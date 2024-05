Les bases pour apprécier immédiatement S.O.L Search of Light sont vraiment là. Le décor est un monde steampunk underground, dans lequel le joueur incarnera un personnage mystérieux simplement appelé « The Foreigner ». Même sans savoir pourquoi, certains êtres humains se sont retrouvés vivant dans les entrailles de la terre, pourtant désireux de retourner à la surface. Parmi eux, nous avons notre héros, qui fera tout son possible pour récupérer des ressources et vaincre les ennemis. Tout cela, aidé par une série de robots et de machines domestiques qui peuvent être créés. Tout est structuré avec la formule typique des jeux roguelike : l'aventure continuera tant que nous parviendrons à rester en vie, mais une éventuelle défaite nous obligera à tout recommencer . Bien sûr, il sera possible de débloquer une série de compétences et d'améliorations (donc plus orientées vers une formule roguelite), mais tout ce que nous aurons fait dans notre base sera perdu. Comme mentionné, en fait, S.O.L Search of Light inclut également des éléments classiques de tower defense dans l'équation : nous devrons protéger notre « maison » des attaques nocturnes, tandis que nous renforcerons également ses éléments. Sur le papier, tout serait fantastique, un véritable paradis pour ceux qui aiment la stratégie mais ne craignent pas un peu d'action. En pratique, cependant, S.O.L Search of Light ne parvient tout simplement pas à divertir ou à impliquer le joueur. L'intrigue n'est que sommaire, elle ne peut donc pas être une raison pour continuer à s'aventurer dans les portails, passages par lesquels nous accéderons aux différents niveaux. Les missions elles-mêmes sont très monotones et répétitives, sans compter que le travail de Trigger the Monster, malgré la bonne volonté, est en proie à divers problèmes qui rendent les défis frustrants. Comme mentionné, l'objectif principal de The Foreigner est de s'aventurer dans les portails et d'obtenir des ressources pour améliorer la base. Une fois à l'intérieur, vous vous retrouverez face à une série de carrefours qui mèneront à différentes épreuves : allant du combat aux énigmes, jusqu'aux niveaux mélangeant plusieurs éléments. L'absence de toute explication rend tout flou, mais ce n'est qu'en entrant dans les mondes que l'on remarque les lacunes de S.O.L. Search of Light.Les mondes, dans lesquels nous nous déplacerons uniquement en deux dimensions, sont plats et répétitifs : le nom « steampunk » ne suffit pas à justifier la surabondance de roches identiques à briser et d'ennemis étranges qui émettent des auras élémentaires. Les énigmes et les combats sont assez frustrants, pour deux raisons bien distinctes. Des défis logiques sont généralement nécessaires pour empiler correctement trois ou quatre éléments. Ceux-ci se répéteront avec fatigue, n’apportant aucune réelle variété au joueur et conduisant rapidement à l’ennui. Les combats, en revanche, souffrent de hitbox terribles et d'un boisé général, ce qui rend le tout tantôt comique, tantôt irritant. Mourir sans comprendre exactement comment est déjà frustrant, encore moins dans un jeu où cela implique de perdre tout progrès. Même les éléments de tower defense, bien que plus réussis que ceux du roguelike, ne parviennent pas à rendre le tout plus digeste, étant donné que très souvent, il sera plus facile d'affronter les monstres de première main, plutôt que d'attendre que nos tours s'en occupent. Cela ne veut pas dire que ceux qui souhaitent consacrer plusieurs heures à la gestion stratégique de leur base pourront obtenir une satisfaction raisonnable , même en tenant compte du fait que les jeux non hybrides, comme l'excellent Endless Dungeon , accomplissent bien mieux cette tâche. Le secteur technique est correct, avec des graphismes qui pourraient pousser beaucoup plus vers le style steampunk mais qui, comme mentionné, se limite à proposer des paysages souterrains stériles et à faible impact. Les effets de lumière sont limités et mettent souvent en valeur les aspérités du titre. La bande-son est également feutrée, se laissant écouter mais ne laissant absolument rien aux joueurs. Une longévité potentiellement infinie, selon la tradition des roguelike, même si le risque est que beaucoup abandonnent assez rapidement l'aventure de The Foreigner.S.O.L Search of Light est un jeu qui veut donner au joueur tout ce qu'il veut, mais ce faisant, il crée beaucoup de confusion. Les éléments typiques des roguelikes et des tower defense ne sont pas bien mélangés, accompagnés d'un secteur technique qui n'est pas à la hauteur de la génération actuelle de consoles. A cela il faut ajouter des énigmes tout sauf captivantes et des affrontements avec des ennemis aux hitbox improbables. S.O.L Search of Light aimerait trouver la lumière, mais pour le moment nous ne voyons que des ombres.