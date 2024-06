Killer Klowns from Outer Space : The Game

Dans l'industrie cinématographique, Pennywise incarne la terreur, suivi de près par le Joker, dont les pitreries crapuleuses font toujours vibrer Gotham. Peut-être que cette inspiration peut être attribuée au film culte classique des années 1980, Killer Klowns from Outer Space. Ce chef-d'œuvre théâtral rejoint les rangs d'autres films absurdes mais incroyables qui ont jeté les bases de la comédie d'horreur. Malheureusement, le film est resté coincé dans l’enfer du développement, sans qu’aucune suite ne soit sortie depuis. Mais bonne nouvelle pour les fans : vous pouvez revivre virtuellement les moments effrayants de Crescent Cove. Illfonic a récemment lancé un jeu vidéo d'horreur asymétrique qui porte l'inspiration du film classique sur sa pochette. Tout est inclus, du casting légendaire aux monstres effrayants au visage blanc. Vous et vos coéquipiers devez choisir entre restaurer la ville à la normale ou laisser les personnages diaboliques faire des ravages. Cependant, vous avez la possibilité de changer de camp. Vous pouvez être le clown tenant un pistolet à rayons transformant les gens en barbe à papa. Le jeu se déroule à travers des matchs où des équipes de clowns et d'humains s'affrontent. Chaque match se compose de trois clowns tueurs voraces et de sept humains malheureux. Il s'agit idéalement d'un jeu du chat et de la souris, où, en tant qu'humain, vous devez éviter de vous faire repérer par les Klowns. Mais ce n'est pas tout. Vous et vos coéquipiers devez atteindre des objectifs qui vous donnent un avantage contre les Klowns. À première vue, le jeu présente des éléments familiers avec Dead By Daylight. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s’agit d’une horreur asymétrique qui oppose quatre victimes à un tueur. Il est clair qu’il n’est pas possible de réinventer la roue ici, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais le jeu fait un excellent travail en relançant la franchise, en nous rappelant les films d'horreur qui ont défini les années 80.Franchement, jouer un humain n’est pas aussi amusant qu’être un clown. En plus de vous cacher dans l'ombre et d'espérer rester caché, vous rechercherez également des objets tels que des cartes-clés, des armes, des cartouches et d'autres objets pour vous sortir de la zone de mort. Vous disposez de plusieurs options pour votre évasion, mais cela comporte une particularité. Seules deux ou trois personnes au maximum peuvent utiliser les sorties. Par exemple, le bateau endommagé ne peut contenir qu’environ trois personnes. La sortie du pont pourrait facilement s'effondrer après que deux membres l'aient traversé. D'une certaine manière, le jeu vous met la pression de ne pas être le dernier homme debout car vos chances de survie ne sont pas grandes. Pour réussir votre grande évasion, vous devez parcourir la carte pour trouver les éléments correspondant aux différentes voies de sortie. Par exemple, le bateau endommagé doit être réparé. Vous devez trouver et installer une bougie d'allumage manquante. N'oubliez pas de le remplir également d'essence, sinon vous serez une cible facile.On pourrait croire que le jeu est influencé par des films cultes, mais il parvient à se tailler sa propre niche. Killer Clown a un humour assez décent qui ajoute à l'expérience de jeu. Le niveau de travail d’équipe repousse les limites de cette horreur asymétrique. En jouant le rôle d'un clown, vous disposez d'un choix d'armes décent, du bazooka pop-corn aux armes qui causent des dégâts intenses. Les humains ne reçoivent pas d'armes au début. Mais parcourir la carte du jeu pourrait vous donner accès à ceux-ci. Cela signifie que les humains sont assez vulnérables au début, et en tant que clown, cela vous facilite les choses. Mais le jeu améliore les choses en allouant plus d'emplacements à l'équipe humaine. Les clowns peuvent tuer des humains de trois manières : en déclenchant la Klownpocalypse, en les battant de but en blanc ou en effectuant un coup final. Le Klownpocalyspe est un mouvement d'Armageddon, réclamant la vie des survivants restants une fois le temps écoulé. Cela peut également se produire lorsque vous transformez suffisamment d’humains en cocons roses en coton et en sucre. Le cocon peut également alimenter des générateurs sur la carte. Ces générateurs sont essentiels pour générer davantage de laquais pour patrouiller la carte du jeu. Considérez cela comme un renforcement. Bien que les chances puissent sembler contre les clowns au départ, faire équipe et