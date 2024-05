ESET Threat Intelligence : visibilité accrue sur la cyber-sécurité grâce à l'intégration avec Elastic Security

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

● ESET annonce l’intégration stratégique avec Elastic Security, améliorant l'analyse et la visibilité de la cyber-sécurité grâce à des flux avancés de renseignements sur les menaces.● L'intégration offre des flux démultipliés et remarquablement organisés, basés sur la recherche et la télémétrie exclusives d'ESET.● Les utilisateurs d’Elastic bénéficieront d'une visibilité géographique accrue, d'une réduction des faux positifs, de la prévention des indicateurs de compromission (IoC)) et d'enquêtes contextuelles.BRATISLAVA, le 3 mai 2024 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, annonce un nouveau partenariat stratégique et une nouvelle intégration, grâce à sa passerelle API unifiée. Ce développement facilite des connexions transparentes avec divers fournisseurs de cyber-sécurité comme la récente intégration avec Elastic, une société leader en recherche d’IA. Cette décision fait partie de l’élargissement de la stratégie d'ESET visant à prendre en charge les intégrations multi fournisseurs visant à renforcer les défenses globales en cyber-sécurité. L’objectif d’ESET, en travaillant avec Elastic, est de fournir aux entreprises des outils d’analyse améliorés et une plus grande visibilité pour permettre des mesures préventives plus efficaces contre les cyber-menaces.Grâce à ce partenariat stratégique, les utilisateurs d'Elastic accèdent aux flux avancés de renseignements d'ESET sur les menaces, offrant des données en temps réel sur les indicateurs de compromission (IoC), tels que les botnets, les domaines malveillants, les fichiers, les URL et les adresses IP. Ces flux fournissent aussi des informations approfondies sur les opérations des groupes APT notoires, issues des recherches étendues d'ESET sur les maliciels et les menaces. Cette intégration enrichit la solution SIEM d'Elastic, permettant aux opérateurs de sécurité d'exploiter des données sur les menaces provenant de sources mondiales avec une visibilité géographique sans précédent, une réduction considérable des faux positifs (permettant une détection et une analyse plus précises des menaces) et une enquête contextualisée sur les menaces.La collaboration apporte les flux démultipliés et hautement organisés d'ESET, garantissant une efficacité maximale. Des informations uniques sont tirées de la recherche et de la télémétrie exclusives d'ESET, sans dépendre de sources tierces. Pour une intégration et une interopérabilité optimales, ces flux sont livrés au format TAXII/STIX 2.1, largement utilisé.Le cadre technologique d'ESET analyse en permanence les menaces sur différentes couches, du prédémarrage jusqu’à l'état de repos, fournissant ainsi une télémétrie globale sur les menaces émergentes. Cette automatisation, soutenue par l'équipe spécialisée d'ESET et 13 centres de R&D dans le monde, accélère les enquêtes et la réponse aux menaces. Si l'apprentissage automatique facilite l'automatisation des décisions, c'est l'expertise humaine d'ESET qui supporte l'évaluation et l'interprétation des menaces, garantissant une précision et une fiabilité inégalées.« Notre collaboration avec Elastic est non seulement une étape importante dans l'intégration des renseignements sur les menaces, mais c’est aussi un engagement commun pour la sécurisation du paysage numérique », a déclaré Trent Matchett, directeur des comptes stratégiques mondiaux chez ESET. « En joignant nos connaissances uniques et notre expertise inégalée aux prouesses analytiques d'Elastic, nous établissons une nouvelle norme en matière de cyber-sécurité, qui permet aux organisations d'améliorer leur position sécuritaire et de prendre plus rapidement des décisions cruciales. »Pour plus d'informations sur la manière dont l'intégration d'ESET avec Elastic redéfinit les renseignements sur les menaces de cyber-sécurité et pour en savoir plus sur les avantages qu'elle offre aux organisations, consultez https://www.eset.com/int/business/services/threat-intelligence/. A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/