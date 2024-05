Développé par Cyber Rhino Studios, Musashi vs Cthulhu est un jeu d'arcade dans lequel nous incarnerons le samouraï le plus célèbre de tout le Japon. Vous ne vous attendez pas à une histoire majeure car il n'y en a pas réellement, tout ce que nous savons c'est que nous sommes Musashi Miyamoto, le samouraï japonais que certains connaissent comme le protagoniste du manga Vagabond, écrit et illustré par Takehiko Inoue. Nous n'en connaissons pas la raison, probablement due à l'incroyable force des samouraïs, mais nous serons constamment menacés par des hordes infinies de cultistes et de monstres tout droit sortis de l'imagination de Lovecraft. Une malédiction peut-être ? Donc si vous espériez vivre les aventures de Musashi qui est tombé sur une version japonaise du Necronomicon, ce n'est pas le jeu pour vous, mais si quelqu'un est intéressé à développer l'idée, elle est disponible. Bref, dans Musashi vs Cthulhu, tout est question de rythme. Le jeu s'ouvre sur un écran simple, pas très élégant, qui nous invite à réaliser un tutoriel avant de commencer à s'attaquer aux sbires de Cthulhu. Le titre est à toutes fins utiles un beat'em up en 2D, au centre de l'écran nous aurons notre samouraï qui sera attaqué des deux côtés par des cultistes et des monstres et nous devrons les éliminer, aussi simple que cela. Mais pas si simple. Chaque ennemi aura un point faible à toucher , mis en évidence par une sorte de pustule rouge positionnée à trois hauteurs possibles : en haut, au centre et en bas. Notre attaque ne prendra effet que si nous touchons le point exact , sinon nous serons touchés à notre tour. Pour ce faire, le jeu a intelligemment attribué des zones à certaines touches du joypad : avec les flèches gauche, haut et bas nous frapperons respectivement vers la gauche, vers le centre, vers le haut et vers le bas. Au lieu de cela, avec cercle, triangle ex nous frapperons vers la droite en suivant le même schéma : donc le cercle frappera au centre, le triangle en haut et ex en bas. Au fur et à mesure que nous fauchons nos adversaires, nous verrons une lanterne au sommet qui se remplira coup après coup ; une fois plein, nous serons immunisés contre la prochaine erreur commise, nous épargnant ainsi la perte d'une vie précieuse, étant donné que nous en aurons un maximum de trois . Mais ne vous inquiétez pas, des vies peuvent également être récupérées avec le bon nombre de victimes.Musashi vs Cthulhu n'est pas le titre classique qui devrait être joué devant un téléviseur 4K, mais il se prête très bien à une jouabilité portable, compte tenu de sa nature de jeu d'arcade très répétitif. Les adversaires que nous affronterons seront toujours les mêmes, chacun avec sa particularité, par exemple les Dagon, les célèbres hommes-poissons de Lovecraft, devront être touchés deux fois de suite pour être vaincus. Certes une plus grande variété aurait profité à la rejouabilité mais grâce à un système de classement simple, Musashi vs Cthulhu parvient quand même à vous murmurer à l'oreille " à mon avis vous pouvez faire mieux ", vous obligeant à cliquer à nouveau sur "nouveau jeu" à la recherche du score élevé. Aussi simple que soit le concept sous-jacent, le sentiment de progression que vous ressentez une fois que vous recommencez le jeu est incroyable : comme nous l'avons dit au début, le rythme est tout, et une fois que vous avez trouvé le bon rythme, tuer un cultiste après l'autre devient une source de dopamine efficiente. Musashi vs Cthulhu présente un style dessiné à la main caractérisé par d'épais contours noirs , semblable aux splendides dessins de Darkest Dungeon. Le style est plus que parfait, compte tenu de la volonté évidente de rappeler l'art japonais du XVIIe siècle, caractérisé par ces traits très sombres qui dessinaient les formes des sujets. Le composant sonore de Musashi vs Cthulhu est très basique : il présente une OST avec des éléments de fusion qui nous accompagneront pendant la bataille sans fin et les effets sonores des coups de katana résultant en un cri de douleur des ennemis tombés, tout ce qui suffit pour un titre comme celui-ci.Musashi vs Cthulhu est un jeu d'arcade simple, parfait pour un voyage en train ou pour les moments où vous devez vous asseoir pendant un moment (vous l'aurez deviné...). Les jeux sont immédiats et le système est très simple à comprendre, mais la difficulté dans les niveaux avancés reste assez élevée. Il faudra rester concentré pendant toute la durée du jeu si nous ne voulons pas nous laisser submerger par les forces dirigées par le terrible Cthulhu.