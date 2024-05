Richman est une série de jeux vidéo qui nous vient de Taïwan. Développé par CMGE et converti sur consoles par Eastasiasoft, Richman 11 est le premier épisode à voir le jour sur consoles en Europe - c'était déjà le cas sur Switch depuis 2022 - et aura même droit à une version physique en juin prochain sous l'égide de Funbox Media. Comme son nom le suggère, Richman 11 est la onzième version d'un jeu né en 1989 et qui s'inscrit parfaitement dans la catégorie des jeux de société/casual game, essentiellement consacrés au multijoueur et orphelins de toute intrigue ou récit. Comme Mario Party, le titre présente un casting varié de personnages, certains avec un net froncement de sourcils "maléfique", qui n'est cependant impliqué dans aucun récit particulier. Il y a pourtant une introduction avec le moteur de jeu 3D et aussi un doublage à écouter au fur et à mesure des parties, même si les phrases sont très peu nombreuses et se répètent à l'infini. L'absence de décor narratif et le peu de renommée de cette saga en Europe, pratiquement inconnue du plus grand nombre, rendent le titre particulièrement anonyme et les personnages manquent de la profondeur et de l'attrait nécessaires. Ce dernier n'est présent que sous une forme esthétique, un élément unique qui parvient à faire ressortir les différents personnages et à les rendre, à leur manière, particuliers (chacun d'eux dispose également de son propre moyen de transport qui lui permet de se déplacer facilement sur le carrés), malgré les innombrables clichés présents.Richman 11 est essentiellement du Monopoly avec une touche de Mario Party. Le titre est divisé en deux modes, parmi lesquels le classique se démarque inévitablement , ainsi que le principal. Chaque partie voit quatre joueurs s'affronter dans une ruée vers l'or qui verra triompher le joueur le plus riche ainsi que le seul qui parviendra à éviter la faillite. Vous avez le choix entre seize personnages et plusieurs plateaux de jeu , certains tirés des éditions précédentes du titre. L'œuvre peut être jouée à la fois en solo, en défiant différents robots, et contre d'autres joueurs, en ligne et localement. Il va sans dire que, compte tenu de la nature du titre, y jouer en solo rend l'expérience globale terne, redondante et monotone après le deuxième match. Jouer en compagnie est une tout autre affaire, grâce à l’imprévisibilité intrinsèque du titre lui-même. Chaque plateau de jeu possède un chemin constitué de cases et chaque case peut avoir un ou plusieurs "effets" en plus d'être reliée aux terrains de jeu. Chaque utilisateur dispose d'argent de départ et de cartes à jouer. L'argent est essentiel et doit avant tout être investi (tant dans la terre que dans d'autres papiers) de manière à préparer stratégiquement sa croissance économique et donc sa victoire future et éventuelle.Les pièces de jeu sont divisées en deux parties : les pièces utilisables et les pièces de banque . Les plus utilisables, évidemment, sont ceux que vous pouvez investir directement pour acheter un terrain, améliorer vos maisons pour augmenter le loyer ou acheter de nouvelles cartes ou des bonus temporaires. Ceux en banque, cependant, sont l'argent collecté grâce au loyer ou aux pénalités infligées aux autres utilisateurs ou aux victoires dans des mini-jeux ou, encore une fois, au tirage au sort de la loterie ou à des événements spécifiques sur le plateau actuel. Pour utiliser l’argent en banque, vous devrez atterrir sur une case dédiée à la banque et procéder au retrait. Mais comment se déplacer dans Richman 11 ? Connaissez-vous le Jeu de l'Oie et le Mario Party susmentionné ? Lancez un dé . Cela confirme que Richman 11, plus qu'un titre stratégique, est un véritable jeu casual puisqu'un mauvais coup peut rapidement et cruellement vous envoyer au bord de la faillite. Les zones de jeu de Richman 11 regorgent d'effets et d'événements de toutes sortes qui rendent chaque course pratiquement unique, surtout lorsqu'on les ajoute aux effets des différentes cartes qui peuvent être utilisées par les utilisateurs dans la course. Les cases principales sur lesquelles vous atterrirez sont celles liées à la terre. Chaque terrain peut être acheté et, une fois la négociation terminée, cet endroit sera le vôtre (sauf utilisation de cartes ou modifications liées à des événements ou pénalités de diverses natures). L'achat d'un terrain est essentiel car, si un autre joueur atterrit sur un espace que vous avez acheté, il devra vous payer une taxe, perdant de l'argent et vous faisant gagner. De plus, si vous atterrissez sur un espace que vous avez déjà acheté précédemment, vous