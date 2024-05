Neptunia Game Maker R:Evolution est un jeu de rôle et d' action développé par Compile Heart et publié en Occident par Idea Factory International Il s'agit d'un nouveau spin-off de la série Neptunia, qui a eu des sorties annuelles depuis sa sortie originale en 2010. Neptunia : Game Maker R:Evolution se déroule dans un monde appelé Gamindustri, où les déesses des développeurs de jeux se battent pour la suprématie et l'influence dans l'industrie. Le jeu raconte l'histoire de Neptune, également connu sous le nom d'Older Nep, qui, au lieu d'être une déesse comme dans d'autres variantes du personnage, est une voyageuse interdimensionnel et une chasseuse d'insectes. Lors d'un de ses voyages, Neptune rencontre les déesses Pippih, Jaaga et Reedio, déesses considérées comme des échecs à Gamindustri. Les trois convainquent notre protagoniste bien-aimée de devenir PDG de leur nouvelle société de développement de jeux vidéo appelée Victory , les aidant ainsi à surmonter leur image négative au sein de Gamindustri. Les jeux de la série Neptunia ont tendance à avoir un principe simple. Cependant, étant donné le nombre de titres publiés dans la franchise, l'histoire peut s'avérer quelque peu difficile à suivre. Pour les joueurs qui ne connaissent pas la série, Neptunia Game Maker R:Evolution parvient cependant à réintroduire des concepts et des personnages récurrents de la série de manière organique. De cette façon, il est possible que les joueurs intéressés à rejoindre la franchise puissent choisir Game Maker R:Evolution comme premier jeu de la série sans aucun problème. Cependant, une connaissance préalable de l'histoire et des personnages de Gamindustri est la bienvenue et peut enrichir davantage l'expérience de jeu.Neptunia est une série célèbre pour être une grande satire de l'industrie du jeu vidéo en général. Dans Game Maker R:Evolution, nous avons un casting de personnages principaux basés sur des consoles échouées ou jamais sorties d'anciennes générations de consoles, qui finissent par parler directement de la situation dans laquelle se trouvent les personnages. L'humour satirique et la critique de certains aspects de l'industrie du jeu vidéo sont ce qui attire le plus l'attention dans les jeux de la série. Neptunia Game Maker R:Evolution ne s'écarte pas de la proposition d'autres jeux et parvient à tisser une dose de blagues et de commentaires pertinents que quiconque suit de près l'industrie du jeu vidéo s'identifiera certainement à quelque chose ici. Le jeu excelle dans la création de personnages visuellement intéressants et charismatiques. Parmi le casting principal, les quatre filles ont des personnalités très différentes, et malgré cela, la dynamique entre elles est organique et amusante à suivre dans n'importe quelle situation. L'écriture des dialogues et des personnages est toujours cohérente avec la personnalité de chacun, et bien qu'il n'ait pas une intrigue ambitieuse et dramatique avec de nombreux rebondissements, Game Maker R:Evolution vise et réussit très bien une tranche de vie plus et un aspect plus doux du histoire du jeu.En matière de combat, Neptunia Game Maker R:Evolution adopte un style de jeu basé sur son prédécesseur, Neptunia : Sisters Vs Sisters , où l'affrontement contre les ennemis se déroule en temps réel et il est possible de basculer entre quatre personnages à tout moment. Le combat se déroule dans une arène où le joueur contrôle l'un des quatre personnages à la fois contre un ou plusieurs ennemis simultanément. Le joueur dispose de deux boutons pour les attaques normales et d'un pour les attaques spéciales. Toutes ces actions peuvent être personnalisées dans le menu du jeu, où le joueur peut sélectionner le type d'attaque que les personnages effectueront avec chaque bouton. Le jeu, à son tour, propose une très large gamme de types d'attaques, qui peuvent varier entre courte, moyenne et longue portée, en plus d'avoir occasionnellement un élément lié qui peut être utilisé pour exploiter les faiblesses de certains ennemis. Cela dit, le combat brille vraiment lorsque le joueur est capable de créer des builds qui mettent en synergie chacun des personnages, permettant de créer des combos variés et pratiques pour chaque situation. Cependant, il est à noter que Game Maker R:Evolution ne parvient pas à fournir aucun type de retour sur les mouvements des personnages. Les coups ne semblent pas avoir de poids ni d'impact, ce qui finit par rendre le jeu bloqué et insensible. Les déplacements dans et hors du combat finissent également par être un aspect négatif du jeu, la façon dont les personnages se déplacent est extrêmement lente et bloquée et finit par provoquer une certaine étrangeté au début. Au début, le combat du jeu peut également sembler bloqué, peu fluide et maladroit, mais au fur et à mesure de la progression du jeu, le jeu se révèle capable de proposer une grande variété de compositions de groupe , de combos et de sorts dignes d'un jeu de rôle respecté. De cette façon, la diversité des options pour personnaliser les personnages finit par être la partie du combat qui ressort le plus, ce qui signifie que le jeu reste amusant même si le gameplay n'est pas très soigné.Neptunia Game Maker R:Evolution , comme certains des autres jeux de la série, dispose d'un mécanisme de création. C'est-à-dire une sorte de simulateur d'entreprise où le joueur peut développer des jeux, les mettre en vente, embaucher de nouveaux employés, développer l'entreprise et améliorer de plus en plus les jeux de différents genres. Chaque type de jeu possède son propre arbre de compétences, avec des compétences qui peuvent être débloquées au fur et à mesure que le joueur collecte de l'argent qui aide le développement à devenir de plus en plus efficace. Ce mécanisme aide à collecter de l'argent qui permet au joueur d'acheter du nouvel équipement et d'ouvrir de nouvelles zones explorables sur la carte. Cependant, aucun de ces domaines n'offre un contenu pertinent au-delà de quelques missions secondaires répétitives qui finissent par devenir inutiles, car le jeu n'est pas très exigeant et peut être complété pratiquement sans avoir besoin de s'engager dans le système de développement dans son ensemble. Cependant, les mécanismes de création interagissent à peine avec le reste du jeu, ce qui fait du système quelque chose de presque complètement facultatif qui ajoute peu à l'expérience de jeu principale. C'est en soi dommage, compte tenu du soin qui a été apporté à cet aspect du jeu et du fait qu'une mécanique de gestion d'entreprise parle très bien de l'histoire que Game Maker R:Evolution veut raconter. Bonne nouvelle, pour une fois le jeu est localisé en français au niveau des textes.Neptunia Game Maker R:Evolution continue de conserver les caractéristiques qui font de la série déjà classique de Compile Heart quelque chose de spécial, même si elle n'a pas encore atteint le niveau de finition technique pour atteindre l'excellence que mérite la franchise.