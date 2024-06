Après un long passage en Accès Anticipé sur PC, Trackline Express arrive à son tour sur Nintendo Switch. Ce titre se présente comme un hybride entre un tower défense et la gestion de train, deux genres de base qui se complètent étonnamment bien, tout bien considéré. Le jeu, qui peut être joué seul ou à deux, consiste à voyager d'une station à l'autre tout en étant simultanément bombardé de flèches, de lances, de fumée de feu de forêt et, bien, de tout ce qui peut percer le coque en carbone d'une locomotive se déplaçant à des vitesses ridiculement élevées. Si vous n’avez pas encore réussi à faire le lien entre deux et deux, alors, pour être tout à fait franc, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter autant. Encore une fois, s'agissant d'un jeu de type tower defense, le but ultime est de garantir que vos passagers arrivent à leur destination finale - même si, par exemple, cela signifie devoir sacrifier quelques-uns des derniers morceaux de charbon restants et tout ce qui reste des munitions que vous trouverez. Quelle que soit la voie que vous choisissez, la fin du jeu reste à peu près la même : vous construisez une locomotive pare-balles et la lancez en route vers une destination d'origine douteuse. Cela semble relativement simple et quelque peu indolore sur le papier, bien sûr - mais honnêtement, ce n'est pas le cas.Trackline Express est divisé en plusieurs sections, chacune contenant une série de cartes bidimensionnelles qui génèrent toutes sortes d'obstacles à surmonter : des morceaux de piste manquants, des incendies de forêt et des tribus hostiles, pour n'en citer que quelques-uns. En tant que surveillant dans ce monde assez conflictuel, vous devez embarquer les passagers et essentiellement les équiper des outils et des armes nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dressent entre eux et la destination finale. Bien sûr, plus facile à dire qu'à faire, car la grande majorité des résidents locaux ont un problème avec tout ce qui ose perturber leur sommeil. Pour commencer, vous êtes en possession de quelques morceaux de charbon, mais pas assez pour vous amener à votre emplacement dans les collines lointaines. Pour faire face à cette situation plutôt désastreuse, vous devez vous aventurer dans des ressources naturelles sauvages et sécurisées, que vous pourrez ensuite utiliser pour créer de précieux outils et améliorations pour votre train à l'arrêt sur les voies. Bien sûr, dans un monde idéal, vous auriez tout le temps d’attraper quelques rayons et de gratter les objectifs de votre liste de contrôle. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas ici ; la locomotive doit continuer à avancer, quitte à se diriger directement vers une forme de bastion ennemi ou de troupe éloignée. Il suffit de dire que ces tâches ne sont pas faciles, surtout lorsque vous êtes également en charge de la sécurité des passagers. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’accorder à vos passagers les privilèges spéciaux liés à un transport de première classe ; en fait, vous pouvez faire fonctionner chacun d'eux, même si cela implique d'attribuer une arme à un pacifiste qui préférera bientôt se recroqueviller derrière le réservoir d'eau plutôt que de lâcher du plomb.Certes, ce n’est pas le jeu le plus facile à comprendre, surtout si vous êtes relativement nouveau dans les genres de survie et de construction du monde. En plus d'avoir une multitude d'outils et de ressources à fabriquer, il vous invite également à forger des bâtiments, des réserves de charbon et des systèmes de stockage d'eau. Pour ces seules raisons, vous pourriez avoir du mal à comprendre comment fonctionne une grande partie du processus, ou du moins, ce qu'il faut pour réaliser rapidement plusieurs des objectifs principaux. Cela dit, comme le jeu propose également un défi quotidien à relever - une expérience autonome dotée de ses propres récompenses et conditions de victoire - il ne faut pas beaucoup de temps pour se familiariser avec les mécanismes ou la conception du jeu. Le gameplay mis à part, Trackline Express fournit également une bande-son assez harmonieuse, thématiquement agréable et pertinente, sans parler d'un style artistique qui, bien que manquant inexcusablement de profondeur, est agréable à regarder et débordant de couleurs. Inutile de dire que, en ce qui concerne les jeux indépendants, Trackline Express donne à beaucoup de ses adversaires de premier plan un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, ce n'est pas un jeu parfait, mais c'est un jeu qui a le pouvoir de voler une poignée d'heures, et peut-être même plus, à condition que vous puissiez employer un autre joueur à la table.Heureusement, Trackline Express circule également étonnamment bien. Il faut admettre que nous avons commencé à remettre en question l'intégrité structurelle du système de temps en temps – plus encore pendant les moments où il fallait pirater des vagues infinies de fouillis et de flèches, etc. Mais, à la surprise générale, le jeu ne s’est jamais arrêté, et il n’a pas non plus craché de difficultés techniques ou de faibles fréquences d’images. C'est aussi un bon jeu solo – ce qui a été une légère surprise pour moi, car on s'attendait à ce que le chaos de la situation soit bien mieux adapté à une approche collaborative qu'à une approche solo. De plus, si vous êtes à la recherche d'un bon jeu coopératif à l'ancienne qui fera vraiment tourner vos rouages ??internes, là encore, vous trouverez forcément quelque chose sur lequel collaborer dans l'un des modes principaux ou, à défaut, les défis quotidiens.Trackline Express, malgré sa simplicité visuelle, est un plaisir à jouer, doublement lorsqu'il est expérimenté avec un autre joueur. Sa boucle de jeu est un peu répétitive, c'est vrai, mais grâce à l'inclusion de défis quotidiens et d'incitations dans le jeu, elle est facile à recommander, en particulier à ceux qui ont un amour éternel pour brûler des locomotives avec vengeance.