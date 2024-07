Sorti sur Nintendo 3DS en 2017 et plus tard sur téléphones mobiles, Monster Hunter Stories a été le premier spin-off à briser la chasse aux monstres à la recherche d'un message plus convivial sur la relation entre les humains et les créatures. Le jeu, qui va plus loin dans son récit que la ligne principale, commence dans un village de Riders où les monstres sont appelés monsties (un amalgame des mots anglais monstre et monture ), coexistant avec toute la nature, y compris les bêtes. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin suit la même ligne: l'accent est mis sur l'environnementalisme plutôt que sur la chasse; dans une tentative de vivre dans l'harmonie et la tolérance entre les différents peuples et races au lieu de conflits et de conquêtes expansionnistes. Ce message est bien passé et captive sans fatiguer le joueur, gardant le but du voyage presque toujours au point – bien que cela semble un peu étrange de laisser des hordes de monstres assommés à travers le monde pour devenir plus forts. L'intrigue commence lorsqu'un spécimen connu sous le nom de Rathalos disparaît en masse. Sa quête sera celle d'un Rider novice du village balnéaire de Mahana, dont l'héritage impose un fardeau : son grand-père, Red, était un cavalier célèbre connu à travers le continent dont la monture était le Gardien Ratha disparu depuis longtemps, le protecteur de l'île d'Hakolo. Le respect pour Red amènera une jeune Wyverienne nommée Ena à aider le protagoniste : elle vous confie le dernier œuf laissé par le Gardien Ratha, car elle a rencontré son grand-père il y a de nombreuses années et c'était son souhait.Alors que des événements catastrophiques se produisent partout dans le monde à cause de la disparition du Gardien, les monstres ont également commencé à se comporter de manière agressive et personne ne sait où sont passés les Rathalos. Cependant, tout le monde n'est pas le bienvenu, car les peuples chasseurs-cueilleurs croient en une prophétie selon laquelle le dernier Rathalos apporterait les "Wings of Ruin" (ailes de la ruine) du sous-tite. C'est-à-dire que ce dernier spécimen possible serait responsable d'avoir causé la destruction et non d'apporter l'espoir et la paix. Cette prémisse est déjà beaucoup plus élaborée que, par exemple, l'intrigue de Monster Hunter Rise. Wings of Ruin raconte son histoire à travers la belle composition de scènes qui profitent des merveilleux visuels, accompagnées d'un doublage en anglais ou en japonais et avec tout le texte traduit en français. Les textes de menu et les discours se glissent parfois dans une traduction très littérale de mots combinés et de verbes à particule, ainsi que l'importation de problèmes syntaxiques de l'anglais dans l'utilisation maladroite des virgules, quelque chose que nous espérons voir bientôt corrigé avec les mises à jour. Un facteur qui captive beaucoup est la façon dont Wings of Ruin, une histoire de prudence et d'activisme, échappe à la stigmatisation du RPG avec un cadre médiéval. L'histoire fantastique se déroule sur une île tropicale avec plus de 90 montures à découvrir ; nids cachés à nettoyer; plages, plaines et montagnes à visiter. Aucune scène n'est trop longue, et il y a du charisme parmi les personnages, dont Navirou, un chat parlant qui, malgré sa ressemblance avec Jar Jar Binks , sert d'encyclopédie itinérante sur Hakolo. Il y a du contenu dans cette allégorie pour captiver tous les âges et toutes les personnes, car vous créez le personnage selon votre volonté. Cette allégorie, d'ailleurs, implique le joueur émotionnellement, semant des questions sur la vie en communauté et son rôle dans le monde durable.Pour sauver le monde, vous devrez parcourir Hakolo et, en tant que Rider, il n'y a rien de mieux que de « chevaucher » différentes créatures. Ici commence la boucle de gameplay de Wings of Ruin : trouvez des repaires de monstres dans les paysages les plus divers de l'île pour atteindre les nids. Ces repaires sont ce que nous appellerions traditionnellement un "labyrinthe" dans un RPG et se présentent sous différentes tailles, avec des barrières particulières - comme des vignobles ou des lacs - qui cachent des secrets et de petites menaces naturelles. Les nids gardent les œufs des espèces indigènes. Trouvez un œuf en fouillant dans le nid et Navirou vous dira s'il voit du potentiel pour la future petite créature - plus l'oeuf est malodorant et plus il est lourd, mieux c'est. Ramenez les œufs trouvés dans les écuries de n'importe quel village pour les faire éclore ! L'importance de rechercher constamment de meilleurs œufs dans des nids rares réside dans une mécanique curieuse : la capacité de « reprogrammer » vos monstres en leur transmettant des gènes avec le