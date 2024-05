Devil Inside Us : Roots of Evil est un jeu d'horreur brésilien à la première personne, initialement sorti sur PC en 2021 et désormais également disponible sur consoles. Bien qu'il apporte un curieux concept de nous placer dans le rôle d'un individu avec des faiblesses physiques, le titre présente des problèmes qui ont un impact significatif sur l'expérience de jeu. Devil Inside Us : Roots of Evil nous met dans la peau d'Augustust Heylel, un prêtre expérimenté doté de compétences exceptionnelles en matière d'exorcismes. En 1984, il est appelé à enquêter sur une maison hantée par des événements paranormaux, qui fut également le théâtre d'un terrible meurtre. N'ayant alors que partiellement résolu la situation, le protagoniste retourne dans la même résidence plus de trois décennies plus tard, aujourd'hui âgé de 74 ans, avec une autre famille occupant les lieux. Déterminé à mettre fin à la malédiction une fois pour toutes, il demande aux résidents actuels de partir pendant quelques jours pendant qu'il approfondit les événements surnaturels, à la recherche de la source de la calamité. Devil Inside Us : Roots of Evil se déroule entièrement en résidence sur quelques jours. La progression suit une trajectoire complètement linéaire, impliquant des recherches traditionnelles d'objets et des interactions avec des objets pour débloquer des passages et avancer dans la campagne.Au cours du voyage, nous sommes tombés sur des notes dispersées dans la maison, qui fournissent des contextes plus profonds sur la famille qui y réside actuellement. À des moments précis, nous collectons également des informations similaires sur les anciens résidents. Même si Roots of Evil montre qu'il a été développé par un petit studio, les scénarios font preuve d'une certaine créativité, chaque domaine ayant un but d'existence concret et une pertinence narrative bien définie. Cependant, dans la version PS5, des problèmes d’éclairage rendent parfois très difficile la vision des objets interactifs. Comme cela ne pouvait manquer d'arriver dans un jeu d'exorcismes, les rencontres avec des manifestations démoniaques sont fréquentes. Bien que le jeu abuse un peu de l'ancienne technique de montée soudaine du son lors des apparitions d'entités effrayantes, ces situations sont généralement bien planifiées, créant d'authentiques moments de tension.Le combat dans Devil Inside Us est simple, il consiste à pointer un crucifix sur des créatures jusqu'à ce que vous les vainquiez. Cette action consomme une barre spécifique qui se recharge automatiquement, mais très lentement. Il est cependant possible de le remplir immédiatement à l'aide de chapelets trouvés disséminés un peu partout sur les lieux. Comme mentionné précédemment, le prêtre est vieux. Cette caractéristique impacte directement le gameplay, puisque notre personnage est lent et rapidement sujet à la fatigue. C'est pourquoi, dans les situations d'urgence, il est essentiel de disposer de pilules de caféine, des produits qui redonnent de l'énergie et que l'on peut également trouver à la maison. Bien que cette idée soit intrigante et crée des situations occasionnelles dans lesquelles la fuite devient pratiquement impossible, elle finit par perdre de son impact dans la plupart des affrontements en raison du manque total d'intelligence des adversaires. Malheureusement, ces créatures ont des mouvements tout à fait prévisibles et ratent souvent leurs attaques, même lorsque nous n'essayons pas d'esquiver. Il convient de mentionner qu'en plus des problèmes mentionnés, nous avons également été témoin de bugs très ennuyeux. En ce sens, il y a eu des situations dans lesquelles nous avons été obligé de redémarrer le jeu à cause d'erreurs qui ne nous ont pas permis de continuer, comme la lampe de poche disparaissant simplement dans une zone complètement sombre ou le protagoniste s'enfonçant au sol après une scène de saut. Comme on peut s'y attendre d'un jeu brésilien, il existe la possibilité de le jouer en portugais, à la fois avec sous-titres et doublage, mais il n'y a en revanche aucune localisation française proposée.Devil Inside Us: Roots of Evil est un jeu d'horreur avec une proposition inhabituelle, nous mettant dans la peau d'un individu physiquement vulnérable dans une situation de danger et d'urgence extrême. Cependant, les créatures laissent à désirer en termes de mouvement, et la présence de bugs compromet l'expérience globale, ce qui donne lieu à un titre qui, malgré son potentiel, ne répond pas pleinement aux attentes.