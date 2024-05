Space Mercenary Defense Force

Développé par Tom Paradise en conjonction avec Eastasiasoft, Space Mercenary Defence Force est un clone évient de Vampire Survivors. La plus grande différence est que ce jeu de tir automatique se déroule dans l'espace et que vous vous défendez contre des extraterrestres plutôt que contre des goules. En commençant comme un vaisseau spatial lent avec un tireur de pois, le joueur a accès à de nouvelles armes et à des améliorations au fur et à mesure que l'or, obtenu auprès des ennemis tombés au combat, est collecté. Les mêmes règles et gameplay qui s’appliquent à Vampire Survivors sont presque identiques ici. Une différence, bien que mineure, est que le joueur peut attribuer l'emplacement de nouvelles armes à l'un des emplacements disponibles sur n'importe quel navire déverrouillé, ajoutant ainsi une couche stratégique supplémentaire au combat. Au fil du temps, de nouveaux navires peuvent être achetés, chacun avec des forces et des faiblesses ainsi que des emplacements d'armes disponibles. Toutes les trente secondes environ, le joueur collectera probablement de l'or pour débloquer la prochaine mise à niveau, ce qui rend le jeu amusant et addictif. Les améliorations constantes sont une récompense intéressante pour la défense de votre planète natale. Vous aurez également besoin de toute la puissance de feu possible à mesure que les essaims d’ennemis grandissent en force et en nombre à mesure que vous le faites. Il n’y a jamais un moment pour se détendre et survivre à la limite de temps est un défi, amusant et satisfaisant.Contrairement aux autres jeux de tir automatiques, le joueur rencontrera occasionnellement un combat de boss dans lequel l'écran cesse de défiler jusqu'à ce que le boss soit vaincu. Vaincre ces méchants récompense également le joueur avec plus d'améliorations et peut être une bouffée d'air frais, car se concentrer sur la lutte contre un ennemi plus gros au lieu d'essayer de survivre et de contrôler une foule d'ennemis sont deux expériences différentes. Le plus gros reproche concerne la conception visuelle. Même si certains extraterrestres ont l'air bon marché, comme les calamars, la planète trop grande et inutile en arrière-plan est distrayante et ennuyeuse. Au lieu de se battre sur un fond noir et étoilé, le joueur doit composer avec les couleurs de cette grande sphère qui rend difficile la distinction de certains ennemis et de leurs balles. Il est trop designé et rend le défi plus difficile qu'il ne devrait l'être. Au final, Space Mercenary Defence Force est un autre titr bon marché qui intègre beaucoup de contenu à débloquer, ce qui prendra facilement plusieurs heures à travailler. Il y a beaucoup de contenu de qualité ici et c'est l'un des meilleurs autoclones récemment publiés.Space Mercenary Defense Force est un autre jeu de tir automatique tente de capitaliser sur le succès de Vampire Survivors, mais atteint un résultat suffisamment réussi pour être recommandé, surtout compte tenu du prix.