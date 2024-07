Dès que nous commençons à jouer à V Rising , une animation nous est présentée qui explique le contexte du jeu. À l’époque, nous sommes des vampires cachés vaincus par l’humanité il y a des siècles et dormant depuis longtemps. Maintenant, de nouveau réveillé, notre objectif est de poursuivre le sang et de venger la défaite du passé, en dominant Valdoran. Cependant, pour cela, nous aurons besoin d'une longue avance, en battant plusieurs ennemis, en reconstruisant notre château, en convertissant plusieurs humains en fidèles serviteurs pour endosser notre futur empire vampire. Le monde de V Rising présente diverses horreurs et dangers sur une vaste carte ouverte. Des forêts boisées aux grottes obscures abritant des ressources précieuses et des ennemis redoutables, le titre a un long voyage à parcourir. Et vous pouvez jouer en ligne ou hors ligne, vous faire des amis et même des ennemis. L'idée de V Rising est de reconstruire l'empire des vampires, quelque chose qui devient beaucoup plus intéressant en jouant avec d'autres joueurs. Cependant, la plupart de notre expérience s'est déroulée en solo, ce qui n'enlève rien au plaisir du jeu. De cette façon, l'histoire de V Rising n'est qu'une toile de fond pour un monde sombre rempli de créatures dangereuses, de vampires, de bandits et de tout ce qui est mauvais auquel on peut s'attendre. Cette partie a rappelé un peu Vampire : The Masquerade mais il convient de mentionner que V Rising n'a pas cet avantage RPG, nous donnant juste quelques compétences, que nous acquérons en suçant le sang de plusieurs ennemis puissants, qui peuvent être suivis grâce à l'odeur du sang.Tout comme dans les légendes, dans V Rising , il faut faire très attention à la lumière du soleil. Si nous nous y exposons trop, nous pouvons finir par nous transformer en cendres et mourir. Cependant, si nous trouvons du relief, des arbres ou tout ce qui fournit de l'ombre, nous pouvons rester sains et saufs. En d’autres termes, nous devons être prudents le jour et profiter de la nuit pour poursuivre nos victimes à ce moment-là. Il existe des objets qui vous aident à ne pas brûler au soleil, mais ils ont une durée limitée. Il faut donc l'utiliser avec prudence. Si vous voulez attendre que le temps passe, retournez simplement dans votre cercueil et attendez la nuit. L’important est de toujours rester nourri de sang. Concernant le combat lui-même, V Rising est un simple hack and slash, dans lequel nous pouvons utiliser des armes à courte, moyenne et longue portée, allant des épées aux arcs. Et pour exécuter les attaques, nous déplaçons le personnage avec le WASD, quelques autres touches qui activent les compétences et la souris pour cliquer et attaquer. En ce sens, la proposition du jeu est très simple et fonctionne très bien. Nous devrons donc maîtriser différentes armes contre les ennemis les plus variés. Même s'il s'agit d'un hack and slash, nous devons être prudents, car la mort nous poursuit tout le temps. Il est donc extrêmement important de bien utiliser chacun des pouvoirs acquis. Tout cela est très tactique.Les systèmes qui donnent vie au monde des vampires sont Blood et V Blood. Dans le premier cas, en tant que vampires, nous avons « naturellement » besoin de sang pour survivre, n’est-ce pas ? C'est juste. Mais dans V Rising , il y a une question intéressante à toujours analyser. Chaque ennemi a un groupe sanguin spécifique, avec ses propres statistiques, qui peuvent nous donner différents bonus. En d’autres termes, boire le sang d'un loup ou un cerf, des animaux faciles à trouver par exemple, permet d’obtenir une plus grande vitesse de déplacement. Vous rafraîchir avec le sang d’ennemis roublards augmente votre taux de coups critiques. Et ainsi de suite. Pour cette raison, nous devons bien réfléchir avant de boire tout le sang d'un ennemi, car certaines compétences font une grande différence face aux menaces les plus variées de Valdoran. La problématique de V Blood est un peu plus complexe. Ici, nous acquérons les compétences que nous avons mentionnées à d'autres moments. Pour ce faire, nous devons détecter plusieurs boss répartis sur la carte. Et à chaque nouvel ennemi vaincu, nous pouvons acquérir des transformations ou des compétences utilisées dans les combats, divisées en styles glace, sang et autres, en fonction de chaque ennemi vaincu. Ainsi, nous disposerons d’une multitude de compétences pour faire face à différents types d’ennemis. V Blood, en revanche, est quelque chose de complètement différent. Vous acquérez des compétences supplémentaires en battant des boss répartis à travers le monde. Ces capacités peuvent être des