Rituel Héritage. Les gènes, à leur tour, contiennent des propriétés élémentaires (neutre, feu, eau, foudre, glace, dragon) et des capacités - plus ou moins ce qu'un gène devrait faire, mais avec l'aide d'un rituel, nous les transplantons. Il y a un hic : le monstrie donneur est obligatoirement libéré plus tard. C'est un peu déroutant au début. Vérifiez-le: à mesure qu'ils grandissent dans les niveaux, les créatures déverrouillent de petites maisons qui abritent ces gènes dans une grille 3 × 3. Le but est de pouvoir faire du « bingo » avec des gènes de la même couleur ou capacité horizontalement, verticalement ou en diagonale pour augmenter encore la force du monstre. Particulièrement, la combinaison génétique change les couleurs et les éléments de chaque spécimen. Ne vous inquiétez pas, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est intuitif et loin d'être labyrinthique : l'apprentissage se fait progressivement et au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Vous allez d'abord trouver des œufs, les faire éclore en petites créatures et seulement plus tard être accepté dans le rituel de l'héritage. C'est dans la bataille que se déroule l'action, et ignorez un instant le fait que nous parlons d'un RPG au tour par tour, tant les batailles sont bourrées d'action !Si vous avez l'habitude de jouer au genre, vous connaissez les bases : dans les villages, vous aurez des boutiques et des forgerons qui vendent des potions aux armes et armures. Wings of Ruin a ça aussi. Le combat commence en touchant des créatures qui errent librement dans les champs (ou en se faisant attaquer par l'une d'entre elles). Le menu de combat propose trois options de combat par défaut : Force, Vitesse et Technique. Comment ça fonctionne ? Avec les principes de Pierre, Papier et Ciseaux , la fonctionnalité est utilisée lorsque vous et votre adversaire vous visez directement, en commençant ce que le jeu appelle la confrontation directe. Le gagnant inflige des dégâts supplémentaires considérablement et accorde même des points de compteur d'affinité à son monstre (plus d'informations à ce sujet bientôt). La force bat le technicien, la technique bat la vitesse et la vitesse bat la force. C'est aussi simple que cela - tout n'est pas laissé au hasard, car les monstres ont des caractéristiques conçues pour s'intégrer dans l'une des trois catégories. Par exemple, le costaud Aptonote privilégie l'utilisation d'attaques de Force… Mais cela peut changer car les créatures ont tendance à avoir des coups des trois types. Le compteur d'affinité susmentionné est une barre qui accumule des points pour les actions de combat effectuées par le monteur et sa monture. Lorsqu'il est plein, il vous permet de monter le monstre actuel pendant la bataille pour invoquer des attaques spéciales. Ah ! Une autre façon de le remplir est de monter et de monter en utilisant la même attaque à son avantage pour effectuer une double attaque, ce qui annule également l'attaque ennemie et se traduit évidemment par beaucoup de dégâts ! Les capacités spéciales utilisent la charge du compteur d'affinité et varient en fonction de l'arme en question – vous pouvez avoir un arc qui tire des flèches empoisonnées ou une épée avec plusieurs attaques élémentaires. En sus, il est possible de cibler des parties précises d'un monstre, comme sa queue ou ses ailes. Ou même la pierre qu'ils tiennent pour se servir de bouclier ! Pour en bénéficier, vous devez varier votre arsenal entre des armes tranchantes, perforantes ou défonçantes. Assurer l'efficacité des attaques en fonction de la physiologie des animaux et, par conséquent, vous permettre de changer d'armes tour à tour. Vous pouvez voir que le combat est varié, non? La stratégie est profonde et finit par être le résultat du travail de création de monstres génétiquement perfectionnés, en plus du travail de lecture de l'adversaire et du bagage de connaissances. Les animations des différentes attaques, qu'elles soient spéciales ou communes, sont belles à regarder. Alors que le combat est au cœur de chaque RPG, l'exploration est essentielle et nous avons les différentes capacités des créatures pour trouver des raccourcis et surmonter les obstacles dans le monde principal. Seuls les monstres aquatiques nagent, tandis que d'autres grimpent dans les vignes ou reniflent les nids et les objets.Lorsqu'il explore Hakolo, le joueur se voyait présenter l'un des plus beaux visuels de la Switch en 2021. Trois ans plus tard, l'adaptation sur PS4 n'apporte pas grand chose de nouveau. Comme pour la réédition de MHS1, le portage inclut dès le premier jour toutes les mises à jour et le contenu publiés après le lancement original, ouvrant les portes d'un monde immense regorgeant d'activités à ceux qui en profiteront. Le graphismes avec l'air d'anime et l'esthétique