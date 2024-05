Ruff Ghanor est un deckbuilder avec des éléments roguelite développé par DX Gameworks , où chaque carte collectée représente une action cruciale dans le voyage du protagoniste. Il s'agit d'un jeu qui consiste à construire un deck parfait, à planifier vos mouvements et à créer de puissantes synergies au fur et à mesure. Ce jeu a réussi à adapter l'œuvre « The Legend of Ruff Ghanor: The Goat-Boy » , écrite par Leonel Caldela, d'une manière stimulante et agréable. L'histoire est très simple, en bref, elle raconte l'histoire d'un garçon sauvage trouvé par les moines du monastère de San Arnaldo, qui l'ont élevé et formé pour devenir clerc. Dans ce monde, l’arrivée d’un dévoreur de planète a menacé de détruire l’humanité. Cependant, un puissant dragon appelé Zamir est intervenu, vainquant le maléfique Dévoreur. Mais par la suite, Zamir s'est imposé comme le tyran du monde qu'il venait de sauver, devenant ainsi une nouvelle menace pour ses habitants. Pas encore prêts à se rendre, les moines entraînèrent alors Ruff à le combattre. Comme mentionné précédemment, ce titre est un deckbuilder avec des éléments roguelite , comme Slay the Spire ou Inscryption, et s'inspirant d'un roman fantastique, il présente également différents types de rencontres au sein du jeu, des batailles intenses aux moments d'exploration et aux récits qui donner vie aux événements cruciaux du livre. Ruff, au cours de la campagne, rassemblera plusieurs alliés fidèles, chacun avec son propre deck spécial, portant ainsi la dynamique de combat à un tout autre niveau.Les développeurs ont réussi à très bien travailler sur le gameplay, en équilibrant les styles des cartes disponibles et les constructions que vous pouvez construire pour le protagoniste. Ruff Ghanor est loin d'être un jeu facile, même s'il parvient néanmoins à être accessible et amusant, offrant également diverses options de combat offertes par les différents types de cartes. Les règles sont simples : avec une main initiale de cinq cartes et trois Points d'Action par tour, vous serez prêt à partir à la recherche du Dragon Zamir. Les points d'action dont vous disposez seront dépensés en fonction de la carte que vous souhaitez utiliser . En effet, chaque carte a un Coût d'Action et un type , facilement identifiables grâce à leurs couleurs (Attaque est rouge, Contrôle est jaune et Prière est bleue). De plus, vous disposerez également d'une petite zone de texte qui indique précisément l'effet de la carte. Enfin, l'interface de jeu vous donnera également diverses informations utiles qui vous aideront à prédire les jeux de vos adversaires , afin de mieux planifier vos mouvements. En plus des cartes, vous aurez également à votre disposition jusqu'à trois Miracles, qui fonctionnent exactement comme les capacités du jeune clerc. Vous pouvez les utiliser lorsque vous parvenez à accumuler suffisamment de points de foi.Le récit est divisé en trois types de rencontres : narrative, exploratoire et combat. Votre choix alternera donc entre le développement de l'intrigue et la dynamique entre les personnages, dans le but de favoriser le développement de votre configuration et l'évolution de votre deck ou personnage. Chaque décision ouvre donc des chemins variés qui pourraient conduire à des affrontements, des plus simples aux plus complexes, nécessitant une attention et une stratégie constantes. L'arbre de progression est également non linéaire , ce qui rend le jeu plus dynamique, étant donné qu'il se façonnera en fonction de vos choix et de vos résultats. Grâce à ces décisions, vous obtiendrez des récompenses qui faciliteront votre aventure : plus d'Arcanium (monnaie du jeu), de nouvelles cartes, des améliorations pour certaines cartes, de nouvelles reliques ou encore la possibilité de supprimer ou de doubler certaines cartes déjà présentes dans votre deck. Enfin, pour