Développé par Derik DF en synergie avec Eastasiasoft qui en est également l'éditeur, Ghost Teen Escape from Limbo est un jeu de plateforme 2D axé uniquement sur le gameplay lui-même et qui présente 50 défis de difficulté croissante. Ghost Teen Escape from Limbo consomme son propre récit dans son propre titre : un enfant qui devient un fantôme doit échapper aux limbes. C'est tout. Cet enfant, anonyme et sans voix ni texte, est le seul protagoniste des événements et a la particularité inhabituelle de pouvoir mourir trois fois avant de monter définitivement avec une relative fin de partie. À chaque fois qu'il meurt, le protagoniste se transforme en un petit fantôme , une transformation qui lui permet de surmonter les dangers et de surmonter certaines structures ou obstacles. De plus, le protagoniste est capable de reprendre sa forme humaine grâce à de petits « autels ». Tout bien considéré, toute la structure ludique et narrative est là : un enfant qui meurt et renaît. Cette possibilité de devenir évanescent ou non est la seule capacité, en plus du saut classique, que l'on pourra exploiter pour atteindre la sortie souhaitée. Sortie qui est la ligne d'arrivée de chaque zone. Rappelons-le, il y a une cinquantaine de niveaux qui se succèdent en continu jusqu'au générique de fin et sans aucun intermède narratif . Nous sommes donc confrontés à un titre exclusivement axé sur le gameplay dans un style similaire à bien d'autres comme Slap the Rock. Nous avons déjà anticipé une grande partie de la structure de gameplay de Ghost Teen Escape from Limbo mais entrons encore plus dans les détails. Comme prévu, nous sommes confrontés à un jeu de plateforme 2D en noir et blanc et avec des zones limitées. Tellement limité que nous aurons toujours en vue tout le niveau dans lequel nous devrons entrer. Des niveaux constitués principalement de plates-formes mélangées à des pièges de toutes sortes.Ces pièges sont assez classiques et prévisibles et vont des pointes aux tourelles ennemies qui tirent des projectiles. Il va sans dire qu'une seule erreur suffit pour envoyer le protagoniste vers le créateur. Ou plutôt, pour le transformer en fantôme. Voici le nouveau jeu, le seul (et pas trop innovant pour être honnête), que propose Ghost Teen Escape from Limbo. Le protagoniste a trois cœurs , c'est-à-dire trois vies qui lui permettent de mourir trois fois. À votre troisième mort, vous devrez recommencer le niveau depuis le début. En réalité la notion de « vies » est largement déformée car ce n'est pas la fin du jeu qui nous inquiète mais le nombre de transformations possibles restantes. La raison est simple : mourir est nécessaire pour progresser dans les domaines. Trivialement, pour surmonter certains murs, vous devrez mourir et vous transformer en fantôme . Discours similaire pour atteindre des hauteurs impossibles à gravir sous forme mortelle. En effet, une fois mort et transformé en fantôme, vous pourrez voyager à travers certaines structures, flotter dans la zone de jeu et surtout être immunisé contre les pièges et les ennemis. Cela permet donc de surmonter des obstacles insurmontables de son vivant et d’enchaîner les différentes transformations. Pour redevenir « mortel », vous devrez atteindre certains points de retransformation. Pour atteindre la fin de chaque zone vous devrez donc enchaîner les différentes actions, en décidant soigneusement quand mourir et où renaître, en vous rappelant que vous ne pouvez franchir la sortie qu'en tant que mortel.Le niveau de difficulté est assez accessible et présente une courbe de difficulté croissante qui n'est jamais vraiment prohibitive. Bien sûr, plus vous avancez, moins vous pourrez faire d'erreurs mais cela fait partie du jeu qui reste extrêmement accessible et potentiellement adapté à tout le monde. La longévité n'est pas élevée, malgré la cinquantaine de niveaux disponibles, et beaucoup est liée à l'habileté de l'utilisateur et surtout à sa patience et sa ténacité . Ghost Teen Escape from Limbo souffre d'une forte répétitivité sous-jacente et d'un recyclage esthétique qui peut vite lasser. Le titre essaie de changer un peu les cartes sur la table mais au final vous vous retrouverez à faire toujours les mêmes choses comme chercher une clé (à récupérer sous forme humaine) pour ouvrir une porte qui mènera à la sortie (à toujours être croisé sous forme humaine). Entre les deux, il y aura des pièges à éviter ou contre lesquels se retrouver volontairement pour se transformer en fantôme, des ennemis tous pareils et des caisses classiques à déplacer (sous forme humaine) contre des boutons tout aussi classiques.Graphiquement parlant, Ghost Teen Escape from Limbo propose le strict minimum. Nous parlons de pixel art avec une animation bonne mais simple et très minimale. À quel point tout ce que vous verrez dans les 50 niveaux de jeu est minime. Des niveaux qui ne se démarquent que par la composition de plates-formes et de pièges (tous esthétiquement identiques). Il y a donc une répétition constante de tous les éléments, se limitant uniquement à leur placement au changement. Le son a également tendance à se répéter brutalement, endommageant une bande sonore initialement accrocheuse et agréable. Ghost Teen Escape from Limbo comprend également des sous-titres en français mais la quantité de texte à l'écran est presque nulle. Franchir les niveaux ne devrait pas prendre plus d'une heure. Les réalisations sont également liées à une progression naturelle, comme la plupart des jeux EastAsiaSoft, les chasseurs de succès voudront en prendre note. Le seul autre reproche vient de la physique des boîtes poussables ; elles bougent un peu trop librement, ce qui rend fastidieux la mise en place des cases sur les boutons.Ghost Teen Escape from Limbo est un jeu de plateforme 2D axé sur la possibilité de laisser le protagoniste mourir pour surmonter certains obstacles en combinant la nature d'un fantôme avec celle d'un mortel. Idée sympa qui fonctionne bien au départ mais à la longue ça se répète tellement que ça en devient fatigant, tout comme l'aspect visuel en deux tons et une bande sonore minimale. On se retrouve donc face à un titre, orphelin de narration, qui concentre tout sur une bonne idée qui seule ne suffit pas, entourée de peu d'inventivité et de très peu de variation.