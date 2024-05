Annoncé à l'origine en 2019 comme le premier projet AAA de SHIFT UP Corporation, Stellar Blade raconte l'histoire d'EVE et de son équipe, qui se battent pour reprendre la Terre aux Naytibas, des créatures maléfiques qui ont pris le contrôle de la Terre et exterminé les humains. Le jeu commence par le retour de la protagoniste sur la planète pour une bataille intense contre ses ennemis. Cependant, les choses tournent mal et son équipe est tuée. La protagoniste réussit de justesse à survivre lorsqu'elle est sauvée par Adam, un collectionneur des Terres désolées qui aide les quelques humains restants dans la ville de Xion à survivre. En arrivant dans la cité, EVE réalise que les humains sont en voie d'extinction et qu'il va falloir trouver des cellules énergétiques pour que Xion retrouve son lustre d'antan et ait une chance face aux Naytibas. Eve, Adam et Lily, une ingénieure envoyée sur Terre lors d'une précédente expédition, font donc équipe pour sauver ce qu'il reste de l'humanité et combattre la grande menace. La narration de Stellar Blade est un élément qui nous a déçu. Bien que le jeu commence très bien en établissant la motivation principale des personnages, il ne parvient pas à fournir un véritable arc de développement pour EVE et ses compagnons. Cela rend les personnages caricaturaux tout au long du voyage et à aucun moment nous ne ressentons un quelconque attachement pour eux. Le jeu tente de créer quelques liens et segments d'émotion, comme la quête de vengeance de la protagoniste contre le méchant principal du jeu. Cependant, la motivation n'est que superficielle et la narration doit rappeler fréquemment au joueur, par le biais de dialogues explicatifs, que l'héroïne agit pour venger son escadron mort.Les compagnons d'EVE ne sont pas non plus très impliqués dans l'histoire. Ils ne servent que d'aides et mentionnent occasionnellement un événement pour approfondir un peu l'histoire du jeu. En outre, au cours de l'exploration, nous trouvons également les corps d'humains morts contenant des fichiers texte qui aident à contextualiser les événements passés de cette région. Cependant, rien de très élaboré non plus. En général, la chose la plus décevante à propos de l'histoire de Stellar Blade est qu'il y a vraiment des moments où l'on a l'impression que l'histoire va s'accélérer et offrir quelque chose de mémorable, mais cela n'arrive jamais vraiment. J'ai donc l'impression qu'au lieu d'offrir un récit vraiment intéressant, les efforts de développement ont été détournés, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Car si la narration laisse à désirer, le titre se rattrape largement avec son gameplay addictif et stimulant.Il faut admettre, lorsque nous avons commencé à jouer à Stellar Blade, on ne s'attendait pas à ce que les combats soient aussi impressionnants et prenants. Le jeu se déroule à la troisième personne et EVE peut marcher, courir, effectuer des attaques puissantes et rapides avec son épée, tout en ayant accès à diverses capacités spéciales à utiliser en combat. Le jeu impressionne par la fluidité de ses affrontements, chaque ennemi présentant un niveau de difficulté gradué qui oblige le joueur à maîtriser toutes les compétences du protagoniste. Ne vous y trompez pas, lorsque vous affrontez des ennemis communs disséminés dans les scénarios, si le joueur ne garde pas l'œil ouvert, la mort est certaine. Le titre fonctionne de manière à simuler les âmes, de sorte que si l'héroïne meurt au combat, elle retournera au dernier camp de secours. Un autre facteur important lors des affrontements est la capacité bêta. Au fur et à mesure que le personnage combat ses ennemis, une barre se remplit, lui permettant d'effectuer diverses attaques spéciales. Il est également possible d'effectuer des attaques à distance avec un pistolet qui peut tirer des balles et même des rayons laser. Cependant, cette arme ne fonctionne pas très bien dans les combats contre les ennemis ordinaires et est plus utile dans les combats de boss. Le jeu tente même de contourner ce problème en créant des phases où l'on ne peut utiliser que cet équipement spécifique, mais cet aspect ne fonctionne pas très bien et casse le rythme de la progression des missions.Alors que nous pensions que les combats de Stellar Blade ne pouvaient pas être plus impressionnants, les combats de boss sont venus montrer que le bon pouvait être encore meilleur. Le jeu propose des ennemis grandioses et épiques qui obligent EVE à utiliser une variété d'attaques, de défenses et d'esquives parfaites pour faire face à une variété d'attaques souvent imprévisibles. La plupart des boss ont deux phases, et dans la seconde, ils commencent à utiliser un ensemble de mouvements complètement nouveaux et écrasants pendant les affrontements. De plus, contrairement aux combats contre des ennemis ordinaires, dans ces combats plus importants, l'arme à distance du protagoniste est vraiment utile pour attaquer les points faibles des ennemis et les rendre vulnérables à des attaques plus puissantes. Bien que les combats soient tous meilleurs les uns que les autres, Stellar Blade met malheureusement ma patience à rude épreuve même lorsqu'il nous livre quelque chose de presque parfait, car ces combats de boss utilisent dans certaines sections des événements click time qui ne correspondent pas du tout au rythme du combat.Stellar Blade maîtrise parfaitement le système de progression d'EVE. Au cours de la campagne, lorsque vous affrontez des ennemis et des boss, vous gagnez des points qui peuvent être dépensés dans différents arbres de compétences. Parmi les principales améliorations, citons les attaques standard, les compétences bêta et même le tir à distance. Le jeu donne bien l'impression que le personnage devient plus fort, ce qui va de pair avec