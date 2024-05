ESET inclus dans le rapport Mobile Threat Defense Solutions Landscape de Forrester

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

L'importance de la protection contre les maliciels mobiles est soulignée dans le rapport MTD Solutions Landscape de Forrester1 : «Les appareils mobiles sont tout aussi vulnérables aux attaques que les terminaux traditionnels tels que les ordinateurs portables et les serveurs, que ce soit par le biais d'applis malveillantes, de vulnérabilités du système d'exploitation (OS), de phishing par des applis de messagerie propres aux appareils mobiles ou des attaques basées Web ». Le rapport souligne aussi les capacités complètes des solutions MTD conçues pour protéger les appareils mobiles avec un niveau de rigueur généralement réservé aux entreprises.Cette inclusion intervient peu après le lancement du module ESET Mobile Threat Defense, qui témoigne de l'engagement de l’entreprise à faire progresser la sécurité mobile. Ce module s'intègre parfaitement à la plate-forme ESET PROTECT, garantit une couverture complète du vecteur d'attaque de la flotte mobile avec un niveau de un-pour-un par rapport aux terminaux, et est inclus dans tous les abonnements cloud débutant avec ESET PROTECT Advanced et sans augmentation de prix. Cette intégration garantit une gestion unifiée de la sécurité et élimine le besoin de jongler avec plusieurs consoles ou plates-formes.«Cette reconnaissance par le rapport MTD Solutions Landscape de Forrester, souligne la nécessité d'une défense robuste contre les menaces mobiles dans l'écosystème de sécurité actuel », a déclaré Jakub Debski, directeur produits chez ESET. «Le télétravail élargissant la portée des réseaux d'entreprise, les appareils mobiles sont devenus des cibles privilégiées pour les attaquants. Notre module Mobile Threat Defense répond aux menaces traditionnelles et s'adapte aux caractéristiques et aux défis uniques des plates-formes mobiles, avec une solution complète et conforme aux besoins changeants du marché. »Le rapport reprend trois cas de base et cinq cas d'utilisation étendues qui mettent en valeur les domaines d'intervention critiques pour les organisations cherchant à renforcer leur sécurité mobile. La prise en charge du télétravail, les politiques BYD (utilisation d’un appareil personnel) et la sécurité des applis mobiles identifiées comme les utilisations majeures sont les principales attentes des acheteurs. Les analystes ont aussi noté des cas d'utilisation tels que la conformité, la sécurité des sous-traitants, la protection des dirigeants et la sécurité des terminaux Zero Trust. Même si toutes les solutions MTD ne couvrent pas ces domaines étendus, elles représentent les intérêts croissants des acheteurs en parallèle aux fonctionnalités de base. ESET a déclaré les cas d'utilisation étendus de l'assurance conformité, de la protection des dirigeants et de travailleurs spécifiques comme les principaux cas d'utilisation invoqués par ses clients.Pour plus d'informations sur ESET et son module ESET Mobile Threat Defense, consultez https://www.eset.com/int/business/solutions/mobile-threat-defense/ Le rapport complet est disponible pour les clients Forrester avec un abonnement valide ou à l'achat https://www.forrester.com/report/the-mobile-threat-defense-solutions-landscape-q1-2024/RES180672?ref_search=0_1713878458785. 1 Forrester : Mobile Threat Defense Solutions Landscape Q1 2024. Paddy Harrington and team, March 18, 2024.A propos d’ESETESET® offre une sécurité numérique de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les cyber-menaces connues et émergentes, en sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les individus. Qu’il s’agisse de protection des terminaux, du cloud ou des mobiles, nos solutions et services basés sur l’IA et axés sur le cloud sont très efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur.Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et le fonctionnement des entreprises sans interruption.Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d’une recherche de classe mondiale et d’une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu’un un solide réseau mondial de partenaires. Pour plus d'informations, visitez www.eset.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, and X.