transformations ou des capacités orientées vers le combat telles que des attaques de glace ou de sang. Cela offre des styles de jeu plus variés parmi les vampires. Et à ce stade, tout est à notre goût. Par conséquent, prélevez le sang d’un maximum d’ennemis pour avoir un large éventail d’opportunités. Cela fera une grande différence, notamment en PvP. Oh, et enfin, il est également important de collecter l'essence du sang, qui est déposée sur l'autel de notre château pour que tout fonctionne parfaitement, tout comme l'essence dans une voiture. Cela semble idiot, mais le jeu l'explique aussi.Un point intéressant de V Rising est la grande variété d'objets que nous trouvons, qui sont très utiles pour construire les choses nécessaires, quelque chose que le jeu lui-même nous guide pour faire. Ainsi, notre château devient aussi une sorte d'atelier, avec des tables pour créer des armes, découvrir de nouvelles recherches, transformer les matières premières en lingots, le bois en bûches, etc. Tout est très intuitif et bien guidé par le jeu, quelque chose qui a rendu la vie beaucoup plus facile. Cependant, si l'on joue en mode normal, il apparaît clairement que la progression du jeu nécessite une certaine maîtrise. Ainsi, dans V Rising , en plus d'abattre les ennemis, nous devons nous améliorer. Et notre niveau finit par être directement lié à la qualité de nos articles. Tout comme dans Minecraft et d'autres jeux similaires, vous pouvez construire des armes avec différents matériaux : os, fer, cuivre, etc. Il en va de même pour l'armure. Cependant, le processus de production devient de plus en plus difficile et les matières premières sont de plus en plus difficiles à trouver. Et c'est une bonne chose, car en augmentant la difficulté, cela nous oblige à explorer davantage la carte ouverte. De cette manière, la partie survie ne doit rien aux autres titres. En mode en ligne, nous devons essayer de maintenir la diplomatie, en recrutant des alliés pour que notre groupe tente de survivre. C'est pour cette raison qu'il est toujours bon d'avoir des cercueils dans notre château pour nos amis et nos serviteurs. De plus, nous devons toujours nous préparer aux attaques des ennemis qui tenteront de piller les richesses de notre forteresse. Dans cet aspect, V Rising peut être joué comme un RPG en dehors de la dynamique proposée par Stunlock, quelque chose qui donnerait plus de profondeur au monde sombre dans lequel nous sommes insérés. Mais ce n'est qu'un détail. En ignorant cette possibilité, qui dépendrait de nombreuses personnes, l'expérience de partager des aventures avec un ami est suffisante.Pour beaucoup, V Rising peut ressembler à un simple jeu d’action et de survie. Cependant, pour les fans de vampires et de décors gothiques, le jeu est un régal. La plupart de ses mécaniques, bien qu'elles ne soient pas nouvelles, sont très bien exécutées, avec un suivi complet du jeu, qui nous indique quoi faire, libérant de plus en plus de technologies très utiles et de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, le point fort de V Rising finit par être les systèmes Blood et V Blood, qui transforment notre vampire en une véritable machine au fil du temps. Il s’agit donc certainement d’un différenciateur placé sur le titre par Stunlock. Concernant les graphismes et les sons, V Rising est très simple, ne comportant pas de graphismes extrêmement détaillés ni de sons méga immersifs, mais il apporte exactement ce dont le style a besoin, d'une manière plus simple, mais pas simpliste. On aime particulièrement le style adopté, qui rappelle un peu Valheim. On peut même personnaliser nos vampires comme bon nous semble, ce qui finit par être un plus au milieu de tout ça. Le seul problème de V Rising est peut-être la vitesse de progression. Bien entendu, cela peut être modifié dans les paramètres du serveur. Cependant, pour faire ce test, nous avons préféré jouer en mode normal, afin de comprendre les moindres détails du jeu. Si on courait trop, nous perdrions le goût de conquérir chaque nouveauté pour le personnage et même pour le château, qui prend un peu forme, à la manière des Sims (avec beaucoup de limitations bien sûr). Enfin, il convient de mentionner que V Rising est entièrement sous-titré en français, ce qui est excellent.V Rising est un bon jeu d'action et de survie, qui ne doit rien aux autres titres. Cependant, son style vampire peut être une attraction intéressante pour les joueurs appréciant ce style. Il serait injuste de dire que ce jeu est totalement différent de tous les autres que nous avons vu, mais son concept est bien exécuté et ajoute même un petit quelque chose ici et là. V Rising est un bon jeu à jouer seul, mais il est bien meilleur avec des amis.