l'augmentation progressive des compétences du joueur au cours de la campagne. De plus, certaines améliorations nécessitent des étapes supplémentaires, avec des objets qui doivent être trouvés dans des coffres disséminés dans le décor. On apprécie cet aspect, car il rend l'exploration gratifiante. En revanche, les quêtes annexes de Stellar Blade constituent un autre aspect décevant. Au lieu d'approfondir l'histoire des personnages et même du monde qui nous entoure, elles se résument à de simples objectifs, tels que : trouver le chat perdu ou chercher les ciseaux du coiffeur dans cette zone. Ainsi, ces missions n'apportent aucun contenu intéressant et ne servent qu'à remplir le jeu de contenu sans intérêt. En parlant de missions, Stellar Blade a une progression étrange. Le jeu propose un mélange d'éléments divers et variés et finit par perdre de vue son objectif. Par exemple, bien que le titre soit linéaire pendant la majeure partie de la narration, avec seulement quelques lieux avec des salles supplémentaires à explorer à la recherche de ressources, le jeu propose à un moment donné un monde semi-ouvert.Pire encore, lorsque vous arrivez sur place, les campements sont privés d'électricité et vous devez escalader une tour pour les rallumer, dans le "meilleur" style Far Cry. Cet ajout semble tout à fait étrange et soudain au cours de l'histoire et, une fois de plus, il semble n'être qu'un ajout destiné à allonger la durée du jeu. Un autre facteur de progression qui devient répétitif est la façon dont nous progressons dans le scénario. Dans presque tous les cas, vous arrivez à un endroit et devez chercher un code, rétablir le courant ou escalader un autre endroit. À partir d'un certain point, cela devient assez répétitif, mais pas fatigant, car le jeu compense le rythme par des segments de combat incroyables. De plus, il y a des sections inspirées des jeux de plateforme où vous devez sauter à certains endroits au bon moment. Bien que certaines de ces sections semblent un peu inventées pour rendre l'expérience plus cinématique, si vous appréciez d'Uncharted et Tomb Raider, alors vous apprécierez toutes ces sections. De plus, ces segments contribuent à rendre les missions plus variées, ce qui est une bonne chose.Sur le plan visuel, le jeu a réussi à m'impressionner. Le titre propose des créatures aux visuels grotesques et créatifs, certains clairement inspirés des jeux de From Software, comme un ennemi qui se transforme en roue et qui m'a rappelé les Wheel Skeletons de Dark Souls. De plus, le jeu fait du bon travail en proposant des boss visuellement distinctifs qui se distinguent même par leurs coups qui sont un régal pour les yeux. Les décors sont également remarquables, avec un mélange de lieux comprenant des villes détruites, des temples technologiques, des déserts et même une grande station spatiale. Le jeu réussit à présenter des visuels différents pour chacun de ces environnements, agrémentés d'effets de fumée, de pluie et même d'endroits infestés de cocons de Naytiba. La modélisation des personnages est également remarquable, en particulier celle du protagoniste, qui dispose même d'une série de tenues que vous pouvez débloquer au fur et à mesure de votre progression dans la campagne. Vous pouvez également débloquer des skins pour vos compagnons, ce qui constitue un autre facteur de personnalisation intéressant. La bande-son de Stellar Blade ne déçoit pas non plus. Le jeu propose des morceaux uniques dans chaque scénario qui s'intègrent parfaitement au thème de la perte de l'humanité. Ainsi, lors des passages dans la ville détruite ou même dans le désert, les morceaux transmettent le sentiment de perte et de tristesse, l'objectif principal du protagoniste étant d'apporter de l'espoir à ce monde dévasté. Même si la musique est bonne pour l'exploration, ce sont les combats de boss qui rendent les morceaux vraiment spectaculaires. Il n'y a pas une seule bataille dans Stellar Blade qui ne m'a pas laissé excité et sur le bord de mon siège, en grande partie grâce aux morceaux qui accompagnent le rythme stimulant et excitant du combat.Stellar Blade est un titre exclusif pour la PlayStation 5 et offre une variété de modes qui équilibrent la qualité visuelle et les performances. Le titre dispose ainsi de trois options distinctes : Résolution, Équilibré et Performance. Le mode Résolution offre des visuels 4K, mais en contrepartie, le framerate est limité à 30 images par seconde. Bien que cette option soit visuellement impressionnante, nous la recommandons pas ici, car nous parlons d'un jeu avec un rythme de combat rapide dans lequel la fluidité des mouvements est cruciale. En revanche, le mode Performance offre une résolution de 1440P avec un taux de rafraîchissement de 60 FPS, ce qui permet une expérience de jeu plus fluide et plus réactive. Au cours de notre expérience, nous n'avons pas remarqué de baisse significative des performances. Enfin, le mode équilibré offre un compromis entre la qualité visuelle et les performances, avec une résolution dynamique 4K. Bien qu'il s'agisse du mode par défaut lorsque vous démarrez le jeu, il est important de noter qu'il peut présenter quelques baisses de performances dans les moments critiques, comme lors des combats contre les boss.Stellar Blade est un jeu qui nous a impressionné. Bien qu'il ait une narration superficielle qui vous donne l'impression qu'il pourrait faire beaucoup plus, le jeu se rattrape en offrant des combats extrêmement addictifs et stimulants. De plus, même si certains choix de conception des missions servent davantage à remplir le titre de contenu, cet aspect est compensé par des défis gratifiants dans les scénarios et des cinématiques impressionnantes. En fin de compte, malgré quelques écueils, Stellar Blade est un jeu que l'on recommande vivement à tous les joueurs à la recherche d'une aventure pleine d'action et de défis.