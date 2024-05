De demoiselle en détresse à héroïne après le succès du film Super Mario, la Princesse Peach de ce "Showtime" est une véritable force de la nature. Alors que dans Super Princess Peach sur Nintendo DS, il y a quelques années, la jeune femme était certes devenue une protagoniste, mais sans se défaire de ses stéréotypes patriarcaux de "bombe émotionnelle" (comme si sa force se résumait à sa capacité à changer d'humeur), dans Princess Peach : Showtime ! la souveraine montre ses vraies capacités. Épéiste, tireuse d'élite, chef pâtissière et plus encore : il n'y a pas de limite à ce que Peach peut faire, si elle le souhaite. Le tout dans un contexte artistique merveilleux, dans le lieu où tout est possible : le théâtre. Dans Princess Peach : Showtime !, nous incarnons une noble femme vêtue de rose qui, après avoir trouvé un mystérieux prospectus, décide de se rendre à l'inauguration d'un nouveau théâtre pour assister à quelques représentations. Mais une fois sur place, un étrange personnage met tout sens dessus dessous, s'empare des scènes et enferme Peach et les spectateurs dans la structure. L'ancienne princesse aurait probablement été enfermée dans une cage et aurait dû attendre l'arrivée du fringant (pas tant que ça) Mario, mais pas cette fois.Cette fois-ci, consciente de son imprudence dans le film d'Illumination de l'année dernière, la jeune fille retrousse ses manches, attache ses cheveux et se prépare à se battre. Elle est accompagnée des comédiens susmentionnés, d'adorables petites créatures et d'une aide magique inattendue qui propose de guider Peach à travers les différentes scènes prévues pour les représentations et de lui donner les outils dont elle aura besoin pour avancer et nettoyer les scènes corrompues par l'ennemi. A l'aide de ces outils, Peach commence à assommer les ennemis avec une pirouette et un gracieux coup de ruban, jusqu'à ce qu'elle trouve les tenues de scène destinées aux protagonistes de chaque histoire, et qu'en les portant, elle devienne partie intégrante du spectacle donné par les envahisseurs, jouant sur un pied d'égalité avec eux sur la scène.Contrairement aux accessoires de Mario, ceux de la princesse ne lui confèrent pas de capacités surhumaines telles que tirer du feu de ses mains, voler ou être invulnérable. Il est essentiel de comprendre qu'il s'agit de costumes de scène pour se rendre compte que tout ce que fait Peach sur scène est "de son cru". Qu'il s'agisse d'attraper un ennemi au lasso en courant sur un cheval marionnette dans le Far West, de préparer de délicieuses tartes ou de siffler un fleuret à travers les lignes ennemies avec brio, c'est Peach qui sait comment le faire et le réussir, seulement en partie "aidée" par le regain de confiance que lui procure la bonne robe au bon moment. Vous savez ce qu'on dit des robes et des moines, n'est-ce pas ? Le risque de lui donner trop de pouvoirs et de capacités, et de déclencher un mécanisme de "Mary Sue", était en effet élevé. Pour les non-initiés, Mary Sue est le prototype du "personnage féminin qui peut tout faire et qui est donc irritant, je-sais-tout ou inutilement surpuissant". Mais avant d'en arriver là, le contexte théâtral intervient. Les ennemis, les alliés et la princesse elle-même se comportent et bougent en étant parfaitement conscients qu'ils sont sur une scène. Ils dansent et bougent pour divertir et pour combattre, tantôt de manière bouffonne, comme les masques traditionnels des théâtres du monde entier, tantôt avec plus de solennité, comme de bons acteurs, tout en restant les personnages d'un spectacle avec un seul protagoniste bien déclaré dans le titre. L'épilogue ne peut donc être qu'un et Peach triomphera : mais c'est le voyage qui compte, ainsi que la narration qui, dans ce cas, franchit le quatrième mur et devient interactive par le biais du gameplay.Le gameplay de Princess Peach : Showtime ! n'est peut-être pas l'un des plus stimulants et des plus addictifs qui soient... mais il fonctionne. Il est amusant et varié, alternant entre la plateforme et des moments d'action légers, il ne dédaigne pas les mini-jeux ou même les combats de boss. Si vous êtes un joueur qui a besoin de beaucoup de stimulation ludique pour continuer une aventure, vous pourriez trouver cela ennuyeux au mieux, mais certainement pas répétitif ou statique. Chaque niveau est comme un mini-jeu à part entière, avec ses règles particulières, sa mini-histoire et un début, un développement et une conclusion bien définis. Ces éléments rappellent d'ailleurs la subdivision en actes typique des représentations théâtrales. Toutefois, cette subdivision n'est pas toujours