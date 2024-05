Si facile de rouler ensemble (dans la même voiture)

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bus, tram, train, métro, trottinette ou vélo à louer… les moyens de se déplacer ne manquent pas et pourtant la solution la plus efficace, la plus sûre, la plus confortable de se déplacer par tous les temps reste bien la voiture… ! Mais, une voiture coûte cher à l’achat et à l’usage, elle n’est pas écologique et provoque des embouteillages interminables…Tripeez est sans aucun doute la solution pour aller rapidement d’un endroit précis à un autre en partageant les frais de déplacement, en gagnant du temps et en réduisant à terme les embarras de circulation. Place à Tripeez : moderne, informatisé et adapté à notre style de vie, pour que chaque voiture devienne un moyen de transport pour tous.Mis à part le matin où il faut conduire les enfants à l’école, la plupart des voitures ne sont en général occupées que par une seule personne : le conducteur ! Car non, personne ne va au même exact endroit au même moment ; par contre des milliers de gens vont dans la même direction à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Les files sur nos routes en sont la preuve évidente.Mais la solution est pourtant là devant nos yeux… partageons les voitures de ce trafic ! Faisons des petits bouts de chemin ensemble, dans la même direction, de voiture en voiture si nécessaire, pour terminer à destination.Grâce à votre smartphone, évidemment !Première étape, vous téléchargez l’application Tripeez, elle est bien évidemment gratuite. Vous vous enregistrez une fois pour toute, que vous soyez passager (Tripper) ou automobiliste (Trippist) car tôt ou tard, vous serez sûrement amené à jouer l’un ou l’autre rôle…Vous devez aller quelque part ? C’est simple, vous vous placez dans un endroit qui permet aux voitures de s’arrêter en toute sécurité et sans gêner le trafic des autres automobilistes. Vous ouvrez l’appli, vous introduisez votre destination (et vous saurez déjà à ce moment-là combien le trajet va coûter) ou cliquez simplement sur le bouton “Par là” pour aller dans le sens du trafic. L’écran de votre smartphone va passer à l’orange et afficher votre choix. Vous n’avez plus qu’à montrer votre téléphone aux automobilistes qui passent devant vous. L’écran du smartphone des Trippists, qui eux aussi auront téléchargé l’application, passera à la couleur verte ; ils n’auront qu’à déposer leur smartphone sur leur tableau de bord, bien en évidence. (il est aussi possible d’imprimer un petit carton à partir de notre site web) Cela signifie qu’ils sont prêts à embarquer un passager. L’automobiliste (le Trippist) voit alors un futur passager (un Tripper) en demande d’un trajet, il s’arrête, se met d’accord avec le Tripper et c’est parti. Il suffit d’introduire un code sur le téléphone du Trippist et le contact (obligatoire) entre les 2 utilisateurs est établi. Le bout de chemin ensemble peut commencer.Une fois arrivés à destination ou qu’ils s’en sont rapprochés, ils se séparent en cliquant sur le bouton « ARRIVÉS À DESTINATION » et nous nous occupons du reste car nous avons bien sûr tout enregistré. Le point de départ, le point d’arrivée et le nombre de kilomètres entre les deux. Il ne nous reste plus qu’à transférer le montant prévu au départ, d’un portefeuille virtuel vers l’autre. (Stripe, Viva, Paypal, …)Parlons sécurité de ce co-voiturage moderne. Avant, vous montiez dans la voiture d’un inconnu, à l’insu de tout le monde sans filet de protection. Nous avons prévu plusieurs choses :Que ce soit pour de petites, moyennes ou grandes distances, Tripeez sera désormais votre compagnon de route. Les Trippers effectueront des trajets rapides, directs à des coûts vraiment intéressants (bien moins qu’un ticket de tram ou de train). Et cet argent arrivera sur le compte des Trippists, argent qui leur sera bien utile pour les aider à payer le carburant, l’assurance et les taxes de leur trop chère voiture. Et pour cela, il suffit simplement de transformer chaque voiture en un moyen de transport pour tous.Tripeez : C’est aller n’importe où, n’importe quand en faisant des économies de temps, d’argent avec un bénéfice écologique évident. C’est utiliser le trafic pour le diminuer !Idéale pour les petits et moyens trajets. (prix dégressif pour les longs trajets)Toute l’info sur https://www.tripeez.com