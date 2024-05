Red Hat OpenShift AI étend la flexibilité de l'IA au cloud hybride

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Red Hat, leader des solutions open source, lance de nouvelles mises à jour de Red Hat OpenShift AI, une plateforme ouverte pour l'IA et le ML construite sur Red Hat OpenShift. La solution permet aux entreprises de développer et de déployer des applications d'IA à grande échelle dans le cloud hybride. L'annonce souligne la vision de Red Hat en matière d'IA, dans laquelle les clients ont le libre choix, du matériel aux services, en passant par les outils, tels que Jupyter et PyTorch. Les dernières mises à jour de la plateforme OpenShift, open source et flexible, permettent aux entreprises d'innover plus rapidement, d'être plus productives et d'intégrer des modèles d'IA génératifs et prédictifs dans leurs opérations quotidiennes.Les entreprises se heurtent souvent à des difficultés lorsqu'elles mettent en production des modèles d'IA. Il faut prendre en compte les coûts élevés du matériel, les inquiétudes concernant la confidentialité des données et le manque de confiance lors du partage des données avec les modèles SaaS. La GenAI évolue à la vitesse de l'éclair, et de nombreuses organisations s'efforcent de mettre en place une plateforme d'IA fiable pouvant fonctionner sur site ou dans le nuage. Selon IDC, de nombreuses entreprises devront moderniser leurs environnements d'applications et de données existants pour utiliser l'IA avec succès. Pour Red Hat, les plateformes d'IA doivent offrir la flexibilité nécessaire pour évoluer avec les entreprises.La stratégie AI de Red Hat offre une flexibilité dans le cloud hybride, permet aux entreprises d'améliorer leurs modèles avec des données clients et offre la liberté de choix des accélérateurs matériels et logiciels. Red Hat OpenShift AI s'appuie sur les dernières innovations en matière d'IA/ML et prend en charge un écosystème complet de partenaires en matière d'IA.Les fonctionnalités de la dernière version de Red Hat OpenShift AI (version 2.9) sont notamment les suivantes :- Exploitation de modèles en périphérie, déploiement de modèles d'IA sur des sites distants.- Amélioration du fonctionnement des modèles avec la possibilité d'utiliser plusieurs modèles de serveurs pour l'IA prédictive et la GenAI.- Charges de travail distribuées avec Ray, un cadre pour accélérer les charges de travail d'IA.- Amélioration du développement des modèles grâce aux espaces de travail et aux images du plan de travail- Surveillance des modèles à l'aide de visualisations, meilleure visibilité de l'exécution des modèles d'IA- Nouveaux profils d'accélérateurs pour définir différents types d'accélérateurs matériels pour des charges de travail spécifiques.Depuis 30 ans, l'open source est le moteur de l'innovation. Red Hat a également joué son rôle, avec RHEL dans les années 2000, puis Red Hat OpenShift pour les conteneurs et Kubernetes. Aujourd'hui, Red Hat continue avec l'IA/ML dans le cloud hybride. Les projets d'IA peuvent être exécutés là où les données résident réellement. Red Hat s'intéresse à la souveraineté des données, à la conformité et à l'intégrité opérationnelle. La cohérence des plateformes de Red Hat dans tous les environnements est cruciale pour l'innovation en matière d'IA.