Peu de jeux vidéo peuvent se vanter d’avoir pratiquement donné un nom à un genre. Parmi ceux-ci, le cas le plus célèbre est certainement le genre Metroidvania , qui tire cette nomenclature de la fusion entre Metroid et Castlevania , mais ce n'est qu'un exemple, en fait il existe un autre genre, à savoir Sokoban, qui en japonais signifie littéralement « Gardien d'entrepôt » , où vous devez essentiellement mettre des boîtes ou des blocs à leur place afin de débloquer quelque chose qui vous mènera au niveau suivant. Cette catégorie comprend SokoFrog, un jeu de réflexion créé par Solluco et lancé sur le marché par Eastasiasoft . Nous sommes confrontés à un jeu simple qui rappelle un titre sorti sur Nintendo NES tant dans les graphismes que dans le concept, Adventures of Lolo, une œuvre qui vous mettait dans la peau d'une boule bleue qui a dû escalader une tour pour sauver sa bien-aimée. Pour ce faire, il a dû parcourir différents niveaux, qui cachaient des pièges et des objets à déplacer aux bons endroits, pour déverrouiller une porte ou trouver une clé. SokoFrog est fondamentalement exactement la même chose, mais il lui manque le facteur intrigue qui aurait pu être génial. C'est dommage, car même une petite histoire créée en cinq minutes aurait suffi à tout donner un sens. Comme vous l'aurez compris en lisant ci-dessus, dans SokoFrog l'objectif principal est de déplacer les caisses aux bons endroits. Par points droits, on entend des carrés qui ont peut-être le même design que le bloc que vous déplacez. Bien évidemment ceux-ci ne sont pas placés au hasard et vous devrez utiliser votre matière grise pour pouvoir passer le niveau et arriver au bout.Il y a au total 150 étapes au total et elles sont classées par ordre croissant de difficulté , donc si les premiers niveaux serviront simplement de tutoriel pour vous familiariser, le véritable défi se présentera plus tard. Pour déplacer ces caisses, vous ne pouvez utiliser que le stick analogique , vous n'aurez besoin de rien d'autre, mais au cas où vous seriez coincé quelque part et voudriez recommencer, il n'y a pas de problème, appuyez simplement sur le bouton de réinitialisation pour remettre toutes les caisses où ils appartiennent et essayez à nouveau le niveau. SokoFrog c'est ça, ni plus ni moins. Il n'y aura pas d'ennemis pour bloquer notre chemin et la difficulté de déplacer des objets dans les boîtes ne sera donnée que par des obstacles environnementaux tels que : des blocs inamovibles , des feuilles de nénuphar qui disparaissent au fur et à mesure de notre passage, des pointes, des sols gelés qui disparaissent ou des zones sombres qui s'allumeront à votre passage. Dommage qu'une fois le jeu terminé, il n'y ait plus grand chose à faire, étant donné que SokoFrog ne vous récompense pas avec un système de points ou les étoiles tant abusées, simplement une fois que vous avez terminé les 150 niveaux que vous peut recommencer depuis le début. Et même le déverrouillage des skins pour le protagoniste ne donne pas une longévité supplémentaire au titre, car ceux-ci n'ajoutent rien en termes de gameplay , mais ne seront qu'une question esthétique.Graphiquement, SokoFrog est aussi nostalgique qu'on peut l'imaginer avec des graphismes en vue isométrique qui rappellent les anciens titres sortis à l ère 16 bits . Tout est très propre , avec un écran fixe qui vous donne une vue claire de toute la scène afin que vous puissiez planifier vos mouvements. Même d'un point de vue audio, vous aurez l'impression de jouer avec une Super Nintendo plutôt qu'une console actuelle , étant donné que la musique qui l'accompagne, ainsi que les effets environnementaux, seront en accord avec l'ambiance rétro du titre. Le titre n'est pas localisé en français, le contraire aurait été étonnant. Pour un prix de seulement 5 €, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, mais le concept fonctionne et garantit quelques hueures d'amusement devant l'écran, même si le jeu n'innove en rien et se révèle très bon enfant tout au long de la partie.Sokofrog est un jeu vidéo fait de simplicité, c'est-à-dire déplacer les caisses aux bons endroits, ouvrir la porte et passer à l'étape suivante qui sera un peu plus difficile. C'est juste dommage que les seuls obstacles soient d'ordre environnemental, sans le recours à des ennemis qui peuvent venir vous agacer (ça vaut le coup de le dire) et qui peuvent vous gêner. Un bon jeu quoiqu'il en soit.