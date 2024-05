Stylistiquement, Monument est plus proche des jeux de tir amateurs un peu négligés mais généralement passables de la fin des années 2000 (même si en fait sa version actuelle est sortie sur Unity début 2020). Et ce n'est pas mal du tout même si les joueurs qui s'attendaient à ce qu'il soit similaire à Quake ou Duke Nukem 3D ne seront pas satisfaits - il semble que, malgré la publicité, l'auteur de Monument ne cherchait pas vraiment à obtenir un tel résultat. Hormis le pistolet de téléportation (qui semble s'inspirer du "translocator" d'Unreal Tournament), les principaux anachronismes de Monument sont des groupes d'ennemis qui surgissent des airs et "courent" rapidement vers le joueur pendant une attaque rapprochée, ainsi que des ennemis qui réapparaissent sans arrêt dans des zones déjà visitées et une quantité excessive de cartouches et des trousses de premiers secours disséminées sur la carte. Tous ces signes sont plus typiques du genre du « Trash shooter » (dans le bon sens du terme), qui a pris forme dans la première moitié des années 2000. Les graphismes colorés avec de nombreuses surfaces arrondies (qui rappellent davantage l'époque de Serious Sam 2 que l'époque du Quake classique) renforcent également l'atmosphère d'un « shooter des années 2000 ». L'architecture des niveaux rappelle vraiment les jeux de tir classe B des années 90 : les cartes ne sont pas trop grandes, les labyrinthes de couloirs et de pièces ne sont pas trop déroutants (et l'auteur a clairement essayé de rendre lesdits couloirs différents les uns des autres ), les portes et clés multicolores obligatoires sont également sur place. Il n'y a pas d'épisodes où un joueur expérimenté risque de rester coincé pendant longtemps. Il y a un autre problème de style, Monument manque de grandes arènes avec de nombreuses foules de monstres qui ne cessent de tomber et de tomber sur le joueur. Et cela, du coup, correspond aux canons du milieu des années 90 - les niveaux avec des espaces résolument grands avant l'ère de Quake III et Unreal / Unreal Tournament n'étaient pas du tout trouvés dans les FPS (encore une fois, pour des raisons techniques) - mais dans Monument il est mélangé à de « petits « groupes » de monstres qui, à des niveaux de difficulté faciles, volent immédiatement en morceaux, et à des niveaux moyens et difficiles, ils vous obligent à parcourir la carte en utilisant le bouton « retour ».Ce mélange d'approches et de styles différents a aussi sa niche - les « shooters indépendants des années 2000 » souvent développé par un programmeur solitaire. Ici c'est Krasnodar Andrey Ivashentsev (également connu sous le nom de dragz) qui a même refait le jeu deux fois (en 2015 et 2020). La version console se base sur la plus récent et ressemble à une collection des techniques de conception de jeux les moins frustrantes de jeux de tir à l'ancienne de différentes années, autour desquelles sont construites des cartes locales. Le premier niveau présente au joueur des labyrinthes simples et la mécanique des "clés et portes", les deuxième et troisième compliquent et élargissent progressivement ces labyrinthes ainsi que la liste et le nombre d'ennemis à l'écran (plus, au troisième, un objet apparaît une fois par jeu qui donne "l'immortalité" avec un changement temporaire de la palette de couleurs de l'écran comme dans Doom), le quatrième est dédié au déplacement à l'aide d'un "lanceur de portail", et le cinquième n'est qu'une "viande" typique d'arène avec un boss géant et des serviteurs apparaissant régulièrement. Au total, le jeu comporte cinq niveaux, six types d'ennemis, cinq types d'armes sans recul ni propagation de balles (plus un « lanceur de portail » comme dans Unreal Tournament) ; Il n'y a pas de « poings » ni de pistolet le plus faible avec des munitions infinies, donc le joueur pourrait potentiellement manquer de toutes les munitions sur toutes les armes, mais dans la pratique, cela n'arrive pas grâce aux « chargeurs » mentionnés et aux munitions généreusement dispersées sur les cartes. Monument peut être complété en une quarantaine de minutes, mais il offre une rejouabilité. Juste au cas où, comme c'était l'habitude il y a vingt ans il existe même des codes de triche qui peuvent être saisis.Monument rappelle les jeux indépendants grossiers mais réalisés avec amour de la fin des années 2000. Il a peu de points communs avec les shooters des années 90, mais ce n’est pas une mauvaise chose.