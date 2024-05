Sorti dans un relatif silence, Farming Simulator Kids n'a absolument rien à voir avec la série à succès de Giants Softare. En fait, nous sommes davantage face à un ensemble de mini-jeux qu'à un simulateur en bonne et due forme, il faut d'ailleurs noter que le jeu est totalement tactile et on comprend vite pourquoi : il s'agit du portage d'un jeu mobile ! Le jeu propose quatre environnements distincts : l'écurie, la ferme, le marché et la maison. Il faudra essentiellement ramasser et déposer des objets, mais aussi interagir avec des personnages et des animaux. Il n'y a aucun challenge à atteindre ni même de véritable objectif excepté à de répondre aux quelques demandes visibles dans les bulles au-dessus de quelques entités. La récolte est très rapide, pour ne pas dire instantanée, une fois réunies les quelques conditions requises (par exemple un trou, une graine et de l'eau). La vie à la campagne sans stress ni travail : On est presque en pilotage automatique ! Le côte technique peut apparaître sympathique avec un visuel coloré et très peu de textes à suivre. Cependant, le jeu n'est pas avare en bugs. Il arrive fréquemment que des objets disparaissent de l'inventaire, que la pelle disparaisse ou que le jeu plante pendant les temps de chargements. La prise en main demeure simple, vous choisissez un personnage dans un éditeur peu accessible à dire vrai, et pouvez ensuite utilisé un véhicule. Déjà que les tracteurs n'ont pas une physique réaliste dans Farming Simulator, ici c'est le bouquet ! La conduite se limite à appuyer sur le bouton droit, ou sur le bouton gauche. Les décorations sont identiques quel que soit le véhicule sélectionné. La musique et les bruitages ne sont pas désagréables, mais il n'y a rien de vraiment palpitant non plus. A noter que la version physique de Farming Simulator Kids ne comprend pas de cartouche mais uniquement en code de téléchargement.Farming Simulator Kids n'est clairement pas une bonne pioche en l'état. Il s'agit d'un portage d'un jeu mobile transcodé sans trop de travail sur Nintendo Switch et commercialisé ... dix fois plus cher (29,99 Euros contre 3,79 sur Google Play). Comment ne pas se sentir comme une vache à lait ?