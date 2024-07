Développé à l'origine par Artefacts Studio et porté sur PS5/XSX par SneakyBox, Agatha Christie : The ABC Murders avait déjà eu les honneurs d'une adaptation sur consoles il y a quelques années, plus particulièrement sur Nintendo DS, où le jeu affichait une formule proche d'un Professeur Layton. Cette nouvelle mouture reprend quant à elle les codes du point'n click et autres jeux d'énigmes et objets cachés. L'intrigue se base sur un roman existant, publié en 1936, et connu en France sous le titre "A.B.C. contre Poirot". Ce dernier met en scène le détective belge Hercule Poirot, qui doit traquer un tueur en série dont l'obsession est de tuer des gens innocents en suivant l'alphabet. Sa première victime se nomme Alice Ascher et réside à Andover. Poirot remarque que le nom, le prénom et le lieu de résidence commencent en effet par la lettre A. Bientôt c'est au tour de Betty Barnard de Bexhill de succomber à une strangulation. L'assassin a t-il décidé de faire tout l'alphabet ? Pourquoi Poirot a t-il reçu des lettres du tueur ? Y a t-il un lien entre les victimes ? Tant de questions qui essayeront de trouver une réponse durant l'aventure.Sur la scène de crime, lors des phases d'investigation il faudra observer l'environnement et interroger les suspects en présence. Les dialogues sont très dirigistes, et il faudra se contenter de suivre la liste des questions dans l'ordre. Quant aux casses-têtes présents dans le jeu, ils s'avèrent très faciles à résoudre, les interactions avec les objets étant passablement réduites et un système d'aide est d'ailleurs présent en permanence. Impossible de partir dans une mauvaise direction et l'introduction de tutoriaux rend la partie comme une balade de santé, sans compter que la manette vibre quand vous êtes sur la bonne voie. Après avoir recueilli suffisamment d'indices, Poirot «utilisera ses cellules grises» pour faire des déductions. Il se posera des questions sur l'affaire et vous devrez relier des connaissances ou des preuves spécifiques afin de déduire des faits sur des personnes ou des circonstances. Bien qu'il s'agisse d'une réédition d'un titre d'il y a huit ans, et porté sur Switch en 2020, Microids a choisi de ne pas dénaturer ce qui était proposé à la base, on peut même dire que les changements sont très peu nombreux exceptés d'un point de vue technique.Sur le plan technique, Agatha Christie : The ABC Murders affiche un graphisme en cel shading relativement correct. Cela manque d'un brin de fantaisie, mais l'univers d'Hercule Poirot est globalement respecté, les graphismes sont désormais plus nets et plus clairs, avec des couleurs vives qui donnent une sensation de fraîcheur et modernisent le titre. Cela étant, les personnages ne sont toutefois pas vraiment expressifs, et l'animation fait preuve d'une certaine rigidité même si la sensation de lourdeur s'est un peu estampée. La prise en main aurait gagné à proposer un meilleur confort. Il faut parfois appuyer plusieurs fois sur une touche pour effectuer une action, et le curseur est assez lent à se déplacer, tout comme Hercule Poirot. Les musiques sont quant à elles plutôt efficaces dans l'ensemble, alors que les doublages sont proposés en français ou en anglais (avec sous-titres), on notera d'ailleurs un synchronisation labiale améliorée. Globalement, le titre demeure loin d'être difficile, et un jeu d'aventure à destiner plutôt au grand public bien qu'il y ait un aspect du jeu qui constitue un défi.Poirot devra interroger de nombreux suspects et témoins tout au long de la partie. Le détective aura différentes options de dialogue à chaque interrogatoire et vous devrez faire attention aux réponses et aux questions que vous choisirez. Chaque personne a besoin d'une approche spécifique afin de l'amener à vous donner des informations. Venir trop fort ou même être trop sympathique peut les amener à se fermer et à refuser de vous parler davantage. C'est le seul domaine du jeu qui a des conséquences. L'intrigue distille son lot de suspense, les épreuves demeurent assez intéressantes, néanmoins, le titre est également très dirigiste et n'autorise aucune liberté dans le choix des lieux visités. Comptez environ six heures pour terminer l'aventure, sachant que ce portage inclut également quelques petits ajouts au niveau des éléments interactifs, qui sont également liés à une série d'objectifs secondaires présents dans le menu Bonus.Si Agatha Christie : The ABC Murders n'a pas le soucis du détail d'un Sherlock Homes, le titre s'inspire courageusement de la série de Frogwares et intéressera très certainement les fondus d'aventure qui trouveront une intrigue bien troussée. Cela étant, le titre d'Artefacts ne fait toujours preuve d'une logique cartésienne dans la résolution des puzzles, mais le système d'indices vous remettra toujours sur le bon chemin. Ce portage PS5 dépoussière quelque peu la réalisation d'ensemble, mais le reste demeure presque identique à ce qu'était le jeu en 2016.