identique, pas plus que la structure des parties qui la composent. Prenons par exemple la "fable" de la femme à l'épée : l'histoire classique de l'ascension du héros, qui commence sans savoir ce qu'il est capable de faire, sans aucun outil, mais qui fait de son mieux lorsque la situation l'exige. Puis il "s'habille" en héros (lorsque Peach reçoit son premier pouvoir et sa première épée) et tout change. Le rythme de l'histoire devient plus syncopé, il y a plus d'ennemis à l'écran et la protagoniste doit se déplacer dans des décors plus complexes, en grimpant aussi bien physiquement que métaphoriquement dans une tour qui représente sa croissance. Enfin, elle doit vaincre le Boss, la "ronce empoisonnée" classique des contes de fées : le royaume est sauvé. En revanche, la représentation du chef pâtissier est très différente. Dans cette histoire, en effet, la protagoniste est une chef renommée à laquelle ses collègues font appel pour les aider en cas de problème, et qui réussit invariablement la mission impossible pour les autres grâce à sa renommée de cuisinière. De mini-jeu en mini-jeu, Peach doit mettre de la crème sur une série de gâteaux tournants et s'attaquer à une section "Overcooked" avec des plats à préparer à un rythme syncopé. Et que dire des affaires du mystérieux Ninja, dont le niveau comporte des sections furtives surprenantes (bien que très simples). Surprenantes parce que les gimmicks choisis pour que Peach se fonde dans la masse et la mise en scène, littéralement, sont à chaque fois originaux et amusants.Malgré la simplicité qui caractérise la façade ludique, inévitable pour abaisser l'âge conseillé du jeu, les mécanismes du jeu et leur lien avec le thème principal du titre, le théâtre et les pièces de théâtre, possèdent une aura de fascination qui ne peut être attribuée qu'à la mythique " magie du théâtre ". Il y a beaucoup de scènes différentes, des costumes inattendus et particuliers comme celui de la "sirène", ainsi que d'autres plus classiques, mais certainement attrayants, comme le "voleur", la "sabreuse" souvent mentionnée ou l'héroïne "Power Ranger". Quoi qu'il en soit, il est toujours fantastique de regarder les films qui décrivent et caractérisent chaque transformation dans les différents rôles que Peach peut jouer, et qui nous ont rappelé les tenues "lunaires" de Sailor Moon et, en général, le genre du Maho shojo : les "filles magiques" qui combattent le mal, une tenue à la fois. Le mérite en revient toutefois en grande partie aux excellents départements artistiques et techniques, qui sont responsables d'un mixage esthétique et sonore de haut niveau, rehaussé par de petits détails ici et là, qu'il ne faut pas sous-estimer. Il s'agit d'animations particulières du protagoniste, qui peut par exemple descendre certains escaliers en glissant sur la rampe dans le niveau des cow-boys, et d'autres situations similaires. Ensuite, il y a des citations et des références plus ou moins cachées à l'univers "Mariesque" et tous les gimmicks conçus pour que chaque élément du jeu fasse partie du spectacle joué par Peach et ses adversaires ou alliés.Nous avons déjà expliqué comment cela influençait positivement la perception autrement très linéaire et presque enfantine de l'intrigue et du protagoniste "polyvalent". Dans les jeux, le cadre, le "lore" et donc le contexte sont encore plus importants et même "porteurs". Le rideau qui s'ouvre et se ferme pour séparer les situations importantes et mettre l'accent sur un combat, un moment particulier ou une scène, ou mieux encore : l'éclairage qui change pour souligner les moments importants en exploitant les projecteurs, les machines à fumée et d'autres expédients typiques des scènes de théâtre. Pour boucler la boucle, il y a la bande-son toujours pertinente, entraînante et orchestrée que vous pouvez, et que vous pourrez, écouter séparément des niveaux via un menu dédié. Enfin, une autre section du même menu est une sorte de garde-robe où vous pouvez voir - également en les tournant et en "zoomant" à volonté - tous les costumes de scène portables et les variations du costume rose standard, qui peut être décoré avec d'autres garnitures, coutures et couleurs.Princess Peach : Showtime ! est le deuxième jeu vidéo mettant en scène la princesse du Royaume Champignon. Esthétiquement fantastique, artistiquement remarquable, il ne cherche pas à impressionner mais réussit à plus d'un titre. Le principal public visé est celui des jeunes, comme en témoignent la simplicité du gameplay et la courte durée du jeu. Cependant, nous n'avons pas envie d'utiliser uniquement le féminin pour parler à la cible principale du titre. Peach reste Peach et tout le monde, garçon ou fille, peut apprendre beaucoup d'elle.