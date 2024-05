The Rogue Prince of Persia est un roguelike basé sur la franchise du même nom, développé par Evil Empire et édité par Ubisoft. Dans ce jeu, notre prince préféré doit combattre l'armée des Huns qui tente de s'emparer de la Perse avec seulement son esprit, son habileté, sa sagesse et le petit avantage de remonter le temps s'il meurt. Rien de bien compliqué, n'est-ce pas ? Et pourtant, notre cher prince s'aventure dans un genre qui devient de plus en plus célèbre et courant dans cette nouvelle ère, le parkour. Il y avait de quoi être intrigué et inquiet, car le potentiel que cela représentait était presque égal au risque de finir en larmes. Avant de poursuivre, il faut rappeler que le jeu est encore en cours de développement. Par conséquent, une grande partie de ce que nous voyons changera probablement, et beaucoup d'autres choses seront ajoutées. Cependant, la magie de l'accès anticipé nous permet d'avoir un aperçu du futur, notamment en nous donnant les mêmes pouvoirs temporels que notre camarade. Jusqu'à présent, l'intrigue de The Rogue Prince of Persia était centrée sur le prince qui tentait de sauver son peuple et son royaume d'une attaque orchestrée par les Huns, qui, soit dit en passant, sont dotés d'énormes pouvoirs chamaniques. Heureusement, notre arrivant dispose également de sa magie temporelle, qu'il utilise pour équilibrer les choses. Nous avons déjà pu découvrir la personnalité du héros, ainsi que sa façon de gérer la mort et le retour dans le temps dans les épisodes précédents. Comme nous n'en sommes qu'au début du développement, nous allons plutôt parler du gameplay du titre et, surtout, de ce qui le différencie des autres Prince of Persia. Le jeu est essentiellement un roguelike, ce qui signifie que chaque tentative d'atteindre la fin est unique, et que mourir signifie perdre tout ce que l'on a et recommencer depuis le début. Cependant, nous gardons quelques ressources qui peuvent être utilisées pour améliorer notre personnage et son équipement.Le titre est en 2D, avec un gameplay très fluide et amusant. Le prince a accès à des armes très intéressantes, à courte et à longue portée, ainsi qu'à des amulettes qui lui confèrent des capacités spécifiques, telles que ralentir les ennemis, les empoisonner, entre autres. Il y a aussi un coup de pied qui vous permet de projeter les ennemis les uns sur les autres ou sur le paysage, ce qui les étourdit et brise leurs boucliers. Tout cela est très cool, réactif et fonctionne très bien. Passons maintenant aux choses sérieuses : comment ils ont utilisé la génétique de Prince of Persia pour rendre le tout plus original. Bien que cela fasse longtemps, Prince of Persia est revenu sur le devant de la scène au début des années 2000 avec une série de très bons jeux axés sur la manipulation du temps et le parkour, ainsi que sur le charme de son protagoniste. Il est clair que le développeur s'est inspiré de cette incarnation pour certains éléments de The Rogue Prince of Persia. Bien que le jeu soit en deux dimensions, la fluidité des mouvements nous permet d'effectuer des mouvements très intéressants. Le prince peut courir le long des murs en bas du décor, ou grimper jusqu'à un certain point, et il est essentiel d'en faire bon usage si l'on veut survivre et infliger de bons dégâts à ses ennemis. Le jeu brille à cet égard, à la fois en termes de fluidité et d'amusement. Nous l'avons trouvé très créatif, et cela aide vraiment à le différencier de la mer de jeux similaires qui apparaissent sur la place jour après jour. Les graphismes, très colorés et vivants, sont un autre élément déterminant. Même si nous avons trouvé certaines couleurs trop vives, les animations bien faites, ainsi que les décors, designs et autres éléments, rendent le jeu très agréable à suivre. De plus, il est possible de débloquer de nouveaux scénarios, avec des missions spécifiques, grâce à l'exploration légèrement non linéaire de certains stages. Bien qu'il soit encore en développement, le gameplay du titre s'annonce déjà très prometteur.Cette première version de The Rogue Prince of Persia a vraiment capté notre intérêt, plaçant le titre en tête de liste des jeux les plus attendus de la saison. Le jeu est bon, beau, amusant et met en œuvre un certain nombre de choses différentes qui, en plus de servir à étendre le genre, lui donnent un ton unique et fascinant.e The Rogue Prince of Persia promet de faire plus que ce qu'il faut pour nous plaire.