises à jour logicielles sont importantes – par ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 24 juillet 2024 - En informatique, peu de choses sont aussi angoissantes que l’écran bleu de la mort (blue screen of death - BSOD) sur un système Windows. L'écran, avec ses messages d'erreur énigmatiques, suscite alarme et frustration, même parmi beaucoup d’utilisateurs chevronnés.Les enjeux sont encore plus importants lorsqu’un BSOD se produit à grande échelle, faisant partie d’un incident qui « bloque » d’innombrables appareils sur la planète et perturbe des services les plus critiques sur lesquels on compte chaque jour. Cela vient de se produire avec des pannes généralisées, imputées à une mise à jour CrowdStrike défectueuse pour les appareils Windows.Comprendre les BSODUn BSOD est une erreur système fatale qui oblige Windows à s'arrêter pour éviter d'autres dommages. Cela peut être causé par des composants matériels défectueux, des pilotes obsolètes provoquant des conflits dans le système d'exploitation, des erreurs graves dans le système ou des applications critiques (ou leurs mises à jour) et des maliciels.Lorsque de telles erreurs sont détectées, Windows arrête les opérations, affiche le BSOD avec un code d'arrêt (stop code ) et éventuellement un code QR, et redémarre pour éviter d'endommager le système. Même si un BSOD désigne quelque chose qui ne va vraiment pas avec la machine, il faut éviter la panique et se reporter aux conseils de Microsoft (this Microsoft guidance). Le plus souvent, le problème peut être résolu et on peut prendre des mesures pour l’éviter à l’avenir.LIRE AUSSI: The complexities of cybersecurity update processesUn BSOD peut aussi être considéré comme un rappel de l'importance de maintenir les logiciels et les appareils à jour. Comprendre l’importance des mises à jour logicielles et agir en conséquence est crucial pour se défendre contre les menaces en constante évolution.Le rôle des mises à jourChaque application doit être mise à jour, tout comme le système d'exploitation et le micro logiciel (un type de logiciel connecté au matériel de l'appareil). Même si pour beaucoup d’entre nous ces mises à jour sont un casse-tête potentiel ou un peu une nuisance en matière de productivité, elles sont essentielles pour plusieurs raisons (essential for multiple reasons).Elles aident à assurer la sécurité de l’organisation. Aucun logiciel n’est parfait et souvent il peut contenir des erreurs, dont des vulnérabilités logicielles qui pourraient être exploitées par des pirates informatiques. Il est aussi bien établi que les vulnérabilités non corrigées sont à l’origine d’une grande partie des violations de données (large proportion of data breaches).C'est pourquoi les correctifs, fournis par les développeurs de logiciels à intervalles réguliers ou selon les besoins, sont super importants. L’an dernier, plus de 29 000 vulnérabilités ont été signalées, contre environ 25 000 l’année précédente (more than 29,000 vulnerabilities were reported).En plus de protéger contre les menaces qui s'attaquent aux données personnelles et financières, les mises à jour logicielles jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé globale d’un appareil. Elles sont plus que des correctifs de sécurité mais résolvent aussi une série de problèmes et de bugs et ajoutent de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités, améliorant la durée de vie et les performances système ainsi que les performances de la batterie de l’appareil.Les risques liés aux mises à jour logiciellesDe plus, les avantages dépassent de loin les risques éventuels. Mais les mises à jour logicielles peuvent introduire de nouveaux problèmes. Parfois elles provoquent des conflits ou des interactions inattendues avec des applis ou des logiciels système existants. Elles ne fonctionnent pas toujours correctement avec des composants matériels plus anciens. Elles peuvent affecter la stabilité du système, entraînant éventuellement des erreurs et mais aussi provoquer des restaurations fournissant un filet sécuritaire si une mise à jour récente a causé des problèmes.Parfois, les mises à jour peuvent même introduire de nouvelles vulnérabilités pouvant être exploitées par des attaquants avant qu'elles ne soient corrigées dans les mises à jour ultérieures. De plus, et les recherches d'ESET l'ont montré à diverses reprises (voici juste un exemple récent - here is just one recent example), des attaquants sophistiqués peuvent détourner le mécanisme de mise à jour pour distribuer de fausses mises à jour.Réflexions finalesAujourd’hui, les logiciels gèrent le monde, et maintenir les logiciels à jour est une des stratégies les plus efficaces pour protéger la vie numérique. Il ne faut donc pas oublier de télécharger les mises à jour à partir de sources officielles, et non en cliquant sur des liens électroniques ou des pubs. La prochaine fois que l’on est tenté d’ignorer ou de retarder l’installation des mises à jour logicielles, il faut d’abord se rappeler pourquoi elles sont tellement importantes. https://www.welivesecurity.com/en/cybersecurity/complexities-cybersecurity-update-processes/ A PROPOS d’ESET ESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les individus. Qu’il s’agisse de protection des terminaux, du cloud ou des mobiles, ses solutions et services basés sur l’IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et des entreprises sans interruption. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d’une recherche de classe mondiale et d’une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu’un réseau mondial de partenaires. Plus d'infos : www.eset.com ou LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.