élaborer des stratégies peut être la clé du succès. De plus, les minuteries de recharge vous donnent un avantage concurrentiel. Vous pouvez rapidement accéder à différentes sections ou invoquer des ballons renifleurs pour rejoindre la chasse. Mais ce qui rend les clowns imbattables, c'est qu'ils peuvent réapparaître après avoir été tués. En tant qu’humain, vous pouvez ressusciter, mais cela n’arrive qu’une seule fois. Après cela, vous êtes fichu.En tant qu’humain, vos chances de survie dépendent de votre silence. Courir vite. Briser une porte ou tirer avec une arme peut donner le vent au clown dans votre direction. Avant de vous en rendre compte, vous êtes couvert de bonbons et vous ne pouvez plus bouger. Les clowns, cependant, font un travail épouvantable en matière de silence. Leurs énormes chaussures laissent des empreintes de dessins animés partout sur le sol et émettent des grincements lorsqu'ils se déplacent. Vous devez trouver des issues de secours et tous les éléments nécessaires avant la fin du temps imparti. Mais d’une certaine manière, le jeu rend la survie des humains plus difficile. Si un clown arrive à une sortie avant vous, le personnage maniaque peut l'enduire de barbe à papa, contrecarrant ainsi vos plans d'évasion. Heureusement, si vous mourez ou sortez plus tôt, le jeu vous donne des raisons de rester. Vous pouvez jouer à des mini-jeux, qui offrent des objets à transmettre aux survivants restants. C'est comme offrir un coup de main même si vous êtes incapable.Comparé à d'autres jeux multijoueurs symétriques , Killer Klowns rend le rôle du tueur exceptionnellement passionnant. Au lieu du tueur solitaire typique qui lutte pour attraper les survivants, vous faites équipe avec d'autres tueurs, utilisant des méthodes créatives et engageantes pour traquer vos victimes. La fonctionnalité du jeu consistant à vous faire correspondre au hasard avec une équipe maintient le gameplay frais et imprévisible, garantissant que vous ne savez jamais quelles quêtes ou quels dangers vous attendent. Visuellement, Killer Klowns est époustouflant. Les personnages clowns trouvent l'équilibre parfait entre l'horreur et vous feront sursauter lorsqu'ils se rapprochent. Les bandes sonores améliorent l'expérience, créant une atmosphère étrange et envoûtante qui vous immerge pleinement dans le jeu. Les visuels effrayants et la conception audio troublante permettent à Killer Klowns de se démarquer dans le genre multijoueur d'horreur. Les mini-jeux sont également un ajout super cool. Idéalement, vous ne quittez pas le jeu. L'écran se divise en deux et vous surveillez la progression de votre coéquipier et jouez à des mini-jeux depuis l'écran inférieur. Vous pouvez démarrer un mini-jeu lorsqu'un coéquipier est en détresse et gagner des récompenses qui améliorent ses chances de survie. De plus, c'est une pause formidable et bien méritée dans les courses chaotiques. De plus, le jeu parvient à un équilibre soigné entre les deux camps opposés. Les humains et les clowns ont accès à diverses armes. Les humains ont de bonnes chances de tuer les clowns. Tout ce dont vous avez besoin est de faire demi-tour et de battre les personnages fantaisistes.Killer Klowns from Outer Space présente environ cinq cartes. En tant que joueur humain, vous recevez des indices pour vous aider à naviguer sur la carte, mais c'est un monde sombre et difficile pour les clowns. Outre les peurs de saut occasionnelles, la navigation peut être frustrante, en particulier pour les nouveaux joueurs qui pourraient se retrouver à courir sans but d'un bout à l'autre de la carte. Cependant, une fois que vous maîtrisez les ficelles du métier, le gameplay devient assez agréable. En parlant de gameplay, cela peut commencer à paraître répétitif après une heure ou deux de jeu. Il y a peu de contenu pour vous maintenir engagé au-delà du frisson initial. Bien que le concept et l'atmosphère soient captivants, le manque de variété des missions et des défis pourrait donner envie aux joueurs d'en savoir plus. Le jeu fournit des éléments à débloquer. Mais vous pouvez y accéder après quelques heures. Après cela, le gameplay semble prévisible. De plus, il y a quelques problèmes de bug, notamment lors de la participation à un match.Killer Clowns from Outer Space est un jeu fantaisiste mais divertissant. Il se rapproche de son inspiration cinématographique, ce qui donne aux fans de la franchise une raison plus que suffisante pour y jouer. Même s'il ne réinvente pas la roue, le jeu ajoute de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience de jeu. De plus, qui aurait cru que la barbe à papa pouvait être aussi mortelle ?