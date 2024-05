Red Hat lance Red Hat Enterprise Linux AI

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Red Hat, Inc, leader dans le domaine de l'open source, a lancé aujourd'hui RHEL AI, une plateforme qui permet aux utilisateurs de développer, tester et déployer facilement des modèles d'IA générative. RHEL AI est basé sur la famille open source Granite-LLM d'IBM Research, les outils d'alignement d'InstructLab et la communauté derrière le projet InstructLab. La solution est proposée sous forme d'image RHEL pour les serveurs individuels à travers le cloud hybride et est incluse dans OpenShift AI, la plateforme MLOps de Red Hat.Le lancement de ChatGPT a accéléré la GenAI. Aujourd'hui, les entreprises créent des applications d'IA à part entière. Un écosystème croissant de modèles ouverts a permis à l'innovation dans le domaine de l'IA de progresser très rapidement, les clients ayant désormais le choix entre d'innombrables solutions.Lorsqu'il s'agit de projets d'IA, les entreprises ont tout intérêt à envisager, entre autres, l'acquisition d'une infrastructure d'IA, l'alignement des modèles d'IA sur les besoins de l'entreprise et l'intégration avec les applications de l'entreprise. Pour continuer à stimuler l'innovation en matière d'IA, les entreprises doivent mieux contrôler les coûts et nommer les bonnes personnes responsables. Avec les outils d'alignement d'InstructLab, les solutions Granite et RHEL AI, Red Hat vise à apporter les avantages de l'open source à la GenAI pour relever ces défis.IBM Research a développé la technique LAB (Large-scale Alignment for chatBots), une approche visant à rendre le développement de modèles d'IA plus ouvert et accessible en éliminant les annotations humaines coûteuses et les modèles propriétaires. Grâce au succès de la méthode LAB dans l'amélioration des performances des modèles, Red Hat et IBM ont décidé de lancer InstructLab, une communauté open source construite autour de la méthode LAB et du modèle open source Granite d'IBM. Le projet InstructLab vise à rendre le développement LLM aux développeurs en simplifiant les projets LLM comme n'importe quel autre projet open source.S'appuyant sur l'approche ouverte de l'innovation en matière d'IA, RHEL AI ajoute une version professionnelle du projet InstructLab - avec le langage et les modèles Granite - à la principale plateforme Linux d'entreprise. Le déploiement de projets dans le cloud hybride devient ainsi encore plus facile. RHEL AI devient ainsi la base pour apporter les modèles GenAI open source aux entreprises.Les fonctionnalités de RHEL AI comprennent entre autres :- Des modèles de code et de langage Granite open source sous licence- Une distribution prise en charge et à vie d'InstructLab- Instances d'exécution de modèle optimisées et amorçables, y compris Pytorch et accélérateurs pour NVIDIA, Intel et AMD- L'assistance commerciale et le cycle de vie complets de Red HatLes projets RHEL AI pourront facilement être mis à l'échelle grâce à Red Hat OpenShift AI. OpenShift AI inclura RHEL AI. Les entreprises pourront utiliser OpenShift Kubernetes pour former des modèles d'IA à grande échelle. Les fonctionnalités MLOps d'OpenShift AI permettront de gérer le cycle de vie du modèle. OpenShift AI et RHEL AI seront également co-inclus dans IBM watsonx pour des fonctionnalités supplémentaires pour le développement de l'IA d'entreprise et la gestion des données.Depuis 30 ans, l'open source est le moteur de l'innovation. Red Hat a également joué son rôle, avec RHEL dans les années 2000, puis Red Hat OpenShift pour les conteneurs et Kubernetes. Aujourd'hui, Red Hat continue avec l'IA/ML dans le cloud hybride. Les projets d'IA peuvent être exécutés là où les données résident réellement. Red Hat veille à la souveraineté des données, à la conformité et à l'intégrité opérationnelle. La cohérence des plateformes Red Hat dans tous les environnements est cruciale pour l'innovation en matière d'IA. RHEL AI et la communauté InstructLab veulent contribuer à l'expérimentation de l'IA en fournissant les bons outils, données et concepts.RHEL AI est disponible en aperçu pour les développeurs.