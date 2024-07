Sugar Mess - Let's Play Jolly Battle

Sugar Mess est un jeu de tir d'arcade VR interactif à la première personne pour tous les âges développé et publié par JollyCo LLC. Sugar Mess raconte l'histoire du Sugar Prince et de son mystérieux ennemi à travers un livre interactif, qui révèle l'intrigue page après page. Chaque section présente un nouveau scénario animé , dans lequel vous affronterez divers ennemis et tirerez sur différents types de bonbons. Ce jeu offre bien plus qu'une simple action de tir, en fait, vous pourrez résoudre diverses énigmes et monter sur un chariot, comme si vous étiez sur des montagnes russes dans un parc d'attractions. Mais pas seulement, vous pourrez également tester vos capacités rythmiques grâce aux nombreux mini-jeux proposés dans les niveaux. Vous aurez à votre disposition trois armes différentes et la possibilité de résoudre ou de sauter rapidement les énigmes que vous trouverez dans les différents mondes. De plus, il y a un mini jeu d'arcade à l'intérieur du hub principal, très similaire aux jeux proposés dans les anciennes armoires, dans lequel vous devrez collecter des bonbons et éviter les ennemis pour obtenir le meilleur score. Cependant, cette dernière proposition n'est pas très amusante, en raison de la difficulté de contrôler la main gauche et la main droite en même temps et aussi en raison des commandes peu réactives et inconfortables.Le gameplay est très intuitif : vous tenez un pistolet dans une ou deux mains et vous le chargez manuellement en tirant depuis le chariot à côté de vous, rien de compliqué. En plus de dénigrer des gâteaux et des beignets, vous affronterez divers patrons robotiques, chacun avec des défis uniques . En fait, vous devez vous adapter, en utilisant différentes tactiques comme vous téléporter pour éviter les attaques ou vous déplacer sur un chariot pour cibler les points faibles, dans le but d'obtenir le meilleur score. Heureusement, en tirant, il est possible de détruire les projectiles ennemis (comme les bonbons et les boules de neige) qui tombent sur vous, afin d'éviter de perdre trop de points de vie et d'aller vers la fin du jeu. Vous aurez également à votre disposition deux objets consommables très utiles , qui vous aideront pendant la campagne : des roquettes, qui détruisent tout à leur portée, et une trousse de premiers secours pour se soigner. Garder une bonne santé est crucial, car atteindre zéro signifie perdre un niveau et devoir tout recommencer. Le jeu n'est pas trop difficile à réaliser : à titre personnel, j'aurais aimé un mode plus difficile ou un mode survie pour combattre les ennemis sans fin, et peut-être se défier avec quelques amis pour obtenir le meilleur score. Après avoir terminé Sugar Mess, il n'y a pas vraiment d'incitation à y rejouer, à moins que vous ne vouliez battre votre propre score. L'introduction de classements en ligne et hors ligne aurait été très utile, étant donné que la rejouabilité n'est pas le point fort du titre . Cependant, en tant que passionné de jeux de rythme, j'ai rejoué plusieurs fois certains niveaux pour battre mon score, trouvant toujours satisfaction dans les résultats obtenus.Sugar Mess présente un design exceptionnel, avec des détails supérieurs, des couleurs vives et une musique intéressante. Le soin apporté au design ne passe pas inaperçu, puisque chaque personnage est bien intégré et a un rôle défini dans le jeu. L'intrigue est simple à comprendre et est racontée de manière accessible à tous. Les illustrations qui accompagnent le récit m'ont alors particulièrement frappé , tout comme la carte interactive située dans le hub principal que l'on utilise pour sélectionner les niveaux. Bien qu'il soit de courte durée, Sugar Mess est une excellente introduction au monde de la réalité virtuelle pour les débutants. Cependant, comme la plupart des jeux, celui-ci n’est pas sans défauts . Les armes disponibles pour tirer nous ont laissé un peu insatisfait. Le fusil de chasse s’est avéré peu efficace, contrairement aux deux autres armes, qui se sont révélées très utiles. Les niveaux sur rails n'offrent pas suffisamment d'interactivité, du moins à mon avis personnel. Peut-être qu'on a accordé trop d'importance au guide, en négligeant les éléments supplémentaires qui auraient pu améliorer l'expérience de jeu. Interagir avec certains objets après le tir peut en effet ajouter un niveau supplémentaire de complexité au jeu.Sugar Mess - Let's Play Jolly Battle est un jeu casual qui offre une progression rapide tout en offrant une expérience de jeu de qualité. Il est exempt de bugs ou de problèmes de performances et est proposé à un prix abordable. Le jeu propose des commandes intuitives et une excellente accessibilité sur PSVR2, s'adaptant aux positions assise et debout. Le changement rapide d’arme et sa réactivité sont des éléments marquants. Si votre temps de jeu est limité ou si vous recherchez simplement un titre amusant et rapide, Sugar Mess est le moyen idéal pour occuper votre temps libre.