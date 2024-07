Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition

Michel Ancel est connu pour avoir beaucoup donné à Ubisoft : en effet, il a commencé en 1994 avec l'idée de Rayman, ce personnage devenu célèbre pour sa ressemblance avec une aubergine, qui peuple encore aujourd'hui le marché du jeu vidéo ; grâce à lui, Ubisoft a grandi, développé, avancé avec d'autres titres intéressants, comme Splinter Cell, de la saga Tom Clancy's du même nom, jusqu'à Prince of Persia, en attendant le nouveau coup de génie d'Ancel arrivé en 2003 : Beyond Good & Evil. La planète Hillys est déchirée par les attaques constantes d'ennemis extraterrestres, les DomZ, qui pilonnent régulièrement le sol et la mer de la planète avec des bombardements suivis de mystérieuses disparitions de personnes. La seule force qui tente de contrer ces bombardements est représentée par les troupes Alha, mais depuis quelque temps, une organisation rebelle appelée Iris a commencé à publier des tracts qui laissent croire qu'il existe un accord entre le DomZ et les troupes Alpha susmentionnées. Au phare de la planète vit le vieux gardien Pey'J, qui, avec sa petite-fille adoptive Jade, s'occupe des enfants qui ont perdu leurs parents. En plus de ce travail, Jade réalise occasionnellement des séances photos commandées par différents magazines. La vie des deux va radicalement changer le jour où Jade est contactée par un certain DeCastellac...BGE peut facilement être classé comme un Arcade-Stealth : en effet, il présente de nombreuses facettes typiques des jeux vidéo du genre Arcade, mais s'appuie sur des missions spécifiques du genre Stealth. Procédons dans l'ordre : dans le jeu nous jouerons le rôle de Jade et nous aurons l'occasion de vivre son extraordinaire aventure sur Hillys. Le tout sera divisé en voyages en aéroglisseur d'un endroit à un autre ; nous passerons des courses et des débats qui peuvent se faire en ville à des missions dangereuses qui nous obligeront à nous déplacer avec une extrême prudence pour éviter d'être remarqué, pour pouvoir prendre des photos compromettantes et pouvoir repartir sans être dérangé ; C’est un aspect dans lequel émerge la fusion entre les deux genres de jeux différents. Lors des missions Jade sera dans un premier temps escortée par Pey'J, à qui succèdera par la suite, pour des raisons d'intrigue, un autre personnage qui sera doté de capacités très similaires à celles de notre "oncle". En ajoutant à cela les différentes séances de photos qui nous seront confiées et les missions d'infiltration pour enquêter sur les mystérieuses disparitions de personnes, nous aurons une image globale et complète de l'ensemble du jeu vidéo.En raison de la nature variée des jeux vidéo, il est facile de comprendre comment le système de contrôle a également tendance à varier selon les situations : il est donc inutile de tenter de lister précisément l'usage des touches car il variera souvent, nous nous limiterons donc à résumer brièvement les actions que Jade peut effectuer au cours de la partie. Dans des conditions standard, la fille pourra courir, se pelotonner, plonger en avant, rouler, ramper le long des murs et interagir avec divers éléments appartenant au milieu environnant, comme des interrupteurs à appuyer ou des objets à ramasser. Lorsqu'elle sera en revanche engagée dans un combat, la jeune fille pourra attaquer ses adversaires avec le bâton ou tenter d'esquiver leurs coups avec des sauts rapides en arrière ou latéraux, une attaque spéciale qui consiste à concentrer son énergie dans le bâton pendant quelques secondes pour ensuite sauter, tourbillonner et balayer les ennemis ; cette technique peut être encore améliorée en achetant la mise à niveau appropriée, qui vous permettra de déclencher une pluie de boules de feu pendant l'exécution. Dans les deux situations, elle pourra fréquemment bénéficier de l'aide de son compagnon d'aventure, en situation standard pour surmonter des obstacles particuliers ou appuyer sur un interrupteur lorsqu'elle n'est pas proche de lui, en phase de combat pour être soutenue par l'intermédiaire du compagnon aux capacités particulières, une attaque typique de notre "collègue" consiste à soulever les ennemis du sol, de manière à les rendre ciblables dans les airs, afin qu'ils puissent être projetés contre les murs.En conduisant l'aéroglisseur, il sera possible, en plus de courir ici et là, de tirer sur des caisses et des ennemis et, après avoir acheté l'amélioration, de sauter certaines distances. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, il y aura un bouton qui conservera toujours la même utilité : R1, dont le but est de passer en mode « caméra » ; la prise de photos sera en effet souvent demandée lors des différentes missions, Jade étant reporter. Cependant, nous devrons garder à l'esprit qu'une fois que nous tiendrons la caméra, nous serons totalement sans défense face aux ennemis, même s'ils peuvent être notre cible. Pour que ce soit tout à fait clair, eyond Good & Evil : 20th Anniversary Edition n'est pas un remake, mais plutôt une version remasterisée de l'édition originale sortie en 2003. A part un trésor, une mine de fonctionnalités relativement récentes – des graphismes et un son améliorés, des succès et un mode d'exécution rapide – il n'y a pas une énorme quantité de « nouveau » matériel ici. Il y a un bon nombre d'améliorations techniques qui facilitent la tâche, sans parler de quelques bonus supplémentaires à débloquer tout au long de l'histoire : un accès exclusif à une galerie des coulisses et une multitude de fonctionnalités de qualité de vie, y compris une fonction de sauvegarde automatique pratique.Compte tenu de l'époque à laquelle le jeu vidéo est entré sur le marché, nous pouvons affirmer qu'il est à des niveaux de qualité plutôt élevés dans cette édition 20ème anniversaire : les graphismes colorés de style dessin animé sont appréciables et détaillés. Sans oublier les différents effets graphiques, avec une excellente utilisation des lumières et des ombres et des joyaux vraiment surprenants. Le passage du jour à la nuit a également été mis en place, le ciel variera au fil du temps et l'état des environnements changera également, afin de donner l'idée d'un jeu en temps réel. Cette fois-ci, cependant, il y a quelques œufs supplémentaires dans le panier : une résolution native 4K, 60 images par seconde et une sélection d'améliorations graphiques et techniques, pour compléter quelques-unes de ses fonctionnalités principales. Beyond Good & Evil n'avait qu'un seul défaut graphique à son lancement, un moteur qui peiaite parfois à cause de la superposition de divers effets graphiques plutôt "massifs", cette fois tout est réglé.. En ce qui concerne le son, les niveaux sont ici aussi décidément élevés : non seulement les effets sonores, les doublages et les bruits de fond sont bien réalisés, mais la musique est également étonnante, avec des chansons qui s'adaptent à toutes les situations. Certains sont même chantés, démontrant que le secteur technique était pris en charge par de vrais professionnels.L'ensemble du jeu est immédiat et amusant : les commandes sont assez intuitives et pouvoir passer d'une situation à une autre est vraiment simple. Jade répond rapidement aux commandes et le système furtif est impeccablement conçu. La longévité est peut-être le maillon le plus faible du système : le nombre global de missions principales n'est pas très élevé, même s'il faudra consacrer un temps considérable pour les accomplir. Cependant, tous les différents sous-jeux compensent cela, y compris les courses d'aéroglisseurs, les grottes peuplées de monstres à désinfecter, les courses-poursuites avec des voleurs et les photos à prendre de certaines espèces d'animaux, qui ne rentrent pas dans le fil logique de l'intrigue, mais sont indispensable pour obtenir des perles : objets indispensables pour acheter des améliorations. À ce propos, l'édition 20e anniversaire est, plus ou moins, le même jeu, mais avec les bonus supplémentaires que nous avons évoqués plus tôt. Pour mémoire, il devrait vous falloir entre huit et onze heures pour terminer la campagne principale, bien que cela dépende en grande partie de la façon dont vous abordez certains événements et énigmes, ainsi que du nombre de secrets que vous faites tout votre possible pour découvrir entre les épisodes de l'histoire.Beyond Good & Evil est un titre qui satisfait pleinement à tous points de vue : la mise en œuvre technique de très haute qualité, combinée à une bande-son de premier ordre, entoure un jeu grisant et convaincant. L'intrigue, même si elle n'est pas considérée comme longue et compliquée, suggère une suite à l'aventure de Jade. Ça vaut vraiment le coup d’essayer si vous aimez les genres d’action, avec une pincée de mystère.