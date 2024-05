Lunar Axe est un jeu d'aventure pointer-cliquer bien présenté, bien que bref, dans le style des classiques du genre, bien qu'il ait quelques atouts dans son sac qui le rendent un peu plus nouveau que ce à quoi on pourrait s'attendre au premier abord. L'histoire s'appuie sur le folklore originaire du Brésil : des histoires de peuples indigènes, de bêtes colossales et d'armes mystiques sont toutes entremêlées pour raconter une histoire facile à digérer et pourtant relativement fraîche. Vous ne serez pas impressionné par les réflexions philosophiques ou par les connaissances profondes et expansive, mais le récit est agréable et raconté avec compétence. Ce qui brille vraiment ici, ce sont les illustrations et la conception sonore, en particulier la musique. Les scènes ont un style sommaire et dessiné à la main, et la bande sonore prend souvent la forme de mélodies ambiantes et maussades qui conviennent bien à leur environnement. Le jeu enregistre automatiquement la partie et fait du bon travail en conservant toujours votre progression. Une carte est fournie qui vous permet de revenir à tous les emplacements pour trouver tout ce que vous auriez pu manquer lors de votre premier passage.Le gameplay est votre pointer-cliquer standard : des énigmes qui varient en difficulté et en clarté, une gestion des stocks et des scènes d'objets cachés que vous connaissez sans doute. Pour la plupart, les énigmes trouvent un bon équilibre entre trop facile et trop difficile, bien que quelques-uns s'appuient sur des gadgets ou des objets trouvés dans des scènes qui étaient assez difficiles à voir sans l'outil d'indice, ce qui était parfois frustrant. Dans l'ensemble, le rythme est excellent et l'inclusion d'un outil d'indice signifie que vous ne serez généralement pas coincé trop longtemps sur une partie particulière. Pour le prix, il s'agit d'un jeu d'aventure avec une présentation unique et saisissante qui vous divertira pendant sa durée d'exécution relativement courte. De plus, nous n'avons pas beaucoup de jeux basés sur le folklore brésilien, et c'est toujours agréable d'avoir quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Le plus gros reproche est que de nombreuses scènes sont très sombres, ce qui rend difficile l'identification des objets d'intérêt. Et il y a des écrans noirs qui nécessitent de deviner où se trouve la torche afin de l'allumer.Lunar Axe est un jeu d'aventure simple avec de belles illustrations (bien que sombres). Pour moins de 5 Euros, cette production brésilienne offre une bonne aventure, cependant, ceux qui recherchent quelque chose de nouveau et de stimulant voudront peut-être chercher ailleurs.