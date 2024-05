Derrière ce nom à rallonge, Epic Dumpster Bear 1.5 DX: Dumpster Fire Rebirth est en fait un remake d'Epic Dumpster Bear premier du nom, un jeu publié initialement sur Wii U en 2016 et qui est présent en bonus dans cette version Switch, mais avec une histoire inédite et les commandes du deuxième épisode. Bref, une organisation malfaisante a détruit la forêt d'un ours et pour survivre, il a du faire les poubelles. Maintenant, il veut se venger et entreprend un voyager pour aller exploser les sbires d'une multinationale. Sur sa route, il affrontera toutes sortes de monstres pour obtenir justice. Epic Dumpster Bear a une histoire assez étrange et drôle qui va de pair avec son gameplay. L'action est essentiellement celle d'un jeu de plate-forme 2D rappelant un certain plombier, bien qu'il existe aussi quelques passages en 3D. Vous pouvez utiliser pleinement des opérations telles que le saut, les coups de pied dans le mur et la course en maintenant le bouton enfoncé. Si vous êtes touché par un ennemi ou son attaque, votre cœur (HP dans ce jeu) diminuera, et lorsqu'il sera épuisé, vous devrez recommencer depuis le point de contrôle. Bien sûr, il existe également des pièges qui peuvent provoquer une mort instantanée. Il n'y a aucune notion de vie restante et vous pouvez ressusciter autant de fois que vous le souhaitez. Dans l’ensemble, chaque étape est courte et peut être jouée sans problème. De plus, vous pouvez vaincre les ennemis en marchant dessus. Il est également possible de lancer des bombes dans certains niveaux. Il existe également des étapes où se déroulent des combats de boss.Bien entendu, les étapes ultérieures deviennent plus difficiles et il y a aussi des étapes cachées le long du chemin, qui sont souvent relativement difficiles. L'histoire, le comportement des personnages et les visuels sont complètement comiques, mais comme mentionné ci-dessus, c'est un jeu bien fait avec des commandes et un placement de pièges fidèles aux classiques, ce qui en fait un jeu de plateforme que vous pouvez vraiment apprécier. Les graphismes d'Epic Dumpster 1.5 DX sont aussi bons que ceux du premier jeu (sur Unity), il y a un certain charme dans cette apparence loufoque. La musique de fond est plutôt bien réalisée. Epic Dumpster Bear 1.5 DX ne plaira pas à tout le monde, tout comme son modèle d'origine, mais si vous avez aimé l'original, vous apprécierez également ce jeu. Si vous n'avez jamais découvert la série, c'est un bon point de départ. Il y a des éléments pour améliorer la durée de vie, tels que la collecte d'objets et le temps de nettoyage de chaque étape. Bien que le jeu puisse être utilisé de manière intuitive, il n'existe pas de tutoriel particulier, donc si c'est la première fois que vous jouez à ce type de jeu, vous pourriez être un peu confus.Epic Dumpster Bear 1.5 DX est un jeu de plateforme bourré d'action qui rappelle le temps des consoles 16 bits. Ce n'est pas le jeu le plus ambitieux qui soit mais c'est un titre assurément amusant.