japonaise est concis – le monde et ses différents écosystèmes sont beaux à voir avec le filtre cartoon et vont bien ensemble. Cependant, surtout lorsque l'on voyage le long des sentiers ouverts de l'île, comme on peut regarder à perte de vue, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin s'embrouille un peu : des éléments distants apparaissent de nulle part à travers la scène, par exemple l'herbe et les monstres, tandis que les 30 fps fluctuent parfois. Les visuels ne manquent pas de beauté et de vue d'ensemble, mais ils ne parviennent pas non plus à masquer la surcharge qu'ils imposaient à la Switch. Le mouvement de la caméra est plus que brutal, il est accéléré et brouille souvent tout ce que nous voyons. D'accord, vous pouvez configurer l'accélération de la caméra. Cependant, même ainsi, il n'est pas subtil d'aider à collecter les ressources éparpillées. Il est courant de tourner en rond pour toucher le point de contact avec un minéral ou un insecte. Encore un petit reproche sur l'espace ouvert de l'île, c'est étrange de voir un RPG sans thème principal - souvent le silence semble "sonner" un avertissement au joueur, malgré le non-sens, et provoque l'étrangeté. Dommage pour un jeu si riche de sa belle bande-son orchestrée. Les thèmes de combat, en particulier, sont passionnants et diffèrent selon les monstres que vous affrontez. Comme nous l'avons dit, Wings of Ruin est doublé en anglais et en japonais. Le travail des acteurs et actrices était bon pour la plupart, même si la synchronisation labiale était en deçà des attentes. Les joueurs expérimentés passeront au moins cinquante heures dans la campagne, sans compter la quantité stupéfiante d'améliorations génétiques des monstres, la recherche de monstres rares et la réalisation de quêtes secondaires. Capcom a prévu au moins quatre mois de contenu pour des mises à jour gratuites. Il reste à attendre pour en savoir plus sur cette histoire étonnante !Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin , comme son prédécesseur, dispose d'un mode multijoueur. Les joueurs ont la possibilité de jouer en coopération ou de s'affronter. En commençant par le mode coopératif jusqu'à deux joueurs, les Riders peuvent s'associer dans trois types de missions : Expédition, Abattage et Provocation. Lors des expéditions, les Riders explorent le monde et vous pouvez même atteindre des endroits uniques lorsque nous jouons avec des amis. Pour se lancer dans ces missions, nous utilisons des tickets avec différents niveaux de rareté, très utiles pour trouver plus d'œufs que nous n'en obtiendrions normalement. Deuxièmement, les joueurs doivent tuer un monstre spécifique dans les missions de massacre, comme son nom l'indique - comme avant, l'avantage multijoueur est de trouver des monstres qui ne se trouvent pas à l'extérieur de ce mode. Enfin, les missions de provocation se terminent lorsque nous remplissons les conditions et objectifs imposés dans une arène. Désormais, les batailles prennent en charge jusqu'à quatre personnages (par paires) et permettent de tester les Monsties créés contre d'autres joueurs. Vous pouvez définir des règles telles que l'imposition d'une restriction de niveau ou le nivellement de tous les monstres. Bien qu'il offre un mode multijoueur amusant, attendez de voir si cela ne se passe pas comme son prédécesseur : une bousculade de joueurs des mois après le lancement. Cependant, la longévité et le plaisir garanti sont dans le mode coopératif. Si vous avez lu jusqu'ici, soyez honnête : vous êtes-vous déjà demandé si Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin était un Pokémon-like ? Au début, cela dépend beaucoup de ce que vous recherchez dans un jeu. Qu'il s'agisse d'un démarrage facile ou d'un post-jeu élaboré, Pokémon est peut-être le choix idéal. Ce que Wings of Ruin a à offrir, c'est précisément ce que Pokémon n'a pas réalisé depuis quelques générations : un récit profond avec une incroyable liberté initiale pour faire équipe avec des monstres et des mécanismes d'exploration.Les fans de RPG en combat au tour par tour regarderont avec tendresse ce jeu très intéressant, qui porte le nom, les monstres et les objets de la franchise principale, mais n'est pas votre Monster Hunter traditionnel. La Switch imposait certaines limitations techniques lors du rendu des scénarios qui n'ont pas vraiment été levées dans ce portage PS4, ce qui n'empêche pas Wings of Ruin de démontrer toute sa beauté cartoonesque. En tant que vétéran du premier épisode, de vieilles connaissances pourraient vous gêner. Pour ceux qui aiment une bonne histoire et des mécanismes de combat élaborés, le style qui vous fait vous sentir bien et plein d'esprit, alors Wings of Ruin est un must. Surtout ceux qui aiment les jeux Pokémon et aimeraient se plonger dans des histoires plus complexes.