Félix le chat pourrait bien être le parrain des dessins animés, puisqu'il a fait ses premiers pas à l'époque du cinéma muet. Ce personnage, inventé en 1919, a été le protagoniste de nombreux dessins animés et est resté actif au fil des années. La série remonte au milieu du siècle dernier, et un long métrage n'a été réalisé qu'en 1991 - le chat n'avait que 72 ans. À cette époque, la NES faisait l'objet d'un grand battage médiatique et les développeurs de jeux ne pouvaient pas laisser passer l'occasion de présenter un nouveau jeu de plateforme au monde entier. Shimadu Kikaku était responsable du jeu, et il a été publié par les géants (à l'époque) de Hudson Soft. Nous y incarnons, bien sûr, le protagoniste noir et blanc, qui a été kidnappé par le méchant Professeur. Si vous voulez en savoir plus sur l'adaptation du jeu, nous avons résumé toute l'intrigue en une seule phrase. Il y a des échanges téléphoniques entre le professeur et Félix, mais ils ne disent pas grand-chose, si ce n'est qu'ils soulignent à quel point notre ennemi est furieux et vil. Il est d'ailleurs amusant de constater que la plupart des jeux de l'époque nous mettaient en présence d'un savant fou. Même Le Chat ne parvenait pas à susciter l'innovation. L'excuse pour cette critique a été fournie par Konami, qui publie une compilation de la production dans ses trois versions - NES, GameBoy et ... japonaise - qui, à toutes fins utiles, n'est pas différente de la première. Le tout ne sortira en boîte que via Limited Run Games une nouvelle fois.Littéralement, tout le charme de Felix the Cat réside dans les différentes versions de notre habile héros.En ramassant des bonus disséminés dans l'univers du jeu, Felix évolue. En plus d'apporter un plaisir visuel au joueur, ils représentent une plus grande menace pour les adversaires et témoignent de nos HP. Si on se fait toucher, on descend en forme (comme Mario), et si on se fait toucher au niveau de base, on perd de la vie. Pour apprécier ce titre, il faut revenir plus de 30 ans en arrière. Aujourd'hui, ces différentes versions du chat suscitent un sourire timide (même si c'est toujours une bonne chose), et autrefois elles enchantaient. Sur terre, il pouvait se transformer en char d'assaut, dans les airs il volait en ballon, et la variété n'avait d'autre but que de faire travailler l'imagination. Tous ne sont pas aussi confortables en termes de gameplay, mais c'est la base de cette production. Le jeu n'a été construit que sur cette base. Il y a neuf mondes à traverser, chacun se terminant par un combat de boss. Bien que les développeurs aient pris soin de Felix lui-même, les plateaux de jeu peuvent être assez arides. Les terrains sont assez peu inspirés et on a souvent une impression de déjà-vu. Malheureusement, dans le cas des boss, il ne s'agit même pas d'un sentiment, mais d'une certitude - la répétition se produit, mais elle n'est pas notoire.La collection de Konami présente malheureusement la même simplicité. C'est un peu dommage, car ils sont eux-mêmes responsables de la collection Cowabunga des Tortues Ninja, qui comportait de nombreux bonus adaptés par les fans et qui reste sans doute un modèle pour de tels retours dans le passé. Felix a été assemblé par des stagiaires qui ont créé des menus pour les roms et c'est tout. Il n'y a rien ici qui mérite plus d'attention. C'est d'autant plus dommage que dire qu'il y a trois jeux est un léger abus de marketing. Il convient de parler ici des versions NES et Game Boy, bien que... quelqu'un puisse argumenter en ce sens. La version Game Boy de Felix the Cat est simplement une version simplifiée et tronquée de ce que les fans ont eu sur un matériel plus puissant. À l'époque, ils l'ont probablement appréciée, mais dans cette compilation, nous la considérons plutôt comme une curiosité. Une fois que vous aurez terminé la version originale (environ une heure de jeu), il est peu probable que vous vous jetiez sur le clone dégradé. Bien sur, il y a tout de même des ajouts modernes comme la possibilité de sauvegarder à tout moment ou bien encore de rembobiner l'action en cas d'erreur.En 1992, Felix the Cat obtenait des audiences décentes. Aujourd'hui, il aura du mal à le faire avec le peu de contribution de Konami lui-même. Néanmoins, nous continuons à applaudir de telles initiatives de préservation des jeux vidéo, surtout (ou plutôt seulement) lorsque l'on connaît la production en question.