INDIKA est une aventure narrative développée par les gars d'Odd Meter et publiée par les studios 11 bit. Le jeu se déroule dans une Russie alternative à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire dans une période différente de celle qui a suivi notre dimension. Dans ce continuum espace-temps, la technologie a évolué différemment et, avec elle, la religion aussi. Nous nous trouvons dans un monde technologiquement plus avancé que celui présent en 1800 où les machines semblent plus futuristes où la vapeur a trouvé sa forme d'expression maximale : presque un monde steampunk. Outre la technologie, la religion a également assumé un rôle complètement différent, un rôle central dans la vie de cette Russie alternative. L’Église orthodoxe est omniprésente dans la vie des citoyens et son influence est à la fois imposante et largement répandue. Dans ce contexte, le joueur est appelé à incarner INDIKA , une religieuse qui vit dans un couvent, une religieuse comme beaucoup d'autres, ou peut-être pas ? Non, certainement pas, notre protagoniste a en fait une caractéristique unique : elle parle au diable, a des visions et est absolument mal vue par toutes les sœurs qui partagent le couvent avec elle. Finalement, notre jeune religieuse se voit montrer la porte, avec une mission qui ressemble plus à un renvoi forcé qu'à une réelle utilité, et c'est ainsi que commence la véritable aventure d'INDIKA, une aventure qui aura le diable pour compagnon. Vous l'aurez compris, les conditions d'une histoire vivante et dense sont réunies et, de fait, de ce point de vue vous ne serez absolument pas déçu.Oui, d'après ce que vous pouvez lire ci-dessus, il est clair qu'INDIKA est un titre fortement axé sur l'histoire, un titre où la narration et le décor sont les pierres angulaires de toute la production. Sommes-nous donc confrontés au simulateur de marche classique où le gameplay n'est qu'un simple moyen de raconter une histoire ? Non, dans ce cas les choses ne se passent pas exactement comme ça, INDIKA est plus complexe, plus profond qu'un simulateur de marche, pas à pas le titre d'Odd Meter se transforme, devient quelque chose et revient à autre chose. Peut-être qu'en vérité, INDIKA est une histoire interactive , un titre qui utilise de nombreux mécanismes, de nombreux genres et sous-genres pour raconter une histoire, faire réfléchir les gens, forcer le joueur à se poser des questions, des questions qui parfois n'ont même pas de réponses. et que d'autres fois, cependant, ils en ont plus d'un. Ok mais alors, qu'est-ce qu'on fait en INDIKA ? Eh bien, tout d'abord dans INDIKA, nous devons vivre la vie de notre protagoniste, la suivre dans ses tourbillons mentaux et dans ses tâches quotidiennes, tâches qui s'avèrent souvent être des fins en elles-mêmes, mécaniques et sans résultats concrets, autres que celui de faire en sorte que notre jeune fille collecte de l'expérience nonne, des points d'expérience qui débloquent un arbre de compétences qui sert à collecter encore plus d'expérience et ainsi de suite, ad libitum. Dans INDIKA vous pouvez augmenter votre score comme dans n'importe quelle arcade qui a peuplé les salles d'arcade des années 90, mais tous ces points collectés, toute cette expérience acquise n'a pas de réelle contrepartie dans le gameplay : Vous avez bien lu, toute l'expérience que vous avez accumulée ne sert à rien, si ce n'est à acquérir une véritable expérience de jeu.Dans INDIKA, vous devrez résoudre des énigmes environnementales, prendre des décisions, vivre les vicissitudes du protagoniste, faire face à des dialogues, mais ce n'est pas tout, ce qui semble être un jeu avec des traits fortement réalistes se transforme soudainement en une arcade de pixel art, souvent comme ça, sans crier gare. Ne vous inquiétez pas, les développeurs ne sont pas devenus fous et INDIKA n'est pas un titre qui fait du trash et de l'absurde son point fort : au fur et à mesure que vous avancerez dans l'aventure, vous trouverez une connotation claire à chaque élément du gameplay et ces « aperçus » prendront tout leur sens. Vous ne trouverez pas de véritables scènes d'action dans ce titre, mais vous ne devriez pas vous attendre à des moments où la vigilance est de mise. Du point de vue du gameplay également, INDIKA se présente comme un titre vraiment unique, profond et varié sur le marché. Difficile de ne pas être impressionné par le dispositif artistique d'INDIKA. Les garçons d'Odd Meter ont su esquisser, peindre et situer leur histoire dans un monde unique, original, étroitement lié au nôtre mais (en même temps) lointain et distant. Les choix stylistiques de la production dénotent une conscience peu commune de vouloir critiquer plus ou moins ouvertement notre monde, notre façon de voir les choses, notre manière d'interpréter la religion et au-delà. Il va sans dire que nous avons tout apprécié dans le style graphique, des personnages aux décors en passant par les symboles qui apparaissent et reviennent dans le monde du jeu.D'un point de vue technique, INDIKA aurait pu être un peu mieux optimisé. Même si nous n'avons pas trouvé de bugs particulièrement problématiques, le moteur du jeu n'est pas vraiment "léger". Inutile d'essayer de le faire tourner sur le Steam Deck sans faire de gros compromis d'un point de vue esthétique. Et encore dans ce cas, le frame rate n'aura jamais dépassé 30 fps (généralement il navigait entre 20 et 30 fps donnant une expérience qui n'était pas exactement exaltante). Le secteur audio de la production est cependant excellent, notre conseil est d'utiliser une paire d'écouteurs pour s'immerger pleinement dans l'ambiance de la production. Le doublage est excellent et les effets sonores sont d'un grand effet et d'un grand impact. Dans l'ensemble, même si les graphismes d' Indika ne sont peut-être pas révolutionnaires en termes de prouesses techniques, ils servent efficacement le récit et les ambitions du jeu. Le jeu plongera les joueurs dans un monde obsédant et stimulant rempli de mystère et de symbolisme.INDIKA est un titre unique, un jeu que vous n'oublierez pas une fois joué. Les mérites d'INDIKA sont nombreux : on part du contexte narratif profond et mature, pour passer aux décors bien soignés et crédibles dans leur contexte pour arriver à un gameplay complètement au service du récit mais qui trouve toujours sa raison d'être.