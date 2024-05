Sweetest Monster est déjà le quatrième représentant de l'œuvre d'Ebi Hime. Et assez inhabituel. Assaisonné de vulgarité, de harcèlement et d'autres joies similaires. Dans le même temps, une approche légèrement non standard et atypique a été utilisée pour le genre fanservice. Le fait est que dans cette œuvre, c'est le personnage féminin qui est la source du harcèlement et le propriétaire de la situation. Il est très difficile de parler de Sweetest Monster sans entrer dans le territoire des spoilers, mais nous allons quand même essayer. Donc Sweetest Monster est l'histoire d'un homme nommé Robin. Robin est marié depuis longtemps, il a une fille, il travaille comme professeur de musique dans une école primaire et enseigne en même temps des cours de piano au choix. Comme cela arrive souvent, le mariage est devenu une routine, la femme harcèle périodiquement, avec ou sans raison, la fille ne lui parle pas, en général il n'y a plus de joie. Et dans tout ce contexte, Robin rencontre une fille nommée Bell . Oui, pas seulement une fille... mais une certaine qui, selon ses propres mots, est une sorte d'esprit mystique... et c'est ainsi que l'intrigue commence réellement. La fille commence à s'en prendre à Robin de diverses manières, et elle continue progressivement à le faire. Et à première vue, tout cela ressemble à un roman typique de fanservice. Mais alors, de nulle part, une fin typique d’Ebi Himev apparaît ! Avec un virage total à 180 degrés, et en même temps trouver un sens à toute la honte qui l’a précédé.Il y a beaucoup de fan service dans le roman... vous devez donc avoir 16 ans et plus. Tout comme les personnages du roman... selon Ebi. Le roman raconte très bien la vie quotidienne, les dialogues avec sa femme et les pensées intérieures du personnage principal. Les personnages sont assez familiers à Ebi, sauf que Bell représente un nouveau type de succube puissante et mystérieuse ou quelque chose comme ça. La musique est passable, mais pas particulièrement remarquable. Mais l'art est une surprise, étonnamment old-school et inhabituel pour Ebi. Lorsque nous avons ouvert le jeu pour la première fois, nous pensions que c’était l’une des premières œuvres de l’auteur. C'est probablement tout ce que l'on peut dire sans entrer dans le territoire des spoilers. Nous voudrions quand même dire que la fin du visual novel est très audacieuse. Ebi Hime marche simplement sur le tranchant d'un couteau, créant ainsi un terrible inconfort et un arrière-goût étrange après la lecture. A noter que le jeu est localisé en français et que la version console a été légèrement censuré depuis la mouture PC.Il est difficile de dire qu'il y a beaucoup de profondeur dans cette aventure sur un homme d'âge moyen résigné qui se plaint, qui ne résout pas son problème ni ne tente de changer. Cependant, la fin inattendue à la fin est une très bonne expérience, et il est difficile pour les gens de lui donner une mauvaise critique.