pourrez investir de l'argent supplémentaire pour augmenter son prestige et donc aussi l'impôt à payer par vos adversaires.Mais en plus de ces encadrés, il en existe bien d’autres, dont certains sont nouveaux dans ce chapitre. Ceux-ci modifient les parcours de jeu ou déclenchent certains événements, qui par défaut sont déjà présents dans chaque zone. Par exemple, la zone volcanique est sujette à des éruptions avec des laves recouvrant les caissons, obscurcissant les effets qui deviennent ainsi surprenants. Nous admettons que Richman 11 a une bonne variabilité dans les effets qui se combinent avec les boîtes de différentes sortes et surtout avec les cartes. Mais avant d’analyser ce dernier il est également bon de mentionner l’Oni. Ces êtres apparaissent aléatoirement sur la carte, occupant plusieurs espaces et si vous vous retrouvez dessus, en fonction du type d'Oni (positif ou non), vous pourrez obtenir : des bonus, faire subir des pénalités aux autres ou subir des malédictions de différents types vous-même. A mentionner également les boîtes de loterie , des zones particulières qui, si vous atterrissez dessus, permettent de choisir un numéro en attendant l'extraction qui s'effectue automatiquement après les tours TOT. Si un numéro que vous avez acheté apparaît, le prix en argent pourrait vous donner un avantage significatif. Enfin, il existe des boîtes avec de vrais mini-jeux à la Mario Party qui, pour être honnête, ne nous ont presque pas impressionnés, aboutissant à de simples accessoires, anonymes et sans inspiration.Le système de cartes de Richman 11 est assez simple et amusant. Vous démarrez avec le même nombre de cartes qui peuvent ensuite être tirées dans certaines cases ou en subissant certains événements positifs. Ces cartes peuvent être offensives mais aussi bénéficier à notre stratégie selon la manière dont elles sont utilisées. Le cône de signalisation, par exemple, peut être positionné sur une case pour bloquer l'avancée d'un adversaire mais aussi pour le positionner devant nous et éviter, en nous bloquant, de tomber dans une case désagréable dominée par un adversaire. Cette duplicité d'un grand nombre de cartes en jeu rend le titre légèrement plus stratégique et impitoyable. Tous en faveur d’une concurrence saine, voire créative. Autre exemple de carte, outre le contrôle des dés qui permet de sélectionner vers quelle case se déplacer d'un seul coup, on peut citer un drone rotatif qui avance de certaines cases, vainquant les éventuels obstacles et ouvrant également la voie à l'Oni ( évitant ainsi la possibilité de « tomber sur une malédiction »). Mais les cartes prennent encore plus d'importance dans le deuxième mode de jeu de Richman 11, celui baptisé « Brawl » . Ici, nous menons la guerre avec des missiles et des bombes, mais aussi avec des pièges et des embuscades, en essayant, brutalement, de mettre l'adversaire en faillite et en même temps de survivre. De plus, dans ce mode, les cartes varient, tant au niveau morphologique qu'au niveau de leurs règles, y compris les événements. En réalité, le casting varie également, diminuant en nombre mais se renforçant avec des compétences liées aux différents personnages.Dernière remarque concernant l'expérience générale dans Richman 11 : chaque jeu est hautement personnalisé. À la fois solo et surtout multijoueur . Celui qui organise le jeu peut décider de l'argent pour commencer, du nombre maximum de tours de jeu, du nombre de cartes chacun et bien plus encore. Graphiquement parlant, Richman 11 masque son retard graphique derrière un monde très coloré et des cartes résolument variées et bien décorées. Même le casting du jeu n'est pas mauvais du tout et, à l'exception de quelques-uns décidément peu inspirés, on y retrouve des sujets fortement identifiables et bien caractérisés. C'est aussi grâce au doublage qui, bien que peu utilisé, donne tout de même un côté et une âme aux différents protagonistes. Le son en lui-même, bien qu'un peu redondant, n'est pas mauvais et il y a de bons effets sonores. Les animations sont correctes dans l'ensemble même si peu développées. Il faut cependant noter l'absence totale de la langue française même si les textes à l'écran sont presque totalement absents.Richman 11 est un bon jeu de société qui, malgré des inspirations évidentes de titres beaucoup plus célèbres, offre encore de nombreuses heures de plaisir agréable. Le mérite revient avant tout au système de cartes et aux plateaux de jeu, variés et riches en événements. Certes, la formule du jeu a inévitablement tendance à se répéter et à devenir vite monotone, mais en bonne compagnie ces obstacles disparaissent presque totalement ... ce qui n'est pas le cas en solo cependant.