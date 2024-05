Heads Will Roll : Reforged

Le jeu commence avec le fait que le protagoniste (un simple idiot du village) lors du prochain tour de la guerre de Cent Ans est recruté dans la milice pour combattre pour le roi et l'Angleterre. En même temps, ils oublient de distribuer des armures ou des armes, donc tout doit être acheté avec de l'argent durement gagné ou obtenu au combat, et la gestion de l'équipement devient l'un des éléments les plus importants du gameplay local, car le combat est construit de telle sorte qu'avec un couperet rouillé et une doudoune trouée, vous ne combattrez pas grand-chose. En France, le héros parvient à impressionner le commandant anglais, le comte de Northampton, en courant pour lui chercher de la bière et en participant au siège et aux nombreux assauts de la ville de Cambrai. Il trouve également un ennemi de sang chez le chef des mercenaires gelés et sauve un aristocrate local des pilleurs et des violeurs. Comme vous pouvez facilement le comprendre, les auteurs se sont inspirés de la série de livres « La Quête du Graal » de Bernard Cornwell, empruntant la plupart des intrigues à son roman Arlequin. Il s'agit d'un type de racine commune, les événements qu'elle contient peuvent différer dans les détails, mais pour l'essentiel ils restent inchangés. Puis une bifurcation se produit et, selon le choix, le héros rentre chez lui - pour défendre les droits du Prince Noir dans la guerre civile ou s'embarque pour Outremer pour lutter contre les Sarrasins. Les deux sont les gags et les anachronismes les plus fous dont le jeu regorge, mais on ne vous ennuiera pas sur l'exactitude historique, puisque très probablement les auteurs avaient prévu de simplement créer une aventure dans un cadre pseudo-historique dans le style de « A Knight's Tale ». », comme le suggèrent les dialogues utilisant abondamment des mèmes modernes et d’autres humours, détruisant les vestiges de l’atmosphère médiévale. Bon, d'accord, en général, en termes de non-linéarité, le jeu propose deux intrigues distinctes, pas tout à fait égales en durée, mais chacune a plusieurs fins, et c'est déjà quelque chose, et au moins ça a marché pour moi, j'ai jeu déjà terminé plusieurs fois.Le jeu est un mélange de roman visuel, de RPG et de batailles tactiques. Au début, vous devez choisir la difficulté à surmonter. Les trois premiers niveaux de difficulté diffèrent uniquement par les nombres que nous franchirons. Vous pouvez sauvegarder plusieurs fois et même perdre des batailles. Et la dernière difficulté ressort. Si le héros y meurt, alors vous devrez recommencer depuis le tout début, mais en même temps votre compte sera gonflé, ce qui vous permettra de commencer avec un personnage plus fort, avec un meilleur équipement à l'avenir. De plus, au niveau de difficulté le plus élevé, vous pouvez ajuster manuellement les statistiques du héros. Il y a plusieurs gros blocs d'activités et plusieurs nuances délicates qui influencent grandement le passage. L’événement le plus important qui puisse arriver est peut-être une bataille. La bataille se déroule étape par étape. Les combats se déroulent en tête-à-tête ou contre plusieurs adversaires. Parfois, il peut y avoir des aides à nos côtés. Parfois, la bataille se déroule en plusieurs étapes, lorsqu'il faut vaincre plusieurs vagues d'ennemis. Le combat est une entreprise complexe. Ici, vous devez prêter attention à de nombreux facteurs et effectuer de nombreuses actions. Le jeu est classiquement divisé en étapes d'une vie tranquille et d'aventures narratives actives. Pendant une accalmie, nous avons le choix de ce que nous devons faire. Vous pouvez pratiquer vos compétences en matière de maniement des armes. Ils vous donneront des statistiques d'entraînement, mais le héros sera fatigué et devra être envoyé au repos. Vous pouvez également vous détendre de différentes manières. La chose la plus bénéfique est de prier. Avec un haut niveau de piété, le héros sera soigné de graves blessures et même, avec une certaine probabilité, gagnera des statistiques pour toujours ! Dans la phase calme, nous recevrons très probablement de petites quêtes ou des événements mineurs auront lieu, comme des combats au poing, etc. Jusqu’à rencontrer des beautés locales. Il est conseillé de sauvegarder avant chaque étape de l'intrigue, car on ne sait jamais quels événements s'y dérouleront.Il n’existe pas beaucoup de bonnes combinaisons de romans visuels et de batailles au tour par tour avec des RPG. Voici une bonne histoire sur la façon dont un milicien se transforme en un glorieux chevalier.