être plus accessible et faciliter la progression, les développeurs ont choisi de conserver tout l'Arcanium obtenu à chaque "run", et ensuite en l'amenant à la Forge de l'Enfer il sera possible de créer et d'obtenir de nouvelles cartes à ajouter au pont de départ. La dernière note positive, mais non la moindre, concerne le secteur artistique. La bande-son est excellente et bien construite , créant l'immersion nécessaire pour un jeu qui offre du danger dans n'importe quel choix, qu'il s'agisse d'un simple voyage vers une tour abandonnée ou simplement d'affronter un loup furieux. En ce qui concerne les graphismes, cependant, ils sont raffinés et détaillés , avec un style artistique qui se distingue par son design coloré et vivant, qui mélange de manière optimale le réalisme avec les coups de pinceau de couleur. Les personnages et les environnements sont soigneusement conçus, pour plonger encore plus le joueur dans un monde fantastique riche et engageant.Pour ceux qui auraient du mal à terminer le jeu, il y a un combo infini qui permet d'avancer beaucoup plus facilement. Le combo fonctionne grâce à la synergie de 3 cartes : Combo Finish, Second Chance et Evoke Divinity. En plus de ces cartes, assurez-vous d'avoir au moins 3950 Arcanium , qui serviront à modifier le deck lors de la première rencontre narrative disponible. En récompense pour avoir terminé la première rencontre narrative, essayez d'obtenir gratuitement le bonus qui double les cartes et doublez la carte Combo Finish, afin de pouvoir sauvegarder Arcanium, même si cela signifie renoncer à certains HP. Après avoir divisé la carte, retirez toutes les cartes supplémentaires de votre deck (vous ne devez laisser que les cartes mentionnées ci-dessus), divisez également Second Chance et Evoke Divinity et améliorez les 2 seules cartes d'attaque. Votre deck devrait maintenant ressembler à ceci : 2x Combo Finish (amélioré), 3x Second Chance et 2x Evoke Divinity. La stratégie de combo est très simple, au début du tour si vous avez tiré des finitions de combo, utilisez-les toutes pour maximiser les dégâts, puis utilisez Evoke Divinity pour piocher d'autres cartes et Second Chance pour piocher d'autres cartes et ainsi de suite, en continuant à piocher. ayez toujours des cartes d'attaque disponibles pour dévaster vos adversaires. Combo Finish fonctionne très simplement, chaque fois que vous utilisez des cartes Attaque, vous augmenterez les dégâts que vous infligez la prochaine fois que vous les utiliserez ce tour. Cependant, comme pour Evoke Divinity, il est important de l'utiliser contre des créatures ayant le statut Furtif, étant donné qu'elles ajoutent généralement des cartes nuisibles au deck. Ainsi, grâce aux tirages supplémentaires que cette carte vous garantit au tour suivant, vous n'interromprez pas le combo et vous n'aurez pas non plus à jouer deux tours supplémentaires pour vaincre un adversaire. Second Chance, par contre, vous devrez l'utiliser pour défausser votre main et piocher 3 cartes alors que les 2 Evoke Divinities auront déjà été utilisées (c'est parce qu'Evoke Divinity a le trait "Consume" donc lorsqu'elle est utilisée elle ne peut pas être mélangés dans la pioche depuis la pile de défausse) . Enfin, vous devez faire attention à ne jamais avoir trois Finish Combos en main, de cette façon, à chaque fois que vous utiliserez Second Chance, vous ne risquerez pas de piocher trois cartes Attaque, qui briseraient malheureusement votre combo.Ruff Ghanor nous a agréablement surpris. C'est un excellent constructeur de deck, ainsi qu'un roguelite amusant, extrêmement enrichissant et stimulant. Qu'il s'agisse du facteur de rejouabilité, de la stratégie offerte par le genre deckbuilder ou du défi équilibré d'un bon roguelite, le travail de DX Gameworks a fait de ce jeu un incontournable pour les fans du genre. Si vous êtes curieux, il ne vous reste plus qu'à choisir les meilleures cartes et vous lancer dans la bataille !